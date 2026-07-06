Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM tăng mạnh

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tiếp tục gia tăng.

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 2 ngày mở cổng hệ thống đăng ký xét tuyển ghi nhận gần 271.000 thí sinh đăng ký với hơn 1,7 triệu nguyện vọng, chiếm 21,8% tổng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong số đó, gần 126.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) với khoảng 553.000 nguyện vọng (chiếm 46,4% thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển.

Không chỉ vậy, có đến gần 89.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc danh mục học bổng chính phủ theo quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có cơ hội nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/người/tháng nếu đáp ứng điều kiện về tổ hợp xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ảnh minh họa.

Nghị định 179/2026/NĐ-CP không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện đầu tư của Nhà nước với nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gia tăng rõ rệt số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ngành STEM là dấu hiệu tích cực, cho thấy sự thích ứng của thí sinh với yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM tiếp tục gia tăng. Nguồn Bộ GD-ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý điều kiện để thí sinh nhận học bổng theo Nghị định 179 là các em phải đáp ứng một trong 2 điều kiện: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia/quốc tế hoặc có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn (môn toán và hai trong các môn lý, hóa, sinh, tiếng Anh), từ 22,5/30 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng; đồng thời, thí sinh phải trong top 30% điểm cao nhất cả nước ở nhóm ngành tương ứng.

Việc xét học bổng chỉ căn cứ vào điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng điểm quy đổi, điểm cộng hoặc điểm ưu tiên đối với 111 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Thí sinh cả nước thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Sau khi kết thúc hạn đăng ký, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu người học đại học và sau đại học, trong đó khoảng 2,66 triệu sinh viên. Quy mô đào tạo cơ bản đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 theo Quy hoạch tổng thể quốc gia. Các ngành STEM hiện chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên và tiếp tục có xu hướng tăng, song tỷ lệ đào tạo sau đại học vẫn còn thấp.