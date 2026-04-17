Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nấu cỗ giúp đám cười ngày nắng nóng, người đàn ông say nắng, sốc nhiệt

Anh T. bị sốc nhiệt sau nhiều giờ nấu cỗ trong môi trường oi bức, nhưng đã được cấp cứu kịp thời và hồi phục sau 3 ngày điều trị.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống người đàn ông say nóng, sốc nhiệt sau buổi nấu cỗ đám cưới ngày nắng nóng.

Theo đó, cuối buổi chiều ngày 14/4/2026, anh T. (46 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) trở về nhà sau nhiều giờ tất bật trong bếp để nấu cỗ giúp một đám cưới ngày nắng nóng.

Ngay khi vừa về đến nhà, anh bất ngờ thấy choáng váng, buồn nôn, nôn, sau đó lả đi. Phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa anh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Tại đây, người bệnh được tiếp nhận trong tình trạng mệt lả, khó thở, vã mồ hôi lạnh, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau quặn bụng. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định người bệnh có dấu hiệu say nóng, sốc nhiệt do làm việc kéo dài trong môi trường nhiệt độ cao.

say-nong.jpg
Chăm sóc người bệnh say nóng, sốc nhiệt - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được xử trí: Thở oxy, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn; Làm mát cơ thể nhanh chóng (nới lỏng quần áo, chườm mát); Bù nước và điện giải; Sử dụng thuốc chống nôn, bảo vệ dạ dày; Thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá và loại trừ nguyên nhân nguy hiểm khác.

Sau 12h điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định: tỉnh táo trở lại, đỡ khó thở, không nôn, không đau bụng, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường. Sau 3 ngày, người bệnh được xuất viện và đã được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp.

BSCKI Nguyễn Hồng Nhung, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: Say nóng, sốc nhiệt có thể xảy ra khi làm việc kéo dài trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, đặc biệt trong những ngày nắng nóng gay gắt. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn ý thức, tổn thương não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ say nóng, người dân cần lưu ý:

- Tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng gắt hoặc trong môi trường nhiệt độ cao.

- Uống đủ nước, bổ sung điện giải khi lao động nặng.

- Mặc quần áo thoáng mát, nghỉ ngơi hợp lý.

- Khi có biểu hiện như: choáng váng, mệt lả, buồn nôn, vã mồ hôi nhiều… cần dừng làm việc và đến cơ sở y tế sớm.

- Chủ động phòng tránh chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cách phòng tránh sốc nhiệt khi làm việc dưới trời nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến người lao động ngoài trời đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và xử lý kịp thời.

Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn là mối nguy hiểm đối với người lao động ngoài trời, những người phải đối mặt trực tiếp với ánh nắng và nhiệt độ cao mỗi ngày. Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt khiến nguy cơ sốc nhiệt gia tăng, đặc biệt với người lao động xây dựng, giao thông, giao hàng... Làm sao để bảo vệ sức khoẻ và hạn chế rủi ro khi phải làm việc giữa cái nắng oi bức là điều không thể chủ quan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới