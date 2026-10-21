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[GALLERY] Loại rau dân dã tốt cho tim mạch, chế biến đủ món ngon

Kho tri thức

[GALLERY] Loại rau dân dã tốt cho tim mạch, chế biến đủ món ngon

Dọc mùng quen thuộc trong bữa cơm Việt. Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, loại rau này còn cung cấp vitamin, khoáng chất, cần sơ chế đúng cách.

Ngọc Mai
Dọc mùng, còn được gọi là rọc mùng hoặc bạc hà, là loại rau quen thuộc tại các chợ truyền thống và cửa hàng thực phẩm. Nhờ giá thành phải chăng, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, dọc mùng được ví von là “sâm xanh, tổ yến” của người nghèo. Ảnh: Người đưa tin
Dọc mùng, còn được gọi là rọc mùng hoặc bạc hà, là loại rau quen thuộc tại các chợ truyền thống và cửa hàng thực phẩm. Nhờ giá thành phải chăng, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, dọc mùng được ví von là “sâm xanh, tổ yến” của người nghèo. Ảnh: Người đưa tin
Dọc mùng có đặc điểm ít năng lượng, chứa nhiều nước và cung cấp một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Loại rau này phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày, đặc biệt khi kết hợp với cá, thịt nạc và các loại rau củ khác. Ảnh: Người đưa tin
Dọc mùng có đặc điểm ít năng lượng, chứa nhiều nước và cung cấp một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Loại rau này phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày, đặc biệt khi kết hợp với cá, thịt nạc và các loại rau củ khác. Ảnh: Người đưa tin
Một trong những lợi ích thường được nhắc đến của dọc mùng là khả năng bổ sung khoáng chất, trong đó có magie. Đây là chất dinh dưỡng tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình duy trì nhịp tim bình thường. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu rau củ, kết hợp với việc hạn chế muối và chất béo bão hòa, có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh: Đời sống &amp; Pháp luật
Một trong những lợi ích thường được nhắc đến của dọc mùng là khả năng bổ sung khoáng chất, trong đó có magie. Đây là chất dinh dưỡng tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình duy trì nhịp tim bình thường. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu rau củ, kết hợp với việc hạn chế muối và chất béo bão hòa, có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh: Đời sống & Pháp luật
Vitamin C là chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào trước những tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Dọc mùng có thể góp phần bổ sung vitamin C cho khẩu phần ăn. Ảnh: Đời sống &amp; Pháp luật
Vitamin C là chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào trước những tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Dọc mùng có thể góp phần bổ sung vitamin C cho khẩu phần ăn. Ảnh: Đời sống & Pháp luật
Dọc mùng có vị nhạt, tính mát và thường được sử dụng trong các món ăn mang tính thanh nhiệt. Nhờ chứa nhiều nước, loại rau này giúp bổ sung nước từ thực phẩm, đặc biệt khi được dùng trong canh chua hoặc canh cá. Ảnh: Điện máy XANH
Dọc mùng có vị nhạt, tính mát và thường được sử dụng trong các món ăn mang tính thanh nhiệt. Nhờ chứa nhiều nước, loại rau này giúp bổ sung nước từ thực phẩm, đặc biệt khi được dùng trong canh chua hoặc canh cá. Ảnh: Điện máy XANH
Bên cạnh những lợi ích dinh dưỡng, dọc mùng cũng có nhược điểm đáng lưu ý. Cây có các thành phần gây kích ứng, khiến miệng, lưỡi hoặc họng bị ngứa rát nếu ăn sống hay sơ chế không đúng cách. Để hạn chế nguy cơ này, cần tước bỏ phần xơ bên ngoài, thái lát, bóp kỹ với muối rồi rửa sạch nhiều lần và vắt ráo trước khi nấu. Dọc mùng cần được nấu chín kỹ, không nên ăn sống hoặc chủ quan cho rằng chỉ cần ngâm nước là loại bỏ hoàn toàn chất gây ngứa. Ảnh: Điện máy XANH
Bên cạnh những lợi ích dinh dưỡng, dọc mùng cũng có nhược điểm đáng lưu ý. Cây có các thành phần gây kích ứng, khiến miệng, lưỡi hoặc họng bị ngứa rát nếu ăn sống hay sơ chế không đúng cách. Để hạn chế nguy cơ này, cần tước bỏ phần xơ bên ngoài, thái lát, bóp kỹ với muối rồi rửa sạch nhiều lần và vắt ráo trước khi nấu. Dọc mùng cần được nấu chín kỹ, không nên ăn sống hoặc chủ quan cho rằng chỉ cần ngâm nước là loại bỏ hoàn toàn chất gây ngứa. Ảnh: Điện máy XANH
Dọc mùng không phù hợp với tất cả mọi người, người mắc bệnh gout nên chú ý khẩu phần và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn phù hợp. Ảnh: Điện máy XANH
Dọc mùng không phù hợp với tất cả mọi người, người mắc bệnh gout nên chú ý khẩu phần và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn phù hợp. Ảnh: Điện máy XANH
Nhắc đến dọc mùng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món canh chua thanh mát, kết hợp cùng cá, cà chua, dứa, me hoặc các loại gia vị đặc trưng. Bẹ dọc mùng sau khi nấu chín có độ giòn mềm, thấm vị nước dùng, giúp món canh thêm hấp dẫn. Ảnh: Điện máy XANH
Nhắc đến dọc mùng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món canh chua thanh mát, kết hợp cùng cá, cà chua, dứa, me hoặc các loại gia vị đặc trưng. Bẹ dọc mùng sau khi nấu chín có độ giòn mềm, thấm vị nước dùng, giúp món canh thêm hấp dẫn. Ảnh: Điện máy XANH
Không chỉ dùng để nấu canh chua, dọc mùng còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn hấp dẫn khác. Có thể kể đến bún cá dọc mùng, bún bung, canh sườn nấu dọc mùng, dọc mùng nấu lẩu hoặc dọc mùng muối chua. Mỗi món mang một hương vị riêng, từ vị chua thanh, ngọt dịu của nước dùng đến độ giòn đặc trưng của bẹ rau. Ảnh: Điện máy XANH
Không chỉ dùng để nấu canh chua, dọc mùng còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn hấp dẫn khác. Có thể kể đến bún cá dọc mùng, bún bung, canh sườn nấu dọc mùng, dọc mùng nấu lẩu hoặc dọc mùng muối chua. Mỗi món mang một hương vị riêng, từ vị chua thanh, ngọt dịu của nước dùng đến độ giòn đặc trưng của bẹ rau. Ảnh: Điện máy XANH
Từ một loại cây dân dã, dọc mùng đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Loại rau này có thể góp phần làm phong phú thực đơn, bổ sung nước và một số vi chất. Để sử dụng an toàn, người nội trợ cần chọn bẹ tươi, sơ chế đúng cách, nấu chín kỹ và ăn với lượng phù hợp. Ảnh: Điện máy XANH
Từ một loại cây dân dã, dọc mùng đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Loại rau này có thể góp phần làm phong phú thực đơn, bổ sung nước và một số vi chất. Để sử dụng an toàn, người nội trợ cần chọn bẹ tươi, sơ chế đúng cách, nấu chín kỹ và ăn với lượng phù hợp. Ảnh: Điện máy XANH
Cách chế biến dọc mùng không bị ngứa. Clip: Bếp nhà DHD Foods
Ngọc Mai
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