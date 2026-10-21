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Kho tri thức

Namakdan – mê cung muối kỳ ảo ẩn dưới hòn đảo giữa vịnh Ba Tư

Giữa vùng đất khô cằn bên vịnh Ba Tư, một mê cung bằng muối ẩn sâu dưới lòng đất đang hé lộ vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trên đảo Qeshm, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran, có một kỳ quan địa chất đặc biệt mang tên hang đá muối Namakdan. Nằm trong một khối vòm muối khổng lồ, hang sở hữu những hành lang ngoằn ngoèo, mái vòm cao và các cấu trúc tinh thể lấp lánh như được chạm khắc từ pha lê. Theo Liên minh Khoa học Địa chất Quốc tế (IUGS), phần hang đã được khảo sát có chiều dài khoảng 6.580 m, đưa Namakdan vào nhóm những hang muối dài nhất thế giới. Nơi đây còn được công nhận là một di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế.

Điều khiến Namakdan trở nên khác biệt là vật liệu tạo nên hang: muối mỏ, chủ yếu gồm khoáng vật halit. Qua những khe nứt trong lòng đất, nước thấm vào và hòa tan muối, dần dần mở rộng các đường hầm tự nhiên. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn nhiều so với sự hình thành hang đá vôi, bởi muối dễ hòa tan trong nước. Vì vậy, hang muối không phải một công trình đã hoàn tất từ hàng triệu năm trước, mà là một cảnh quan địa chất vẫn có thể tiếp tục biến đổi theo điều kiện môi trường.

Các cấu trúc muối trong hang Namakdan tạo thành những hình thù tự nhiên độc đáo. Ảnh: qeshmgeopark.ir

Bước vào bên trong, du khách có thể bắt gặp những nhũ muối buông xuống từ trần hang, các lớp khoáng vật xếp chồng và những mảng tinh thể phản chiếu ánh đèn. Một số cấu trúc trông giống rèm đá, số khác tựa những chiếc răng khổng lồ hay đóa hoa kết tinh. Màu sắc cũng không chỉ có trắng tinh khiết: sự hiện diện của các khoáng vật khác có thể tạo nên những dải màu và vân đá khác biệt. Mỗi đoạn hang vì thế mang một diện mạo riêng, giống như một phòng trưng bày điêu khắc do nước và thời gian tạo tác.

Một hiện tượng thú vị khác là các dòng nước mặn và suối muối quanh khối vòm. Khi nước hòa tan muối rồi chảy ra ngoài, một phần khoáng chất có thể kết tinh trở lại, tạo nên những lớp muối và hình thái lạ mắt. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy rất mong manh. Chỉ cần thay đổi dòng nước, nhiệt độ hoặc độ ẩm, các cấu trúc muối có thể bị hòa tan hay biến dạng. Đây cũng là lý do Namakdan cần được bảo vệ cẩn trọng trước tác động của con người.

Ảnh: philippe-crochet.com

Namakdan còn mang dấu ấn lịch sử của con người. Muối từng là nguồn tài nguyên có giá trị đối với cư dân địa phương, phục vụ bảo quản thực phẩm và trao đổi hàng hóa. Những dấu tích khai thác muối cổ trong khu vực cho thấy kỳ quan này không chỉ có ý nghĩa địa chất mà còn gắn bó với sinh kế và lịch sử cư trú trên đảo. Ngày nay, Namakdan là một điểm nhấn của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Qeshm, nơi các cấu trúc đá, thung lũng xói mòn và cảnh quan ven biển cùng kể câu chuyện về sự vận động lâu dài của Trái Đất.

Điều kỳ diệu nhất ở Namakdan là nghịch lý của muối: một chất quen thuộc trong căn bếp lại có thể tạo nên cả thế giới ngầm rộng lớn. Những đường hầm trắng lấp lánh không cần bàn tay kiến trúc sư, mà được hình thành bởi nước, khoáng vật và thời gian. Giữa hòn đảo đầy nắng gió của Iran, hang muối Namakdan nhắc chúng ta rằng thiên nhiên đôi khi tạo ra những cung điện kỳ vĩ nhất từ những vật liệu bình dị nhất.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Namakdan #Hang muối #Địa chất Iran #Công viên địa chất UNESCO #Lịch sử khai thác muối

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