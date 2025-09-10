Hà Nội

Sống Khỏe

Nam thanh niên tự nhét ống cao su dài khoảng 1m vào bàng quang

Nam thanh niên có tiền sử rối loạn trầm cảm. Trong một phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1m vào niệu đạo.

Bình Nguyên

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật bàng quang hy hữu, qua đó đưa ra nhiều cảnh báo quan trọng về an toàn sức khỏe và tâm thần.

Bệnh nhân là nam giới 36 tuổi, có tiền sử rối loạn trầm cảm. Trong một phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1m vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra. Do mặc cảm và sợ hãi, bệnh nhân không đi khám ngay mà chịu đựng gần một tuần với các triệu chứng đau hạ vị, tiểu buốt, tiểu dắt, kèm biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu trước khi nhập viện.

1-5822.jpg

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính dị vật trong bàng quang của bệnh nhân. Ảnh BV

Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy bàng quang của bệnh nhân chứa dị vật kèm nhiễm khuẩn niệu. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn. Tiếp đó, bệnh nhân được tiến hành nội soi bàng quang để lấy dị vật ra ngoài. Đoạn ống cao su dài khoảng 1 mét, đường kính 3mm, bề mặt đã bám nhiều cặn sỏi do tồn tại trong môi trường nước tiểu đã được ê-kíp các bác sĩ lấy ra thành công.

Rất may, bệnh nhân chưa xuất hiện biến chứng nguy hiểm như thủng bàng quang, viêm phúc mạc hay suy thận. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

2-5955.jpg

Dị vật dài 1m trong bàng quang của bệnh nhân được lấy ra ngoài. Ảnh BV

Theo BSCKII Lê Quang Ánh– Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, việc đưa dị vật vào đường tiết niệu là hành vi hết sức nguy hiểm. Dị vật có thể trở thành ổ vi khuẩn gây viêm nhiễm tái diễn, làm tổn thương niệu đạo, hình thành sỏi hoặc gây thủng bàng quang. Trường hợp không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng. Ngoài ra, trong nhiều tình huống tương tự, hành vi đưa dị vật vào đường tiểu còn liên quan đến các rối loạn tâm thần, sang chấn tâm lý hoặc hành vi lệch chuẩn, do đó cần sự phối hợp điều trị giữa chuyên khoa tiết niệu và tâm thần.

Bác sĩ Ánh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa bất kỳ vật dụng nào vào niệu đạo hay đường sinh dục. Khi có các triệu chứng bất thường như tiểu buốt, tiểu khó, tiểu máu hoặc bí tiểu, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí. Đồng thời, gia đình và xã hội cần quan tâm nhiều hơn tới những người có bệnh lý trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần, giúp họ được điều trị đúng cách, tránh những hành vi gây nguy hại cho bản thân.

