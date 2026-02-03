Né ký hợp đồng sau trúng thầu, Công ty Thành An bị Bệnh viện Quan Hóa xử lý mạnh

Dù trúng thầu gói mua sắm vật tư y tế tại Quan Hóa, Công ty Thành An lại từ chối hoàn thiện hợp đồng, dẫn đến án phạt đình chỉ chào giá trực tuyến trong 6 tháng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa ký ban hành quyết định xử lý vi phạm đối với một nhà thầu tham dự gói thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2025. Sự việc này đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia đấu thầu bởi tính chất nghiêm trọng của việc không tuân thủ cam kết sau khi trúng thầu.

Từ kết quả mở thầu đến án phạt hành chính

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Mua vật tư, hóa chất, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa năm 2025" (mã E-TBMT: IB2500641169) có giá dự toán được duyệt là 1.288.082.362 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là Chào giá trực tuyến rút gọn.

Kết quả mở thầu ghi nhận sự tham gia của nhiều đơn vị, trong đó nổi bật là các nhà thầu đã trúng nhiều phân lô như Công ty TNHH Vạn Niên và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, "điểm nóng" của gói thầu lại nằm ở quyết định xử phạt được ban hành sau đó không lâu.

Cụ thể, ngày 28/01/2026, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quan Hóa đã ký Quyết định số 58/QĐ-BVQH về việc xử lý nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu. Đối tượng bị xử phạt là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thành An (Mã định danh: vn0109728816).

Nguồn MSC

Phân tích lỗi vi phạm và hình thức xử lý

Căn cứ vào đơn dự thầu ngày 07/01/2026 của nhà thầu và báo cáo của Hội đồng Khoa học kỹ thuật , Bệnh viện Quan Hóa xác định Công ty Thành An đã có hành vi: "Không tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng của chủ đầu tư".

Hình thức xử phạt được đưa ra rất nghiêm khắc:

Công khai tên nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công khai.

Đánh giá thấp về uy tín trong việc tham dự thầu các lần sau.

Quyết định này căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật số 90/2025/QH15.

Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý

Đánh giá về sự việc này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Việc nhà thầu từ chối ký kết hợp đồng sau khi đã được thông báo trúng thầu không chỉ gây lãng phí thời gian, nguồn lực của chủ đầu tư mà còn có thể làm gián đoạn việc cung ứng vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Theo quy định mới nhất tại Luật Đấu thầu 22/2023 và Luật 90/2025, các chế tài về khóa tài khoản và công khai uy tín là cần thiết để làm sạch môi trường kinh doanh".

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong hình thức chào giá trực tuyến rút gọn, tính cạnh tranh về giá rất cao. Có thể nhà thầu đã chào giá quá thấp để thắng thầu nhưng sau đó nhận thấy không đủ lợi nhuận nên tìm cách né tránh. Tuy nhiên, hành động này sẽ để lại 'vết đen' rất lớn trong hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

Năng lực của "người trong cuộc"

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thành An (vn0109728816) là một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, người đại diện pháp luật ông Nguyễn Minh Tuân. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 11/2024 đến nay đã tham gia và trúng 50/50 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.779.039.811 đồng. Theo ghi nhận sơ bộ từ dữ liệu lịch sử đấu thầu đây là đơn vị có kinh nghiệm tham gia nhiều gói thầu trong lĩnh vực thiết bị y tế như:

Gói Cung ứng hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, y dụng cụ và khí y tế bổ sung năm 2025-2026 tại Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) với giá 41 triệu đồng;

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ với giá 34 triệu đồng;

Mua bao vải huyết áp, giấy y tế và các hàng hóa khác năm 2025-2027 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy với giá 21 triệu đồng ....

Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu so với số lượng tham gia và tổng giá trị trúng thầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau án phạt này. Việc bị khóa chức năng chào giá 6 tháng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tự đánh mất cơ hội tiếp cận hàng loạt gói thầu tiềm năng trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, gói thầu IB2500641169 vẫn tiếp tục được triển khai với các nhà thầu tuân thủ quy định. Chẳng hạn, Công ty TNHH Vạn Niên trúng thầu nhiều lô với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng (như lô PP2500624889 trị giá 589.808.000 đồng).

Vụ việc tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà thầu khi tham gia sân chơi công vụ. Sự minh bạch của Luật Đấu thầu 2023 và hệ thống e-GP không cho phép những hành vi "đấu cho vui" hay "thắng rồi bỏ". Mọi quyết định trong đấu thầu đều phải dựa trên sự thượng tôn pháp luật và trách nhiệm cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như y tế.