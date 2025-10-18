Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Nhật Bản gây chú ý ở Miss Grand International 2025

Giải trí

Mỹ nhân Nhật Bản gây chú ý ở Miss Grand International 2025

Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong bán kết Miss Grand International 2025, ở phần trình diễn trang phục dạ hội, Erika Ishibashi nhào lộn đến 4 vòng. Không may, ở vòng nhào lộn cuối cùng, cô trượt chân. Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản vẫn tự tin xử lý sự cố. Ảnh: Saostar.
Trong bán kết Miss Grand International 2025, ở phần trình diễn trang phục dạ hội, Erika Ishibashi nhào lộn đến 4 vòng. Không may, ở vòng nhào lộn cuối cùng, cô trượt chân. Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản vẫn tự tin xử lý sự cố. Ảnh: Saostar.
Theo Saostar, trước đó, Erika thể hiện kỹ năng nhào lộn trong 2 phần thi trình diễn áo tắm và Trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Miss Grand International.
Theo Saostar, trước đó, Erika thể hiện kỹ năng nhào lộn trong 2 phần thi trình diễn áo tắm và Trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Miss Grand International.
Ở phần thi Tài năng, mỹ nhân Nhật Bản thể hiện khả năng múa cột. Ảnh: Miss Grand International.
Ở phần thi Tài năng, mỹ nhân Nhật Bản thể hiện khả năng múa cột. Ảnh: Miss Grand International.
Erika đang lọt top 5 phần thi tài năng cùng đại diện Panama, Kyrgyzstan, Ghana và Zambia. Ảnh: Miss Grand International.
Erika đang lọt top 5 phần thi tài năng cùng đại diện Panama, Kyrgyzstan, Ghana và Zambia. Ảnh: Miss Grand International.
Thí sinh giành chiến thắng phần thi Tài năng sẽ vào top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International.
Thí sinh giành chiến thắng phần thi Tài năng sẽ vào top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International.
Theo Znews, Erika mang hai dòng máu Nhật - Mỹ. Người đẹp có 18 năm theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ. Ảnh: Miss Grand Japan.
Theo Znews, Erika mang hai dòng máu Nhật - Mỹ. Người đẹp có 18 năm theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ. Ảnh: Miss Grand Japan.
Mỹ nhân 28 tuổi có đến 10 năm học múa ballet, tap và jazz. Ảnh: Miss Grand International.
Mỹ nhân 28 tuổi có đến 10 năm học múa ballet, tap và jazz. Ảnh: Miss Grand International.
Erika đăng quang Miss Grand Japan 2025. Ảnh: Miss Grand International.
Erika đăng quang Miss Grand Japan 2025. Ảnh: Miss Grand International.
Ở Miss Grand International 2025, ngoài vào top 5 phần thi tài năng, đại diện Nhật Bản còn vào top 20 phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Ở Miss Grand International 2025, ngoài vào top 5 phần thi tài năng, đại diện Nhật Bản còn vào top 20 phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Erika được ban giám khảo lựa chọn vào top 20 phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Erika được ban giám khảo lựa chọn vào top 20 phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện Nhật Bản và 76 người đẹp sẽ bước vào chung kết Miss Grand International 2025 vào ngày 18/10 tại Thái Lan. Ảnh: Miss Grand Japan.
Đại diện Nhật Bản và 76 người đẹp sẽ bước vào chung kết Miss Grand International 2025 vào ngày 18/10 tại Thái Lan. Ảnh: Miss Grand Japan.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Grand International 2025 #bán kết Miss Grand International 2025 #chung kết Miss Grand International 2025 #Miss Grand International

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT