Bệnh viện Trung ương Huế: Cấm thầu 3 năm doanh nghiệp gian lận tại gói 16,5 tỷ

Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một quyết định "mạnh tay" vừa được Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra khi đồng thời công bố nhà thầu trúng thầu gói thiết bị hơn 16 tỷ đồng và lệnh cấm thầu 3 năm đối với một doanh nghiệp do hành vi gian lận hồ sơ. Đây là động thái quyết liệt nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của Luật Đấu thầu.

Cú sốc "án phạt" 3 năm cho hành vi thiếu trung thực

Điểm nóng nhất của gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy, máy phát điện" (Mã TBMT: IB2500400828) không chỉ nằm ở giá trị hợp đồng mà còn ở quyết định xử lý vi phạm đầy sức nặng. Ngày 14/01/2026, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp đã ký Quyết định số 96/QĐ-BVH, chính thức "gạch tên" một nhà thầu khỏi các dự án của đơn vị trong thời gian dài.

Quyết định số 96/QĐ-BVH chính thức gạch tên Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng và Thương mại Vươn Thịnh trong 3 năm đối với tất cả các dự án, dự toán mua sắm do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý. Nguồn MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng và Thương mại Vươn Thịnh (với tư cách là thành viên liên danh tham dự thầu) đã bị xác định có hành vi: "Cung cấp tài liệu làm sai lệch thông tin trong đấu thầu". Hành vi này vi phạm trực tiếp điểm a khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Hệ quả là doanh nghiệp này bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu tất cả các dự án, dự toán mua sắm do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý trong vòng 03 năm. Bên cạnh đó, số tiền bảo đảm dự thầu của đơn vị này cũng bị tịch thu, nộp vào ngân sách theo quy định.

Giai đoạn làm rõ E-HSMT: Những cuộc "đấu trí" về kỹ thuật

Trước khi đi đến kết quả cuối cùng, gói thầu này đã trải qua một giai đoạn làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cực kỳ sôi động với hàng loạt văn bản qua lại giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Tại Công văn số 3027/BVH ngày 20/10/2025, Bệnh viện đã phải trả lời cụ thể về mức thuế GTGT sau khi có kiến nghị từ nhà thầu về việc danh mục hàng hóa có thuế suất khác nhau (8% và 10%). Chủ đầu tư khẳng định: "Giá gói thầu được duyệt đã bao gồm thuế VAT 10%" và yêu cầu nhà thầu tuân thủ đúng cấu trúc giá này.

Về mặt kỹ thuật, yêu cầu về xuất xứ hàng hóa cũng là tâm điểm. Tại Công văn số 2903/BVH ngày 18/10/2025 do Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Xuân ký, Bệnh viện kiên quyết bảo lưu tiêu chuẩn thang máy xuất xứ từ nhóm nước G7/ASEAN. Chủ đầu tư trích dẫn Khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 để khẳng định việc quy định xuất xứ theo nhóm nước là hoàn toàn đúng luật nhằm đảm bảo chất lượng đặc thù cho công trình y tế.

Các thông số chi tiết như thang máy tải khách không phòng máy (1600kg, tốc độ 1.0m/s) và máy phát điện (1100kVA) cũng được điều chỉnh tỉ mỉ tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 11992/QĐ-BVH để đảm bảo tính minh bạch nhất.

Vượt qua vòng hậu kiểm gắt gao và loại bỏ được các yếu tố thiếu trung thực từ đối thủ, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hưng Phát đã được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 87/QĐ-BVH ngày 14/01/2026.

Chi tiết gói thầu được phê duyệt bao gồm:

04 thang máy tải khách NIPPON (Model: NP/MRL-P1600-SO60-7/7, xuất xứ Nhật Bản).

02 thang máy chở cáng NIPPON (Model: NP/MRL-P1600-SO60-7/7, xuất xứ Nhật Bản).

01 thang máy tải khách 825kg NIPPON (Model: NP/MRL-P825-CO60-2/2, xuất xứ Nhật Bản).

01 Hệ thống máy phát điện CUMMINS (Model: C1100D5B, công suất 1100kVA, xuất xứ Ấn Độ).

Tất cả thiết bị đều được yêu cầu sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Giá trúng thầu là 15.199.824.000 đồng (Mười lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Quyết định số 87/QĐ-BVH ngày 14/01/2026 của Bệnh viện Trung ương Huế. Nguồn MSC

Góc nhìn chuyên gia: Thượng tôn pháp luật là tiêu chuẩn số 1

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc Bệnh viện Trung ương Huế ban hành quyết định xử phạt song song với kết quả thầu dựa trên Luật Đấu thầu 22/2023 và các quy định bổ sung tại Luật 90/2025 là một bước đi chuyên nghiệp. Nó cho thấy chủ đầu tư không chạy theo giá thấp mà ưu tiên tính trung thực và năng lực thực chất."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Án phạt cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh là lời cảnh báo đanh thép cho vấn nạn 'làm đẹp' hồ sơ năng lực. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và đấu thầu qua mạng, mọi sự gian dối về tài liệu đều sẽ bị phát hiện qua khâu đối soát và hậu kiểm."

Gói thầu IB2500400828 đã khép lại với kết quả thuyết phục, khẳng định vai trò giám sát chặt chẽ của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc quản lý nguồn vốn nhà nước và đảm bảo chất lượng thiết bị y tế cao nhất cho người dân.