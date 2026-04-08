Mỹ ngừng tấn công Iran: Yêu cầu mở cửa Eo biển Hormuz

Quyết định đột ngột này được Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 7/4/2026. Ông Trump nhấn mạnh việc tạm dừng ném bom và tấn công Iran, kéo dài khoảng hai tuần, sẽ phụ thuộc vào sự đồng ý của Tehran trong việc mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích lý do đằng sau động thái này là vì Hoa Kỳ đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự đề ra. Hơn nữa, các cuộc đàm phán đang tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính quyết định, hứa hẹn mang lại hòa bình lâu dài cho Iran và ổn định cho toàn bộ khu vực Trung Đông.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran nhằm chấm dứt xung đột. Ông tin rằng đây là một nền tảng khả thi để tiến hành các cuộc đàm phán.

Trước đó, Pakistan đã đóng vai trò trung gian, đề nghị Mỹ gia hạn thời gian yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz. Đồng thời, Pakistan cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực ngoại giao và đối thoại.

Theo các nguồn tin khu vực, các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này được cho là dưới sự điều phối trực tiếp của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir.

Cùng ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Nội dung chính của cuộc điện đàm là tình hình căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh.

Trong cuộc trao đổi, cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Họ lên án các hành động này vì đã gây ra thương vong và thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, kể cả ở những quốc gia không trực tiếp tham gia vào xung đột.

Moskva và Abu Dhabi cũng tái khẳng định cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối ngoại. Mục tiêu chung là thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Trung Đông, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và sự tôn trọng đầy đủ các lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.