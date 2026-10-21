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Kho tri thức

Hơn 20 tấn đá và những vòng ký hiệu kỳ bí của nền văn minh Aztec

Ẩn sau những vòng tròn chạm khắc kỳ bí là cách người Aztec hình dung vũ trụ, thời gian và số phận của cả nhân loại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lịch đá Aztec, thường được gọi là Đá Mặt Trời (Piedra del Sol), là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của nền văn minh Mexica, thường được biết đến với tên gọi Aztec, tại Trung Mỹ. Tác phẩm được chế tác từ đá bazan vào khoảng đầu thế kỷ XVI, có đường kính khoảng 3,6 m, dày gần 1 m và nặng khoảng 24 tấn. Ngày nay, hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Nhân học Quốc gia ở Mexico City, Mexico.

Điều khiến phiến đá trở nên đặc biệt không chỉ là kích thước đồ sộ mà còn nằm ở hệ thống biểu tượng dày đặc. Những vòng tròn đồng tâm bao quanh hình ảnh trung tâm, kết hợp các khuôn mặt thần linh, ký hiệu ngày tháng và những họa tiết phức tạp. Tất cả phản ánh quan niệm của người Mexica về một vũ trụ vận hành theo những chu kỳ, nơi sự sống, cái chết và sự tái sinh gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ảnh: contexttravel.com

Ở chính giữa phiến đá là một gương mặt thần linh đầy uy lực, thường được liên hệ với Tonatiuh, vị thần Mặt Trời. Hai bàn tay với móng vuốt nắm giữ những vật thể giống trái tim người, gợi nhắc đến vai trò của nghi lễ hiến tế trong tín ngưỡng Mexica. Tuy nhiên, danh tính chính xác của nhân vật trung tâm vẫn còn được các nhà nghiên cứu tranh luận. Bao quanh hình ảnh này là những biểu tượng liên quan đến bốn thời đại trước đó, thường được diễn giải là các thế giới đã bị hủy diệt trước khi thế giới hiện tại xuất hiện.

Ảnh: culturagenial.com

Một điều thú vị là tên gọi “Lịch đá Aztec” có thể khiến người xem hiểu nhầm về chức năng của hiện vật. Trên thực tế, hệ thống lịch của người Mexica dựa trên hai chu kỳ chính: lịch nghi lễ gồm 260 ngày và lịch mặt trời gồm 365 ngày. Hai chu kỳ kết hợp tạo thành một vòng lịch kéo dài 52 năm, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tôn giáo và xã hội. Đá Mặt Trời thể hiện nhiều quan niệm về thời gian và vũ trụ, nhưng không đơn thuần là một chiếc lịch dùng để tra cứu ngày tháng như cách chúng ta sử dụng ngày nay.

Phiến đá còn mang ý nghĩa chính trị và tôn giáo sâu sắc. Trong thế giới quan Mexica, con người có nghĩa vụ duy trì sự vận hành của vũ trụ thông qua các nghi lễ dành cho thần linh. Mặt Trời không chỉ là thiên thể đem lại ánh sáng mà còn gắn với sự tồn tại của thế giới. Những hình chạm khắc vì thế có thể được hiểu như một tuyên ngôn về trật tự vũ trụ, quyền lực của thần linh và vị thế của người Mexica trong thế giới mà họ sinh sống.

Đáng chú ý, hiện vật được phát hiện ngày 17/12/1790 trong quá trình sửa chữa khu vực quảng trường trung tâm Mexico City, gần Nhà thờ Chính tòa. Sau khi được khai quật, phiến đá trải qua nhiều giai đoạn trưng bày trước khi chuyển đến Bảo tàng Nhân học Quốc gia vào năm 1964. Từ một di vật của nền văn minh từng bị người Tây Ban Nha chinh phục, Đá Mặt Trời ngày nay trở thành biểu tượng văn hóa nổi bật của Mexico.

Sức hấp dẫn của lịch đá Aztec nằm ở chỗ nó không chỉ kể câu chuyện về một nền văn minh cổ đại mà còn cho thấy cách con người tìm kiếm ý nghĩa trong những quy luật của tự nhiên. Qua hàng trăm năm, các vòng tròn đá vẫn gợi lên câu hỏi về thời gian, sự hủy diệt và khả năng tái sinh của thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Lịch đá Aztec #Văn minh Mexica #Hệ thống biểu tượng #Vũ trụ Mexica #Di tích lịch sử

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