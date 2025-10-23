Nam sinh 15 tuổi gặp phải các biến chứng nặng như rối loạn tâm thần, tổn thương não và tim sau khi sử dụng thuốc lá điện tử chứa cần sa.

Nam sinh 15 tuổi ở Hưng Yên được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng co giật, kích động, khóc lóc, la hét sau khi sử dụng thuốc lá điện tử chứa cần sa.

Ngày 23/10, chia sẻ về trường hợp này, BS Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nam sinh N.Q.C (15 tuổi, trú tại Hưng Yên) vốn có tiền sử khỏe mạnh, 10 ngày trước gia đình phát hiện học sinh này hút thuốc lá điện tử.

Theo gia đình, khoảng 19h ngày 6/10, sau khi ăn tối, nam sinh xuất hiện đau bụng, nôn nao, toát mồ hôi. Đến 21h30 xuất hiện mắt đỏ, vã mồ hôi, run và co quắp tay chân, miệng sùi bọt, co giật. Gia đình vội vã đưa con lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nam sinh vào nhập viện trong tình trạng tổn thương đa cơ quan, có hội chứng serotonin, xoắn vặn, suy giảm nhẹ chức năng thận, tiêu cơ vân, chỉ số máu rối loạn, tăng bạch cầu.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện nam sinh có tổn thương não và tim.

Đặc biệt, khi vào viện, nam sinh xuất hiện cơn kích động, khóc lóc. la hét, xét nghiệm cho thấy dương tính với cần sa. Khám chuyên khoa tâm lý cho kết quả, nam sinh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá điện tử.

Tại Trung tâm Chống độc, nam sinh được điều trị triệu chứng tổn thương não và tim, do vẫn còn kích động nên được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần điều trị tiếp.

Theo các bác sĩ, rối loạn tâm thần và hành vi là di chứng sau khi nam sinh sử dụng thuốc lá điện tử chứa cần sa. Hiện tại, chưa có đánh giá về phục hồi tim và não, nhưng để phục hồi tổn thương não phải mất rất nhiều thời gian.

Mới đây, trường hợp của nam sinh Đ.M.T. (học sinh THPT tại xã Diễn Châu, Nghệ An) phải nhập viện Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị rối loạn tâm thần khi sử dụng thuốc lá điện tử mỗi ngày là một cảnh báo rõ ràng về tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe tâm thần.

Em T. được người nhà đưa đến khám trong tình trạng có nhiều hành vi bất thường, mệt mỏi, đờ đẫn, không kiểm soát được cảm xúc. Gia đình cho biết, T. có dấu hiệu thay đổi tâm lý, hay tự nhốt mình trong phòng, nói năng lộn xộn, phản ứng chậm và thường nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy, luôn cho rằng có người đang làm hại mình.

Theo T. , em bắt đầu hút thuốc lá điện tử (vape) từ vài năm trước, ban đầu là do tò mò khi đi chơi với bạn chỉ hút thử cho vui. Tuy nhiên, gần đây, T. sử dụng vape ngày càng nhiều, trung bình mỗi ngày hút khoảng 1 pod "chill".

T. chia sẻ, việc hút vape khiến em cảm thấy dễ chịu, tăng khả năng tập trung và dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, thói quen này nhanh chóng biến thành nghiện thuốc lá điện tử, gây rối loạn giấc ngủ, tâm trạng và hành vi. Sau khi nhập viện, T. được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá điện tử. Bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc. Sau hơn 10 ngày, tình trạng đã dần cải thiện.

Một trường hợp khác là em N.V.G. (học sinh lớp 12, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh), được gia đình đưa đến bệnh viện sau nhiều tháng có biểu hiện rối loạn hành vi nghiêm trọng. Tiền sử bệnh nhân vốn có sức khỏe và học lực bình thường. Tuy nhiên, em G. bắt đầu nghiện thuốc lá điện tử, đặc biệt là loại chứa cần sa và cỏ Mỹ. Số lượng sử dụng tăng dần đến mức nếu không hút thì không chịu nổi. Gần đây, em xuất hiện các triệu chứng bất thường như cáu gắt, la hét, bồn chồn, hoảng loạn, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, không ăn uống và không vệ sinh cá nhân. Gia đình buộc phải đưa đi điều trị chuyên khoa tâm thần.

Ma túy thế hệ mới, đặc biệt là cần sa, khi phối trộn vào thuốc lá điện tử gây tác hại khôn lường cho người sử dụng. Đã có nhiều trường hợp vào nhập viện trong tình trạng ngừng tim, hôn mê sâu do sử dụng cần sa phối trộn trong thuốc lá điện tử. Cần sa tổng hợp được phát hiện trong một số mẫu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân nhập viện sử dụng là ADB - BUTINACA.

Các bác sĩ cho biết sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh ở người trẻ. Lý do chính khiến người dùng sử dụng thuốc lá điện tử là tò mò, hương vị ngon hơn thuốc lá, ý định cai thuốc lá hoặc giảm hút thuốc lá.

Các chuyên gia cảnh báo đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên, việc sử dụng thuốc lá điện tử còn kéo theo nhiều tác hại khác như: việc hút thuốc lá điện tử tác động trực tiếp và dài hạn đến não bộ, đặc biệt vùng vỏ não trước trán - khu vực phát triển mạnh ở thời kỳ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các vùng não này xử lý quá trình nhận thức và cảm xúc, động lực, khả năng lập kế hoạch, sự tập trung chú ý. Thuốc lá điện tử còn ghi nhận nhiều ca tổn thương cấp tính: Suy hô hấp, tổn thương phổi cấp, trụy tim mạch, suy gan, suy thận, thậm chí là suy đa cơ quan...

Các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao, nếu con em có biểu hiện bất thường về hành vi, cảm xúc, dễ bứt rứt, cáu gắt, phải lập tức đưa đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa.