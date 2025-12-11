Hà Nội

Mỹ ra mắt “ổ cứng DNA” lưu trữ ngàn năm

Số hóa

Mỹ ra mắt “ổ cứng DNA” lưu trữ ngàn năm

Atlas Eon 100 biến mã gien thành nơi lưu trữ dữ liệu vĩnh cửu, mở ra kỷ nguyên sinh học số.

Thiên Trang (TH)
Ngày 2/12, Atlas Data Storage công bố Atlas Eon 100, công nghệ lưu trữ dữ liệu bằng DNA.
Đây là bước chuyển từ kỷ nguyên lưu trữ từ tính sang lưu trữ sinh học, mở ra lịch sử mới.
Dữ liệu được mã hóa thành bốn bazơ DNA: A, C, G, T thay cho nhị phân 0 và 1.
DNA tổng hợp được khử nước, cho phép bảo quản hàng nghìn năm mà không cần năng lượng.
Công nghệ này vượt trội khi mật độ lưu trữ cao hơn 1.000 lần so với ổ cứng truyền thống. (Ảnh: Atlas Data Storage)
Atlas Eon 100 giải quyết điểm yếu tuổi thọ ngắn của HDD, CD/DVD và bộ nhớ Flash.
Các bảo tàng, chính phủ có thể lưu giữ di sản, ngôn ngữ và dữ liệu quan trọng cho muôn đời sau.
Atlas hướng tới mục tiêu lưu trữ dung lượng Terabyte trên DNA, đáp ứng nhu cầu dữ liệu toàn cầu.
#DNA #lưu trữ dữ liệu #công nghệ sinh học #Atlas Eon 100 #ổ cứng

