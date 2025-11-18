Nền tảng Cloudflare sập, Internet toàn cầu rơi vào hỗn loạn

"Đang làm trên Canva thì lỗi, mở ChatGPT để xử lý việc cũng không được", Mạnh Sơn (Hà Nội) than thở tối 18/11, khi hàng loạt dịch vụ quen thuộc gặp vấn đề.

Khi vào website ChatGPT tại trên máy tính, anh nhận được thông báo "Vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục". Tuy nhiên, giao diện website liên tục quay vòng, thể hiện đang tải, nhưng không thể mở bất cứ công cụ nào.

Từ khoảng 18h, nhiều người dùng tại Việt Nam và trên thế giới phản ánh không thể sử dụng các dịch vụ quen thuộc, như ChatGPT, mạng xã hội X, Canva, trò chơi League of Legends. Một số cho biết gặp tình trạng lỗi trên máy tính, trong khi ứng dụng trên điện thoại vẫn hoạt động.

Thông báo lỗi trên website ChatGPT lúc 20h30. Ảnh: Lưu Quý

Các dịch vụ trên chưa đưa ra nguyên nhân. Tuy nhiên thông báo lỗi cho thấy vấn đề có thể đến từ Cloudflare. Đây là một trong những nhà cung cấp hạ tầng Internet lớn nhất thế giới, vận hành mạng lưới phân phối nội dung, tường lửa web và hệ thống chống tấn công DDoS cho hàng triệu website và ứng dụng.

Thời gian dịch vụ đồng loạt bị lỗi cũng là lúc Cloudflare gặp trục trặc. Trên trang chuyên theo dõi sự cố Downdetector, các phản ánh bắt đầu được ghi nhận từ hơn 18h theo giờ Hà Nội.

Cloudfle sụp đổ, khiến Internet rơi vào hỗn loạn.

Trên website theo dõi hệ thống của mình, Cloudflare xác nhận lúc gần 19h: "Một số dịch vụ có thể bị ảnh hưởng không liên tục. Chúng tôi đang tập trung khôi phục. Các bản cập nhật khác sẽ sớm được thông báo". Khoảng một tiếng sau, công ty tiếp tục cho biết: "Vấn đề đã được xác định và đang được khắc phục".

Hiện một số dịch vụ vẫn chưa thể sử dụng ổn định.

Trước đó, nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố làm tê liệt Internet diện rộng ngày 20/10, ảnh hưởng đến hàng chục dịch vụ trực tuyến như Alexa, Snapchat, Netflix, Disney+, Tinder, Roku, Fortnite, League of Legends, công cụ AI Perplexity...

Đến 29/10, Azure của Microsoft cũng "sập" khiến các dịch vụ phổ biến của hãng như Microsoft 365, Xbox, trò chơi Minecraft và nhiều dịch vụ bên ngoài như của Starbucks, Costco, ngân hàng Capital One... khó truy cập.

Cloudflare là một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng web khổng lồ cho phép các trang web phục vụ nội dung đến người dùng. Tương tự như các công ty lớn khác trong lĩnh vực này, như Amazon Web Services (AWS), Cloudflare thường không được người dùng thông thường biết mặt, cho đến khi xảy ra sự cố.