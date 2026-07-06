Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM tăng mạnh

Gần 271.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành STEM, chiếm 21,8% tổng thí sinh dự thi, thể hiện xu hướng thích ứng với yêu cầu phát triển đất nước.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tiếp tục gia tăng.

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 2 ngày mở cổng hệ thống đăng ký xét tuyển ghi nhận gần 271.000 thí sinh đăng ký với hơn 1,7 triệu nguyện vọng, chiếm 21,8% tổng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong số đó, gần 126.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) với khoảng 553.000 nguyện vọng (chiếm 46,4% thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển.

Không chỉ vậy, có đến gần 89.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc danh mục học bổng chính phủ theo quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có cơ hội nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/người/tháng nếu đáp ứng điều kiện về tổ hợp xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định 179/2026/NĐ-CP không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện đầu tư của Nhà nước với nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gia tăng rõ rệt số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ngành STEM là dấu hiệu tích cực, cho thấy sự thích ứng của thí sinh với yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM tiếp tục gia tăng. Nguồn Bộ GD-ĐT
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM tiếp tục gia tăng. Nguồn Bộ GD-ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý điều kiện để thí sinh nhận học bổng theo Nghị định 179 là các em phải đáp ứng một trong 2 điều kiện: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia/quốc tế hoặc có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn (môn toán và hai trong các môn lý, hóa, sinh, tiếng Anh), từ 22,5/30 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng; đồng thời, thí sinh phải trong top 30% điểm cao nhất cả nước ở nhóm ngành tương ứng.

Việc xét học bổng chỉ căn cứ vào điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng điểm quy đổi, điểm cộng hoặc điểm ưu tiên đối với 111 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Thí sinh cả nước thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Sau khi kết thúc hạn đăng ký, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu người học đại học và sau đại học, trong đó khoảng 2,66 triệu sinh viên. Quy mô đào tạo cơ bản đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 theo Quy hoạch tổng thể quốc gia. Các ngành STEM hiện chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên và tiếp tục có xu hướng tăng, song tỷ lệ đào tạo sau đại học vẫn còn thấp.

Mời độc giả xem video Công nghệ lượng tử và bài toán chiến lược của Việt Nam
#ngành STEM #đăng ký tuyển sinh #học bổng #Nghị định 179 #đào tạo kỹ thuật #thí sinh

Bài liên quan

Xã hội

Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh khi đăng ký nguyện vọng đại học

Chỉ còn 9 ngày để thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học 2026, Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh và xác nhận đúng quy trình để đảm bảo quyền lợi

Thí sinh còn 9 ngày nữa để đăng ký, thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh những lỗi thường mắc khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cổng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 mở đến 17h ngày 14/7. Thời gian cao điểm dự báo sẽ rơi vào các ngày từ 7 đến 10/7, kéo dài đến 12/7.

Xem chi tiết

Xã hội

Điểm sàn đại học 2026: Top trường chạm mốc 25 điểm, ngành hot đòi hỏi cao

Các trường đại học công bố điểm sàn 2026, nhiều ngành yêu cầu từ 22 đến 25 điểm, trong khi các trường phía Nam có mức thấp hơn từ 15-17 điểm.

Ngay sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố, thị trường tuyển sinh đại học năm 2026 lập tức tăng nhiệt khi hàng loạt cơ sở đào tạo đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Riêng với các ngành đặc thù như Sư phạm, Y dược và Luật, mức điểm sàn hệ thống sẽ do Bộ GD-ĐT chính thức áp dụng vào ngày 8/7 tới.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 25 trường đại học trên toàn quốc đã chốt mức điểm sàn dựa trên điểm thi tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều ngành học hot đòi hỏi thí sinh phải đạt từ 22 đến 25 điểm (tương đương mức trung bình khắt khe từ 7,3 đến 8,3 điểm mỗi môn) mới có cơ hội nộp hồ sơ.

Xem chi tiết

Xã hội

Thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ hôm nay 2/7

Từ hôm nay 2/7 đến ngày 14/7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026.

Từ hôm nay ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Trước đó, thí sinh đã có 5 ngày (từ 17/6 đến 21/6) để thực hành trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới