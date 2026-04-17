Nấu cỗ giúp đám cười ngày nắng nóng, người đàn ông say nắng, sốc nhiệt

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống người đàn ông say nóng, sốc nhiệt sau buổi nấu cỗ đám cưới ngày nắng nóng.

Theo đó, cuối buổi chiều ngày 14/4/2026, anh T. (46 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) trở về nhà sau nhiều giờ tất bật trong bếp để nấu cỗ giúp một đám cưới ngày nắng nóng.

Ngay khi vừa về đến nhà, anh bất ngờ thấy choáng váng, buồn nôn, nôn, sau đó lả đi. Phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa anh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Tại đây, người bệnh được tiếp nhận trong tình trạng mệt lả, khó thở, vã mồ hôi lạnh, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau quặn bụng. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định người bệnh có dấu hiệu say nóng, sốc nhiệt do làm việc kéo dài trong môi trường nhiệt độ cao.

Chăm sóc người bệnh say nóng, sốc nhiệt - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được xử trí: Thở oxy, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn; Làm mát cơ thể nhanh chóng (nới lỏng quần áo, chườm mát); Bù nước và điện giải; Sử dụng thuốc chống nôn, bảo vệ dạ dày; Thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá và loại trừ nguyên nhân nguy hiểm khác.

Sau 12h điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định: tỉnh táo trở lại, đỡ khó thở, không nôn, không đau bụng, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường. Sau 3 ngày, người bệnh được xuất viện và đã được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp.

BSCKI Nguyễn Hồng Nhung, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: Say nóng, sốc nhiệt có thể xảy ra khi làm việc kéo dài trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, đặc biệt trong những ngày nắng nóng gay gắt. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn ý thức, tổn thương não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ say nóng, người dân cần lưu ý:

- Tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng gắt hoặc trong môi trường nhiệt độ cao.

- Uống đủ nước, bổ sung điện giải khi lao động nặng.

- Mặc quần áo thoáng mát, nghỉ ngơi hợp lý.

- Khi có biểu hiện như: choáng váng, mệt lả, buồn nôn, vã mồ hôi nhiều… cần dừng làm việc và đến cơ sở y tế sớm.

- Chủ động phòng tránh chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.

