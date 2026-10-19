Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Đời thường gợi cảm của dàn nữ diễn viên phim ‘Trại buôn người’

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Đời thường gợi cảm của dàn nữ diễn viên phim ‘Trại buôn người’

Á hậu Minh Kiên, Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, “Trại buôn người” mới đây cán mốc doanh thu 450 tỷ đồng. Trong phim, Khánh My vào vai Diễm My, cô gái trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo. Theo Vietnamnet, câu chuyện về tình mẫu tử và những tổn thương của nhân vật đã thôi thúc nữ diễn viên nhận lời tham gia dự án. Ảnh: FB Khánh My.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, “Trại buôn người” mới đây cán mốc doanh thu 450 tỷ đồng. Trong phim, Khánh My vào vai Diễm My, cô gái trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo. Theo Vietnamnet, câu chuyện về tình mẫu tử và những tổn thương của nhân vật đã thôi thúc nữ diễn viên nhận lời tham gia dự án. Ảnh: FB Khánh My.
Trở lại phim trường sau 8 năm vắng bóng, Khánh My cho biết quan niệm làm nghề của cô đã thay đổi. Nếu trước đây quan tâm đến cơ hội và sự chú ý, hiện tại nữ diễn viên muốn tham gia những dự án có ý nghĩa với bản thân. Cô cũng dành thời gian học hỏi, trau dồi để hiểu mình hơn. Ảnh: FB Khánh My.
Trở lại phim trường sau 8 năm vắng bóng, Khánh My cho biết quan niệm làm nghề của cô đã thay đổi. Nếu trước đây quan tâm đến cơ hội và sự chú ý, hiện tại nữ diễn viên muốn tham gia những dự án có ý nghĩa với bản thân. Cô cũng dành thời gian học hỏi, trau dồi để hiểu mình hơn. Ảnh: FB Khánh My.
Khánh My duy trì tập gym và yoga ít nhất 5 buổi mỗi tuần trong hơn 10 năm qua. Khi có thời gian, cô kết hợp bơi, chạy bộ, đạp xe và leo núi. Nữ diễn viên cũng ăn chay phần lớn thời gian, hạn chế thịt đỏ. Với cô, tập luyện không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn là cách cân bằng tinh thần. Ảnh: FB Khánh My.
Khánh My duy trì tập gym và yoga ít nhất 5 buổi mỗi tuần trong hơn 10 năm qua. Khi có thời gian, cô kết hợp bơi, chạy bộ, đạp xe và leo núi. Nữ diễn viên cũng ăn chay phần lớn thời gian, hạn chế thịt đỏ. Với cô, tập luyện không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn là cách cân bằng tinh thần. Ảnh: FB Khánh My.
Theo Tiền Phong, Á hậu Minh Kiên vào vai Út Đẹt, cô gái Khmer bị lừa khi tìm việc phụ giúp gia đình. Vụ bắt cóc Út Đẹt trở thành bước ngoặt, khiến Ny (Steven Nguyễn) đột nhập trại buôn người để giải cứu em gái, kéo theo cuộc đào tẩu của hàng nghìn nạn nhân khỏi sào huyệt lừa đảo. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Theo Tiền Phong, Á hậu Minh Kiên vào vai Út Đẹt, cô gái Khmer bị lừa khi tìm việc phụ giúp gia đình. Vụ bắt cóc Út Đẹt trở thành bước ngoặt, khiến Ny (Steven Nguyễn) đột nhập trại buôn người để giải cứu em gái, kéo theo cuộc đào tẩu của hàng nghìn nạn nhân khỏi sào huyệt lừa đảo. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Minh Kiên giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 trước khi thử sức với diễn xuất. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Minh Kiên giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 trước khi thử sức với diễn xuất. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Nàng hậu gây chú ý với mái tóc đen dài, đường nét gương mặt thanh tú và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Nàng hậu gây chú ý với mái tóc đen dài, đường nét gương mặt thanh tú và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt. Ảnh: FB Huỳnh Minh Kiên.
Trong “Trại buôn người”, Khánh Linh đảm nhận vai người phụ nữ mang thai mang số hiệu 371, bị lừa vào ổ lừa đảo. Những phân đoạn kêu cứu, hoảng loạn và tuyệt vọng của nhân vật giúp nữ diễn viên được khán giả chú ý sau khi phim ra mắt. Ảnh: FB Khánh Linh.
Trong “Trại buôn người”, Khánh Linh đảm nhận vai người phụ nữ mang thai mang số hiệu 371, bị lừa vào ổ lừa đảo. Những phân đoạn kêu cứu, hoảng loạn và tuyệt vọng của nhân vật giúp nữ diễn viên được khán giả chú ý sau khi phim ra mắt. Ảnh: FB Khánh Linh.
Khánh Linh sinh năm 1996, từng làm mẫu ảnh trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Cô góp mặt trong các dự án như “Yêu trước ngày cưới”, “Mặt trời lạnh”, “Chung trọ chung đời” và “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”. Ảnh: FB Khánh Linh.
Khánh Linh sinh năm 1996, từng làm mẫu ảnh trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Cô góp mặt trong các dự án như “Yêu trước ngày cưới”, “Mặt trời lạnh”, “Chung trọ chung đời” và “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”. Ảnh: FB Khánh Linh.
Trên màn ảnh, Khánh Linh thể hiện nhân vật mang nhiều tổn thương và luôn trong trạng thái bất an. Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Ảnh: FB Khánh Linh.
Trên màn ảnh, Khánh Linh thể hiện nhân vật mang nhiều tổn thương và luôn trong trạng thái bất an. Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Ảnh: FB Khánh Linh.
Theo VOV, Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai Mỹ Ngọc, nhân vật có tính cách lươn lẹo, toan tính trong “Trại buôn người”. Khác với những vai chính diện thường đảm nhận, lần này nữ diễn viên phải thể hiện một nhân vật có nhiều lựa chọn gây tranh cãi. Cô từng lo ngại khán giả sẽ ghét vai diễn này. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Theo VOV, Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai Mỹ Ngọc, nhân vật có tính cách lươn lẹo, toan tính trong “Trại buôn người”. Khác với những vai chính diện thường đảm nhận, lần này nữ diễn viên phải thể hiện một nhân vật có nhiều lựa chọn gây tranh cãi. Cô từng lo ngại khán giả sẽ ghét vai diễn này. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Để hiểu Mỹ Ngọc, Hoàng Kim Ngọc tìm hiểu hoàn cảnh của những người từng thoát khỏi các trại buôn người. Theo nữ diễn viên, nhân vật hành động theo bản năng sinh tồn của một người mẹ muốn sống sót để trở về với con đang mắc bệnh. Cách tiếp cận này giúp cô lý giải những lựa chọn khó đồng cảm của nhân vật. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Để hiểu Mỹ Ngọc, Hoàng Kim Ngọc tìm hiểu hoàn cảnh của những người từng thoát khỏi các trại buôn người. Theo nữ diễn viên, nhân vật hành động theo bản năng sinh tồn của một người mẹ muốn sống sót để trở về với con đang mắc bệnh. Cách tiếp cận này giúp cô lý giải những lựa chọn khó đồng cảm của nhân vật. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Hoàng Kim Ngọc giảm 6 kg, kiểm soát lượng calo và siết hình thể khi đóng phim. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Hoàng Kim Ngọc giảm 6 kg, kiểm soát lượng calo và siết hình thể khi đóng phim. Ảnh: FB Hoàng Kim Ngọc.
Xem video: "Diễn viên Khánh My tại sự kiện công chiếu Trại buôn người". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễn viên #Trại buôn người #Khánh My #Minh Kiên #Khánh Linh #Hoàng Kim Ngọc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT