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[GALLERY] Hà Nội đẩy nhanh thi công nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội đẩy nhanh thi công nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long

Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang được triển khai nhiều hạng mục quan trọng với kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.

Thiên Anh
Dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để triển khai nhiều hạng mục. Công trình nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh, giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các tuyến giao thông tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để triển khai nhiều hạng mục. Công trình nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh, giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các tuyến giao thông tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Theo thông tin được công bố, dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sản lượng thi công được ghi nhận đạt gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch. Đây là một trong những công trình giao thông đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Theo thông tin được công bố, dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sản lượng thi công được ghi nhận đạt gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch. Đây là một trong những công trình giao thông đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Tại công trường, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai những hạng mục cầu nhánh, hệ thống cống thoát nước và các công trình phụ trợ. Máy móc, thiết bị cùng nhân lực được bố trí tại nhiều vị trí, nhằm bảo đảm các hạng mục được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ dự án.
Tại công trường, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai những hạng mục cầu nhánh, hệ thống cống thoát nước và các công trình phụ trợ. Máy móc, thiết bị cùng nhân lực được bố trí tại nhiều vị trí, nhằm bảo đảm các hạng mục được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ dự án.
Theo thiết kế, điểm nhấn của công trình là hệ thống 4 nhánh cầu tuabin bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, có tổng chiều dài khoảng 2.357m. Mặt cầu rộng 8,8m, được bố trí 2 làn xe. Cấu trúc cầu nhánh cho phép phương tiện di chuyển theo các hướng khác nhau, góp phần tổ chức lại luồng giao thông tại khu vực giao cắt giữa hai tuyến đường.
Theo thiết kế, điểm nhấn của công trình là hệ thống 4 nhánh cầu tuabin bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, có tổng chiều dài khoảng 2.357m. Mặt cầu rộng 8,8m, được bố trí 2 làn xe. Cấu trúc cầu nhánh cho phép phương tiện di chuyển theo các hướng khác nhau, góp phần tổ chức lại luồng giao thông tại khu vực giao cắt giữa hai tuyến đường.
Bên cạnh hệ thống cầu trên cao, dự án còn có hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 32. Hầm được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 975m, bao gồm các đoạn hầm kín, hầm hở và hệ thống tường chắn. Khi hoàn thành, hạng mục này sẽ tạo thêm hướng lưu thông trực tiếp, giúp phương tiện hạn chế phải giao cắt cùng mức tại nút giao.
Bên cạnh hệ thống cầu trên cao, dự án còn có hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 32. Hầm được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 975m, bao gồm các đoạn hầm kín, hầm hở và hệ thống tường chắn. Khi hoàn thành, hạng mục này sẽ tạo thêm hướng lưu thông trực tiếp, giúp phương tiện hạn chế phải giao cắt cùng mức tại nút giao.
Việc kết hợp hầm chui trực thông với các nhánh cầu tuabin là giải pháp tổ chức giao thông khác mức, hướng tới giảm xung đột giữa các dòng phương tiện. Thay vì tập trung nhiều hướng di chuyển tại một điểm giao cắt, phương tiện có thể được phân tách theo các tuyến riêng biệt. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối với mạng lưới đường hiện hữu, phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện khi công trình đưa vào khai thác.
Việc kết hợp hầm chui trực thông với các nhánh cầu tuabin là giải pháp tổ chức giao thông khác mức, hướng tới giảm xung đột giữa các dòng phương tiện. Thay vì tập trung nhiều hướng di chuyển tại một điểm giao cắt, phương tiện có thể được phân tách theo các tuyến riêng biệt. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối với mạng lưới đường hiện hữu, phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện khi công trình đưa vào khai thác.
Song song với các hạng mục cầu và hầm, hệ thống thoát nước cùng những hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan cũng đang được triển khai. Đây là các phần việc cần thiết để bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ của công trình, hạn chế nguy cơ đọng nước và hỗ trợ khai thác an toàn sau khi hoàn thành. Việc phối hợp tiến độ giữa các hạng mục có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng công trình chính hoàn thành nhưng các phần việc kết nối chưa đáp ứng yêu cầu.
Song song với các hạng mục cầu và hầm, hệ thống thoát nước cùng những hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan cũng đang được triển khai. Đây là các phần việc cần thiết để bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ của công trình, hạn chế nguy cơ đọng nước và hỗ trợ khai thác an toàn sau khi hoàn thành. Việc phối hợp tiến độ giữa các hạng mục có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng công trình chính hoàn thành nhưng các phần việc kết nối chưa đáp ứng yêu cầu.
Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên trục giao thông phía Tây Hà Nội. Đại lộ Thăng Long là tuyến kết nối khu vực trung tâm với các địa bàn phía Tây, trong khi đường Vành đai 3,5 đóng vai trò liên kết giữa nhiều khu vực đô thị và các tuyến đường hướng tâm. Việc hình thành nút giao khác mức có thể giúp phương tiện chuyển hướng thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực tại những điểm giao cắt hiện hữu.
Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên trục giao thông phía Tây Hà Nội. Đại lộ Thăng Long là tuyến kết nối khu vực trung tâm với các địa bàn phía Tây, trong khi đường Vành đai 3,5 đóng vai trò liên kết giữa nhiều khu vực đô thị và các tuyến đường hướng tâm. Việc hình thành nút giao khác mức có thể giúp phương tiện chuyển hướng thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực tại những điểm giao cắt hiện hữu.
Công trình cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các khu dân cư, khu đô thị tại khu vực Tây Mỗ, An Khánh cùng những địa bàn lân cận. Tuy nhiên, mức độ cải thiện giao thông còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện các tuyến đường kết nối, tổ chức phân luồng và khả năng đáp ứng của toàn bộ mạng lưới hạ tầng khu vực.
Công trình cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các khu dân cư, khu đô thị tại khu vực Tây Mỗ, An Khánh cùng những địa bàn lân cận. Tuy nhiên, mức độ cải thiện giao thông còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện các tuyến đường kết nối, tổ chức phân luồng và khả năng đáp ứng của toàn bộ mạng lưới hạ tầng khu vực.
Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy nhanh thi công cần đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân quanh khu vực dự án. Tiến độ bàn giao mặt bằng, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan cũng là những yếu tố cần được quan tâm. Khi hoàn thành và được đưa vào khai thác đồng bộ, nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông phía Tây Hà Nội, góp phần nâng cao khả năng kết nối và hỗ trợ phát triển đô thị theo quy hoạch.
Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy nhanh thi công cần đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân quanh khu vực dự án. Tiến độ bàn giao mặt bằng, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan cũng là những yếu tố cần được quan tâm. Khi hoàn thành và được đưa vào khai thác đồng bộ, nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông phía Tây Hà Nội, góp phần nâng cao khả năng kết nối và hỗ trợ phát triển đô thị theo quy hoạch.
Thiên Anh
#Nút giao Vành đai 3 #5 – Đại lộ Thăng Long #tiến độ nút giao Vành đai 3 #5 #dự án giao thông Hà Nội #Đại lộ Thăng Long

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