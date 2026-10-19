[GALLERY] Đời thường gợi cảm của dàn nữ diễn viên phim ‘Trại buôn người’

Á hậu Minh Kiên, Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.
Lexus TX 2027 được điều chỉnh giá bán và một số trang bị tại thị trường Bắc Mỹ, đáng chú ý là việc tạm ngừng phân phối phiên bản plug-in hybrid TX 550h+.
Lexus TX 2027 được điều chỉnh giá bán và một số trang bị tại thị trường Bắc Mỹ, đáng chú ý là việc tạm ngừng phân phối phiên bản plug-in hybrid TX 550h+.
Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang được triển khai nhiều hạng mục quan trọng với kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.
BYD Han EV 2027 vừa lộ diện trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của mẫu xe tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash.
Vụ cháy tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, sáng 19/10 được xác định ban đầu xuất phát từ việc đốt rác, khiến lửa lan rộng.
Smart #2 điện đã xuất hiện tại châu Âu, mang trở lại phong cách quen thuộc mà nhiều người từng yêu thích. Xe có giá khởi điểm 17.900 Bảng (khoảng 23.700 USD).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất gặp thuận lợi công việc, Hợi, Mùi đón tín hiệu tích cực, Dậu thận trọng khi đưa ra quyết định.
Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại Philippines, với giá bán 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng).
Hệ thống hồ canxi màu xanh ngọc nhiều tầng, diện tích lên đến 500 m2 vừa được ghi nhận bên trong hang Thắng, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Động Thiên Hà nằm ẩn mình trong dãy núi đá vôi hình thành cách đây 250 triệu năm, thuộc lòng núi Tướng, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình).
Nguyễn Hoàng Việt bất ngờ công khai loạt ảnh cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư, đánh dấu bước tiến mới trong chuyện tình của cặp đôi.
Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, nặng hơn 3.400 tấn, bắt đầu hành trình lai dắt từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/10/2026, Thiên Bình khéo léo, Song Tử đón cơ hội mới, Ma Kết thận trọng tài chính.
Kawasaki đã chính thức hé lộ Z300 2027, đánh dấu sự trở lại của chiếc naked-bike phân khối lớn dành cho người mới kể từ khi bị thay thế bởi Z400 vào năm 2018.
Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.
Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition vừa chính thức ra mắt Ấn Độ sẽ được bán với số lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho 5 châu lục.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần chủ động đón cơ hội, Thân gặp quý nhân, Mùi thận trọng tiền bạc và lời nói.
Á hậu Vân Nhi gây chú ý với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài cùng phong cách thời trang nữ tính sau Hoa hậu Việt Nam 2024.
Trong chuyến du lịch mừng sinh nhật tuổi 38 của Đông Nhi, bé Winnie – con gái lớn của nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng gây chú ý với bộ ảnh xinh xắn tại Ô Trấn.
Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.
Chia sẻ chung hầu hết các công nghệ và trang bị với 2 thành viên F 450 GS và F 450 R, BMW F 450 RR dù được coi là mẫu sportbike rẻ nhất của BMW Motorrad.