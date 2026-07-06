Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh khi đăng ký nguyện vọng đại học

Chỉ còn 9 ngày để thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học 2026, Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh và xác nhận đúng quy trình để đảm bảo quyền lợi

Thí sinh còn 9 ngày nữa để đăng ký, thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh những lỗi thường mắc khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cổng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 mở đến 17h ngày 14/7. Thời gian cao điểm dự báo sẽ rơi vào các ngày từ 7 đến 10/7, kéo dài đến 12/7.

Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin và chắc chắn rằng đã hoàn tất đầy đủ các bước xác nhận trên hệ thống. Ảnh PNK/Nguồn HNM

Để đảm bảo quyền lợi, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng (Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT) khuyên thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn cuối cùng mới hoàn tất đăng ký nhằm tránh tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký trước khoảng ngày 10 đến 12/7, sau đó đăng nhập kiểm tra lại toàn bộ thông tin và xác nhận đầy đủ bằng mã OTP.

Dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước cho thấy, có 3 sai sót lớn mà thí sinh thường mắc phải trong quá trình đăng ký trên hệ thống.

Lỗi thứ nhất là đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình, bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng.

Lỗi thứ hai là thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng, dẫn đến việc hệ thống chỉ ghi nhận các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó, còn những điều chỉnh mới hoàn toàn không có giá trị.

Lỗi thứ ba là chọn nhầm mã trường hoặc mã cơ sở đào tạo do một số trường có tên gần giống nhau, đến khi có kết quả mới phát hiện sai sót thì đã không còn cơ hội xử lý.

Để khắc phục 3 lỗi trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi kết thúc quá trình đăng ký, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin và chắc chắn rằng đã hoàn tất đầy đủ các bước xác nhận trên hệ thống.

Bên cạnh 3 lỗi trên, các chuyên gia chia sẻ thêm lỗi thứ tư là nhiều thí sinh lầm tưởng chỉ cần đăng ký trên hệ thống riêng của các trường là đủ mà quên đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Từ năm 2026, theo quy định mới, những ngành sử dụng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp với các phương thức xét tuyển khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp ba môn của kì thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống là xét duyệt từ nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) xuống thấp dần. Khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng nào đó, hệ thống sẽ dừng lại và không xét tiếp các nguyện vọng phía sau.

Đồng thời, thí sinh bắt buộc phải khai báo đầy đủ các dữ liệu dùng để xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Khi có đủ dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tính toán, lựa chọn phương thức và tổ hợp có lợi nhất để xét tuyển nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các em.

Lời khuyên chung từ các chuyên gia là thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích giảm dần, tuyệt đối không đăng ký theo kiểu "thử vận may".