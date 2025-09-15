Hà Nội

Chạy đua xả ảnh hè, "hot girl Tây Bắc" khiến fan không thể rời mắt

Mới đây, nàng "hot girl Tây Bắc" Karty Chang đã khiến cộng đồng mạng mãn nhãn với màn "xả kho" ảnh hè cực chất lượng.

Trầm Phương
Với dòng trạng thái tạm biệt hè đầy tiếc nuối "Up nốt chứ hết hè rồi", hot girl nổi tiếng Karty Chang vừa gây "bão" mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh bikini đầy ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, cô nàng lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu kem nude cực kỳ thanh lịch và tinh tế. Thiết kế bandeau với những chi tiết xếp ly đắp chéo ở phần áo tạo nên sự sang trọng. (Ảnh: FBNV)
Màu sắc nude pastel không chỉ tôn lên làn da trắng mịn màng mà còn tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh biển xanh và đá đen tự nhiên. (Ảnh: FBNV)
Với mái tóc đen dài thướt tha ướt át và làn da trắng mịn màng, Karty Chang như một nàng tiên cá xinh đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng khéo léo kết hợp với các phụ kiện cùng tone màu như chiếc túi cói, chiếc kẹp tóc màu nâu nude hay những chiếc vòng cổ vỏ sò đậm hơi thở biển cả. (Ảnh: FBNV)
Điều khiến fan không thể rời mắt chính là thần thái và kỹ thuật tạo dáng chuyên nghiệp của Karty Chang. Những giọt nước biển lấp lánh trên làn da như những viên ngọc trai nhỏ, càng tôn lên vẻ đẹp mê hoặc của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Mùa hè năm nay, Karty Chang cũng không ít lần đốt mắt cư dân mạng với những bộ ảnh đi biển trong các thiết kế bikini nóng bỏng khác. (Ảnh: FBNV)
Karty Chang có tên thật là Nguyễn Thị Thảo Trang, được mệnh danh là "hotgirl Tây Bắc" hay "thần tiên tỷ tỷ Tây Bắc" vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào và sự quyến rũ đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Karty Chang trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Tỏ tình hoàn mỹ" và thành công kết đôi cùng trai đẹp Otis (tên thật Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997). Chuyện tình của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt khi họ chia tay rồi tái hợp. (Ảnh: FBNV)
"Hot girl Tây Bắc" nổi tiếng với style đa dạng từ trong trẻo, ngọt ngào đến gợi cảm, quyến rũ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh với concept khác nhau, từ trang phục đời thường năng động cho đến những set đồ sexy, thu hút. (Ảnh: FBNV)
