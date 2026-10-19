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Kho tri thức

Điều gì xảy ra nếu lực hấp dẫn trên Trái Đất bỗng giảm đi một nửa?

Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới quen thuộc có thể biến thành một nơi kỳ lạ, nơi con người nhảy cao hơn và đại dương bắt đầu thay đổi.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hãy tưởng tượng gia tốc trọng trường trên Trái Đất đột ngột giảm từ khoảng 9,8 xuống còn 4,9 m/s², trong khi mọi điều kiện khác tạm thời giữ nguyên. Cơ thể chúng ta không nhẹ đi về khối lượng, nhưng trọng lượng sẽ giảm một nửa. Một người có khối lượng 60 kg vẫn là 60 kg, song chiếc cân đo trọng lượng sẽ cho kết quả tương đương khoảng 30 kg theo cách hiển thị thông thường. Đây là một giả định khoa học viễn tưởng, bởi chưa có cơ chế đã biết nào khiến lực hấp dẫn Trái Đất giảm một nửa tức thời mà không kéo theo những biến đổi khác.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là chuyển động của con người thay đổi rõ rệt. Khi nhảy lên, chúng ta có thể đạt độ cao lớn hơn và ở trên không lâu hơn nếu dùng cùng lực bật nhảy ban đầu. Các vận động viên sẽ phải điều chỉnh kỹ thuật, còn việc đi bộ, chạy hoặc leo cầu thang cũng mang lại cảm giác khác biệt. Tuy nhiên, khối lượng cơ thể không giảm, nên quán tính vẫn như cũ: đẩy hoặc dừng một vật nặng vẫn cần lực đáng kể.

Trên Mặt Trăng, trọng lực chỉ bằng khoảng 1/6 Trái Đất, khiến các phi hành gia có thể bật nhảy cao và di chuyển khác thường. Ảnh: NASA – Apollo Lunar Surface Journal.

Nhưng những thay đổi không dừng ở các trò nhảy cao. Với cùng lực đẩy, xe cộ và máy móc vẫn có khối lượng, song lực ép của chúng lên mặt đường giảm. Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường có thể yếu đi, khiến việc phanh hoặc vào cua trở nên khó lường hơn. Các công trình cũng chịu tải trọng bản thân nhỏ hơn, nhưng không thể kết luận mọi tòa nhà đều an toàn hơn, bởi cân bằng kết cấu còn phụ thuộc vào gió, vật liệu và nhiều loại lực khác.

Đại dương và khí quyển cũng chịu ảnh hưởng. Trọng lực yếu hơn khiến khí quyển có xu hướng phân bố cao hơn, còn khả năng giữ các phân tử khí lâu dài suy giảm. Tuy nhiên, bầu trời sẽ không lập tức biến mất và biển cũng không tự động bay vào không gian. Nếu chỉ gia tốc trọng trường bề mặt giảm một nửa trong giả định này, nhiều yếu tố vẫn cần thời gian để thay đổi. Thủy triều còn chịu tác động từ Mặt Trăng và Mặt Trời, nên diễn biến thực tế sẽ phức tạp hơn nhiều so với hình dung đơn giản rằng nước biển lập tức dâng lên hoặc rút xuống.

200 days in space: 10 photos highlighting David Saint-Jacques' mission | Canadian Space Agency

Khí quyển Trái Đất hiện lên như một lớp xanh mỏng nhìn từ không gian. Trọng lực góp phần giữ lớp khí này quanh hành tinh. Ảnh: NASA – What Is Earth's Atmosphere?.

Một hệ quả đáng chú ý khác liên quan đến các vệ tinh và quỹ đạo. Nếu lực hấp dẫn của Trái Đất thực sự giảm một nửa trong khi vận tốc các vệ tinh không đổi ngay lập tức, những quỹ đạo vốn ổn định có thể thay đổi đáng kể. Tốc độ cần thiết để duy trì một quỹ đạo tròn ở cùng độ cao sẽ thấp hơn; các vệ tinh đang bay với vận tốc cũ có thể chuyển sang quỹ đạo khác. Tốc độ thoát khỏi Trái Đất cũng giảm từ khoảng 11,2 km/s xuống còn 7,9 km/s nếu giả định trường hấp dẫn suy yếu đồng đều theo cách tương ứng.

Tất nhiên, tất cả những điều trên chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng. Trong thực tế, nếu trọng lực giảm vì khối lượng Trái Đất đột ngột mất đi một nửa, hệ quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều và không thể tách rời sự biến đổi của cấu trúc hành tinh. Còn nếu chỉ thay đổi gia tốc trọng trường trong một mô hình giả định, chúng ta có thể hình dung một thế giới nơi con người nhảy cao hơn, máy bay và vệ tinh phải điều chỉnh hoạt động, khí quyển biến đổi dần theo thời gian. Trọng lực vốn vô hình nhưng đang chi phối gần như mọi khía cạnh của cuộc sống; chỉ cần nó thay đổi một nửa, Trái Đất quen thuộc cũng sẽ không còn như trước.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Lực hấp dẫn #Trái Đất #Chuyển động con người #Khí quyển #Vệ tinh

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