Sống Khỏe

Nên đánh răng vào lúc nào buổi sáng để răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát?

Thói quen đánh răng buổi sáng tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe răng miệng và cần được thực hiện đúng thời điểm.

Vân Giang (Tổng hợp)

Khi mới ngủ dậy, vi khuẩn trong khoang miệng đạt mức cao nhất và chính là nguyên nhân gây mùi hôi miệng. Nếu ăn sáng mà chưa đánh răng, lượng vi khuẩn này sẽ nhân lên nhanh chóng, kết hợp với carbohydrate trong ngũ cốc, bánh mì hay bánh ngọt tạo axit tấn công nướu và men răng, dễ gây sâu răng.

danh-rang-4711.jpg
Ảnh minh họa

Đánh răng ngay khi thức dậy không chỉ giúp loại bỏ mảng bám, giảm nguy cơ sâu răng mà còn kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ. Nước bọt giàu bicarbonate có tác dụng trung hòa axit, bảo vệ men răng và hỗ trợ làm sạch khoang miệng tự nhiên. Vì vậy, nhiều nha sĩ khuyến nghị nên đánh răng với kem chứa fluor ít nhất 2 phút trước bữa sáng để tăng hiệu quả bảo vệ răng miệng.

Đánh răng sau bữa sáng có thực sự tốt hơn?

Một số người lại thích chải răng sau khi ăn vì cảm giác sạch sẽ, loại bỏ thức ăn thừa và mùi khó chịu. Thói quen này còn giúp bảo vệ răng khỏi tác động của các loại thực phẩm và đồ uống có tính axit như nước cam, cà phê, trái cây họ cam quýt. Đồng thời, việc làm sạch răng sau bữa ăn sáng cũng hạn chế vi khuẩn còn sót lại, giúp hơi thở thơm tho hơn trước khi đi làm hoặc giao tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên chải răng ngay lập tức sau khi ăn. Thời điểm này, axit từ thức ăn và đồ uống có thể làm men răng bị yếu đi, dễ tổn thương nếu bị tác động bởi bàn chải. Giải pháp an toàn là chờ khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước khi đánh răng. Trong lúc chờ, có thể uống nước lọc hoặc nhai kẹo cao su không đường để giảm mùi thức ăn và giúp răng sạch hơn.

danh-rang.jpg
Ảnh minh hoạ

Vậy nên chọn cách nào?

Hiện chưa có nghiên cứu nào đưa ra kết luận tuyệt đối về việc đánh răng trước hay sau bữa sáng. Điều quan trọng là lựa chọn thời điểm phù hợp, dễ duy trì nhất với bản thân.

Nếu bạn muốn sạch miệng ngay khi thức dậy, hãy đánh răng trước bữa sáng. Nếu bạn ưu tiên loại bỏ cặn thức ăn, có thể chải răng sau bữa sáng nhưng cần đợi ít nhất 30 phút.

Ngoài ra, khi đánh răng cần chú ý:

Không chải quá nhanh hoặc quá mạnh để tránh làm hỏng men răng.

Thời gian lý tưởng là từ 1 đến 3 phút.

Duy trì thói quen ít nhất 2 lần/ngày, vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Thay vì tranh cãi đánh răng trước hay sau bữa sáng, điều quan trọng nhất vẫn là giữ thói quen chăm sóc răng miệng đều đặn, đúng cách. Một hàm răng chắc khỏe, sáng bóng và hơi thở tự tin sẽ là kết quả của sự kiên trì và lựa chọn phù hợp với cơ thể mỗi người.

