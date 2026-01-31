Khu QLĐB I: Soi gói thầu 24 tỷ và sự góp mặt của nhà thầu vừa bị cấm thầu

Gói thầu số 3 sửa chữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận cuộc đối đầu giữa Công ty Minh Đức và Công ty Hoàn Hảo - đơn vị vừa nhận án phạt cấm thầu từ Thanh Hóa

Đảm bảo chất lượng mặt đường và an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là nhiệm vụ trọng tâm của ngành đường bộ. Mới đây, Khu Quản lý đường bộ I đã tiến hành mở thầu gói thầu xây lắp quan trọng, thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ bởi giá trị mà còn bởi danh tính các đơn vị tham gia.

Cận cảnh gói thầu IB2500626656

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:06 ngày 21/01/2026, gói thầu số 3: "Thi công xây dựng" thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km248+500 - Km262+815 đã chính thức lộ diện các ứng viên. Gói thầu có giá dự toán 24.465.465.953 đồng (Hai mươi tư tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm năm mươi ba đồng).

Dự án được triển khai dựa trên Quyết định số 1120/QĐ-KQLDBI ngày 17/11/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, ngày 31/12/2025, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I đã ký Quyết định số 1369/QĐ-KQLDBI phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện 150 ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Nhận diện hai nhà thầu tham dự

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức có địa chỉ tại Lào Cai; thành lập tháng 11/1999; người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Minh Hiền. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2015 đến nay đã tham gia và trúng khoảng 53/69 gói thầu, trượt 12 gói, 1 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 1.796.395.630.454 đồng (có 38.600.000.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 879.879.120.259 đồng; với vai trò liên danh khoảng 916.516.510.195 đồng...

Công ty TNHH Hoàn Hảo có địa chỉ tại Hải Phòng; thành lập tháng 10/1999 do Nguyễn Văn Hoài làm đại diện pháp luật. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 6/2016, đến nay đã tham gia và trúng khoảng 34/63 gói, trượt 27 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 7.698.446.684.200 đồng (có 32.446.328.145 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 249.357.578.826 đồng; với vai trò liên danh khoảng 7.449.089.105.374 đồng.

Về năng lực, Công ty TNHH Hoàn Hảo là một cái tên khá quen thuộc với tỷ lệ trúng thầu cao. Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý là vào ngày 22/01/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND cấm đơn vị này tham gia đấu thầu trong 3 năm trên địa bàn tỉnh do hành vi "Cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu". Mặc dù án phạt ban hành ngay sau thời điểm mở thầu này, nhưng đây là dữ liệu quan trọng để bên mời thầu rà soát tính trung thực trong hồ sơ dự thầu hiện tại.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức cũng là đơn vị có năng lực trong các gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh sòng phẳng về kỹ thuật và giá.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật: Thử thách cho các nhà thầu

Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu này cực kỳ chi tiết, căn cứ theo Quyết định số 1520/QĐ-CĐBVN của Cục Đường bộ Việt Nam. Các hạng mục trọng yếu bao gồm:

Xử lý mặt đường: Cào bóc lớp bê tông nhựa (BTN) hư hỏng, bù vênh và thảm lại bằng BTNC 16 có phụ gia chống hằn lún vệt bánh xe tại các đoạn lý trình phức tạp.

Sửa chữa cầu: Thi công mặt cầu Làng Dạ (Km245+722) và cầu Làng Đen (Km259+400).

An toàn giao thông: Xử lý chênh cao tại các đầu cầu, hầm, nút giao IC19 và hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ đường phản quang.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025, bên mời thầu có trách nhiệm thẩm định kỹ tính xác thực của các tài liệu mà nhà thầu cung cấp. Việc một nhà thầu vừa bị kết luận gian lận ở dự án khác là tín hiệu cần đặc biệt lưu tâm để bảo vệ nguồn ngân sách nhà nước".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ bổ sung: "Với gói thầu hơn 24 tỷ đồng thi công trên cao tốc đang khai thác, năng lực thực tế và biện pháp tổ chức thi công là yếu tố sống còn. Chủ đầu tư cần yêu cầu làm rõ các nội dung về thiết bị đặc chủng và phương án phân luồng giao thông để đảm bảo không gây ùn tắc và mất an toàn trong 150 ngày thi công".

Sự góp mặt của Công ty Minh Đức và Công ty Hoàn Hảo tại gói thầu IB2500626656 cho thấy sức hút của các dự án bảo trì đường bộ. Dư luận kỳ vọng Khu Quản lý đường bộ I sẽ thực hiện đánh giá hồ sơ một cách công tâm, khách quan, dựa trên các quy định pháp luật hiện hành để chọn ra nhà thầu đủ năng lực và uy tín nhất.