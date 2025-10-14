'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe dáng cực phẩm trong váy chấm bi trendy

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trong thiết kế váy chấm bi vô cùng trendy và tôn dáng, Võ Ngọc Trân khoe vẻ ngoài gợi cảm tràn màn hình khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trầm Phương
Võ Ngọc Trân luôn là cái tên gây sốt cộng đồng mạng mỗi lần xuất hiện. Cô nàng sinh năm 2001 này nổi tiếng từ thời còn là nữ sinh trung học với biệt danh "thiên thần áo dài". (Ảnh: IGNV)
Ngọc Trân sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, gương mặt "đẹp không góc chết" cùng thân hình "đồng hồ cát" cực kỳ quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân, Võ Ngọc Trân chọn diện chiếc váy maxi hai dây với họa tiết chấm bi đen trên nền vải trắng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn giúp hot girl Sài thành khoe trọn những đường cong hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế corset hoặc ôm sát tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo "siêu thực" đã làm nên thương hiệu của cô. (Ảnh: IGNV)
Dáng xòe bồng bềnh, tạo độ thướt tha và che khéo khuyết điểm, mang lại vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, là một trong những họa tiết không bao giờ lỗi mốt, chấm bi mang lại sự trẻ trung, nổi bật và có chút hoài cổ, rất hợp với không gian kiến trúc truyền thống, nhiều cây xanh mà cô nàng lựa chọn. (Ảnh: IGNV)
Võ Ngọc Trân khéo léo phối hợp chiếc váy cùng phụ kiện như vòng cổ ngọc trai lấp lánh và một chiếc túi xách màu xanh xám nhạt để tạo điểm nhấn sang trọng, tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ tự nhiên cùng lối trang điểm ngọt ngào, nhấn vào đôi môi đỏ càng làm tôn lên thần thái cuốn hút, rạng rỡ của cô. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định gu thời trang tinh tế và khả năng biến hóa đa dạng của Võ Ngọc Trân, từ những bộ cánh cut-out táo bạo khi đi biển đến hình ảnh "nàng thơ" nhẹ nhàng, thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
#Võ Ngọc Trân #hot girl Sài thành #váy chấm bi #thời trang nữ #đẹp không góc chết #gu thời trang

