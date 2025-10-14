'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe dáng cực phẩm trong váy chấm bi trendy

Trong thiết kế váy chấm bi vô cùng trendy và tôn dáng, Võ Ngọc Trân khoe vẻ ngoài gợi cảm tràn màn hình khiến người đối diện không thể rời mắt.
Trong thiết kế váy chấm bi vô cùng trendy và tôn dáng, Võ Ngọc Trân khoe vẻ ngoài gợi cảm tràn màn hình khiến người đối diện không thể rời mắt.
Vòng vây đang thu hẹp dần, quân đội tiếp tục bao vây quân Nga ở trung tâm Kupyansk, áp sát ngoại ô phía đông khu vực Petropavlovka.
Mới đây, nữ diễn viên được yêu thích của nhóm hài FAPtv - Thúy Kiều, đã khiến netizen xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh "cực cháy" trong chuyến du lịch Thái Lan.
Giữa mùa thu Tô Châu, cây lựu trăm tuổi trong vườn Lâm Viên bất ngờ trở thành tâm điểm khi trĩu quả đỏ rực, thu hút đông đảo du khách và giới săn ảnh ghé thăm.
Toyota bất ngờ hé lộ hình ảnh của một mẫu Corolla hoàn toàn mới, dù được giới thiệu dưới dạng concept, nhưng kiểu dáng lại cho thấy rất gần với bản thương mại.
Sự xuất hiện của cô nàng Tiktoker Quỳnh Bei khiến nhiều khán giả của Anh trai say hi mùa 2 vô cùng thích thú.
Nhân dịp sinh nhật của mình, hot girl Thu Trang đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi tung ra bộ ảnh mới vô cùng ngọt ngào và quyến rũ.
Một đoạn clip hậu trường trong show thực tế mà 'mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' Chi Pu đang tham gia đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Ẩn mình giữa vùng đồi phía Tây Zimbabwe, tàn tích Khami là chứng tích của một vương quốc hùng mạnh từng tồn tại sau sự sụp đổ của Đại Zimbabwe.
Giữa vùng Bắc Cực khắc nghiệt, đôi khi thiên nhiên cho ra đời sinh vật lai hiếm có giữa gấu trắng Bắc Cực và gấu nâu.
Mẫu xe máy huyền thoại Suzuki VanVan của những thập niên 1970s mới đây đã bất ngờ được tái sinh dưới dạng xe điện đầy cá tính mang tên e-VanVan.
Năm 2026 được xem là năm vượng tài vượng lộc của 3 con giáp này. Cơ hội làm giàu mở ra liên tiếp, tài chính phất lên thấy rõ.
Nhắc đến những gương mặt khiến cộng đồng mạng châu Á phải "đứng ngồi không yên", cái tên Seoul Asuna chắc chắn nằm trong top đầu.
Ngày còn ở Việt Nam, diễn viên Kim Hiền giữ mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà. Từ khi sang Mỹ, Kim Hiền vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống của bản thân.
Mới đây, con gái cả MC Quyền Linh là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) đã chia sẻ clip ghi lại hành trình thiện nguyện của gia đình nhân dịp Trung thu vừa qua.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân nắm lấy cơ hội bày tỏ tình cảm với người trong lòng và có tài vận khởi sắc.
Cả khuôn viên biệt thự của vợ chồng Chi Bảo được thiết kế sang trọng, tạo cảm giác như đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng.
Trứng gà không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giảm rụng tóc hiệu quả. Nhờ giàu protein và vitamin, loại thực phẩm quen thuộc này nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ gốc.
Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Kool đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe nhan sắc với dòng chú thích: “30 tuổi có phải trẻ con đâu”.
Lại Mai Hoa cao 1m84, trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. 2 năm trước, người đẹp giành chiến thắng cuộc thi Face of Vietnam.
Bức chạm khắc trên đá 12.000 năm tuổi ở sa mạc Ả Rập Saudi, là bằng chứng cho thấy con người cư trú trong khu vực này sớm hơn 2.000 năm so với trước đây.