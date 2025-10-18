Mỹ nhân Nhật Bản gây chú ý ở Miss Grand International 2025

Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.
Với đôi mắt to tròn, làn da khỏe khoắn cùng biểu cảm đáng yêu tự nhiên, cô bé Eva Hastibeer mới đây viral khắp mạng xã hội, được mệnh danh là 'thiên thần nhí'.
Mới đây, Subaru Việt Nam đã gửi thư mời đến giới truyền thông tham dự hành trình trải nghiệm mẫu Subaru Forester 2025 vào ngày 12 - 13/11 tới.
Cùng cô con gái nhỏ hết chăm sóc da, diện đồ đôi rồi tập yoga cùng nhau, Huyền 2k4 được nhiều người nói đùa đẻ con mà cứ như thêm một cô bạn thân nhí.
Trong buổi livestream mới đây cùng Gil Lê, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi, đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương.
Le Josette không chỉ là gương mặt nổi bật của giới cosplay Đông Nam Á, mà còn là người chứng minh việc "tuổi tác thực sự chỉ là con số".
Tấm bia bạc độc đáo khắc họa các vị thần Scythia có cánh, bao quanh bởi những con kỳ lân gây ngạc nhiên các nhà khảo cổ học.
'Tổng tài phòng gym' đến từ Thái Lan Jelly ngày càng nổi tiếng. Cô nàng nổi bật bởi nhan sắc gợi cảm và niềm đam mê giữa thời trang, tập gym và kinh doanh.
Trong buổi livestream của một nhãn hàng mới đây, gái xinh Angela Baby bất ngờ vướng vào tình huống "hớ hênh" khiến khán giả không khỏi bàn tán.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ vượt ra vùng an toàn, tìm được điểm đột phá, sự nghiệp thăng tiến.
Tổ ấm của Diễm My 9X và chồng doanh nhân là căn biệt thự với gam trắng chủ đạo, sắp xếp gọn gàng, có khu vườn xanh mướt.
Ca sĩ Bảo Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2018, góp mặt trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.
Kamilla Sultanbek là thiên thần bóng chuyền hiện mới 19 tuổi, nhưng đã sở hữu chiều cao cực khủng 183 cm.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy ngôi mộ đôi 1.500 năm tuổi, nơi hai bộ hài cốt tay trong tay, hé mở quan niệm về tình yêu bất diệt của người xưa.
Khoảnh khắc camera thường trước gương của nữ coser xinh đẹp Cigw Pols khiến anh em game thủ mê mẩn.
Sống cách đây hơn 165 triệu năm, Ophthalmosaurus là một trong những loài bò sát biển kỷ Jura có đôi mắt lớn nhất từng tồn tại.
Hoa hậu H'hen Niê vừa 'nịnh' nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Hiện tại, cả hai tập trung chăm sóc con gái chung.
Mikayla Demaiter cựu thủ môn của làng khúc côn cầu tự ví bản thân như thiên thần trong loạt ảnh gợi cảm đăng tải trên trang cá nhân.
Có mặt tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân nữ giới, đang mang thai đã bị hung thủ dùng đâm nhiều nhát trên cơ thể...
Nằm ngoài khơi bờ biển Tanzania, đảo Kilwa Kisiwani từng là trung tâm thương mại hưng thịnh của Ấn Độ Dương và là niềm tự hào của nền văn minh Swahili cổ.