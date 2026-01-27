Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nàng hot girl Instagram 'đổ bộ' đường đua áo dài Tết với bộ ảnh cực tình

Cộng đồng trẻ

Nàng hot girl Instagram 'đổ bộ' đường đua áo dài Tết với bộ ảnh cực tình

Chái Chanh chính thức gia nhập 'đường đua' áo dài Tết với bộ ảnh đậm chất điện ảnh, như đưa người xem lạc vào miền ký ức xưa cũ của Hà Nội 36 phố phường.

Trầm Phương
Khi không khí Tết Nguyên Đán đã cận kề, "đường đua" áo dài của các mỹ nhân Việt đang sôi động hơn bao giờ hết. Mới đây, Chái Chanh (tên thật là Thái Anh) - cô nàng hot girl nổi danh với gu thẩm mỹ tinh tế trên Instagram - đã chính thức "nhập cuộc" bằng một bộ ảnh áo dài mang đậm hơi thở hoài cổ, khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì nét dịu dàng, đằm thắm. (Ảnh: IGNV)
Khi không khí Tết Nguyên Đán đã cận kề, "đường đua" áo dài của các mỹ nhân Việt đang sôi động hơn bao giờ hết. Mới đây, Chái Chanh (tên thật là Thái Anh) - cô nàng hot girl nổi danh với gu thẩm mỹ tinh tế trên Instagram - đã chính thức "nhập cuộc" bằng một bộ ảnh áo dài mang đậm hơi thở hoài cổ, khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì nét dịu dàng, đằm thắm. (Ảnh: IGNV)
Không chọn những concept cầu kỳ hay bối cảnh studio hiện đại, Thái Anh đưa người xem trở về với những giá trị xưa cũ. Bộ ảnh được thực hiện tại những góc phố rêu phong, trước những hiên nhà cổ kính và tiệm thuốc đông y truyền thống tại Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Không chọn những concept cầu kỳ hay bối cảnh studio hiện đại, Thái Anh đưa người xem trở về với những giá trị xưa cũ. Bộ ảnh được thực hiện tại những góc phố rêu phong, trước những hiên nhà cổ kính và tiệm thuốc đông y truyền thống tại Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rượi của những ngày cuối năm, Thái Anh hiện lên như một nàng thơ bước ra từ những thước phim điện ảnh thập niên cũ. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rượi của những ngày cuối năm, Thái Anh hiện lên như một nàng thơ bước ra từ những thước phim điện ảnh thập niên cũ. (Ảnh: IGNV)
Thần thái của cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng - không cần diễn quá nhiều, chỉ một ánh mắt xa xăm hay nụ cười mỉm chi cũng đủ để làm say lòng người đối diện. (Ảnh: IGNV)
Thần thái của cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng - không cần diễn quá nhiều, chỉ một ánh mắt xa xăm hay nụ cười mỉm chi cũng đủ để làm say lòng người đối diện. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Chái Chanh lựa chọn thiết kế áo dài dáng suông - xu hướng đang "làm mưa làm gió" mùa Tết 2026. Tông màu be trung tính kết hợp cùng quần ống rộng màu đỏ đô tạo nên sự tương phản sang trọng, vừa giữ được nét truyền thống vừa mang hơi thở thời đại. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Chái Chanh lựa chọn thiết kế áo dài dáng suông - xu hướng đang "làm mưa làm gió" mùa Tết 2026. Tông màu be trung tính kết hợp cùng quần ống rộng màu đỏ đô tạo nên sự tương phản sang trọng, vừa giữ được nét truyền thống vừa mang hơi thở thời đại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên thương hiệu "fashionista" của Thái Anh chính là cách phối phụ kiện. Cô nàng khéo léo kết hợp chuỗi vòng cổ hạt gỗ bọc đá, vòng tay bản to cùng chiếc túi xách mini lạ mắt màu hồng nhạt. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên thương hiệu "fashionista" của Thái Anh chính là cách phối phụ kiện. Cô nàng khéo léo kết hợp chuỗi vòng cổ hạt gỗ bọc đá, vòng tay bản to cùng chiếc túi xách mini lạ mắt màu hồng nhạt. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông cam đào nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi mọng và hàng mi cong vút giúp tôn lên đường nét thanh tú vốn có của cô. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông cam đào nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi mọng và hàng mi cong vút giúp tôn lên đường nét thanh tú vốn có của cô. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với phong cách sống chất lượng và gu thời trang có chiều sâu trên Instagram, Thái Anh một lần nữa chứng minh tại sao cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ như vậy. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với phong cách sống chất lượng và gu thời trang có chiều sâu trên Instagram, Thái Anh một lần nữa chứng minh tại sao cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ như vậy. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh áo dài của cô không chỉ là những khung hình đẹp để "sống ảo", mà còn là gợi ý phối đồ cực kỳ hữu ích cho các bạn trẻ đang tìm kiếm sự khác biệt cho bộ ảnh Tết của mình. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh áo dài của cô không chỉ là những khung hình đẹp để "sống ảo", mà còn là gợi ý phối đồ cực kỳ hữu ích cho các bạn trẻ đang tìm kiếm sự khác biệt cho bộ ảnh Tết của mình. (Ảnh: IGNV)
Giữa một rừng những bộ ảnh áo dài lộng lẫy, sự tối giản nhưng đầy chiều sâu của Chái Chanh chính là một nốt nhạc trầm xao xuyến, góp phần làm phong phú thêm đường đua áo dàiTết. (Ảnh: IGNV)
Giữa một rừng những bộ ảnh áo dài lộng lẫy, sự tối giản nhưng đầy chiều sâu của Chái Chanh chính là một nốt nhạc trầm xao xuyến, góp phần làm phong phú thêm đường đua áo dàiTết. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Thái Anh #áo dài Tết #hot girl #Instagram #đường đua áo dài #phong cách truyền thống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT