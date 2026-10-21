Dự đoán ngày mới 22/10/2026 cho 12 con giáp: Hợi đón lộc, Thân thận trọng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Hợi đón tín hiệu tích cực, Ngọ, Tuất gặp thuận lợi, Thân thận trọng trong công việc, tiền bạc.
Chi Pu mở rộng sự nghiệp từ diễn xuất, ca hát đến điều hành công ty giải trí.
Chi Pu mở rộng sự nghiệp từ diễn xuất, ca hát đến điều hành công ty giải trí.
Sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn, Jun Vũ gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính và không kém phần quyến rũ ở tuổi 31.
Dọc mùng quen thuộc trong bữa cơm Việt. Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, loại rau này còn cung cấp vitamin, khoáng chất, cần sơ chế đúng cách.
Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.
Thương hiệu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG vừa chính thức giới thiệu mẫu siêu SUV chạy điện GT SUV thế hệ hoàn toàn mới, với sức mạnh tới 1.153 mã lực.
Cảnh sát Dubai vừa bổ sung một chiếc siêu xe Lamborghini Temerario công suất mạnh tới 907 mã lực vào đội xe tuần tra hiệu suất cao của mình.
Honda City Hatchback 2026 phiên bản nâng cấp đã chính thức ra mắt tại Malaysia với 3 phiên bản và giá từ 95.900-112.900 RM (khoảng 614-722 triệu đồng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/10/2026, Song Ngư nên lắng nghe trực giác, Sư Tử có cơ hội tỏa sáng, Bọ Cạp cần kiểm soát cảm xúc và thận trọng trong tài chính.
Vy Oanh, Hieuthuhai, Emoura Phạm, Kiều Duy cùng nhiều sao Việt gửi lời chúc, thông điệp ý nghĩa đến một nửa thế giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Trấn Thành và Hari Won chia sẻ ảnh tình tứ trong chuyến du lịch Ai Cập. Những khoảnh khắc nắm tay, tạo dáng giữa khung cảnh kim tự tháp khiến netizen thích thú.
Rộng hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân góp phần tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thìn có cơ hội khẳng định năng lực, Thân và Tý thuận hợp tác, Tuất cần bình tĩnh.
Mới đây, hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander 2026 mới màu đen đã xuất hiện tại Việt Nam, xe được chuyên chở di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam.
Trong khi Ranger Raptor hay Super Duty chinh phục người dùng bằng khả năng off-road vượt trội, Châu Âu lại đón nhận Ford Ranger MS-RT Champion Edition đặc biệt.
Sử dụng camera nghiệp vụ, CSGT Hà Nội ghi nhận gần 50 xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ, làm căn cứ xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.
Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi bên bạn gái Ngọc Mai.
Wuling và TMT Group chính thức ra mắt Wuling Darion 2026 tại thị trường Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ đô thị.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/10/2026, Sư Tử phát huy khả năng sáng tạo, Bọ Cạp cần thận trọng với tiền bạc và tình cảm, tránh để cảm xúc chi phối quyết định.