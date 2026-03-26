Mỹ cân nhắc triển khai Sư đoàn Dù 82 vào cuộc chiến Iran

Lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ có thể đổ bộ vào Iran để kiểm soát các vị trí chiến lược, làm gia tăng nguy cơ mở chiến tranh toàn diện khu vực.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục gia tăng cường độ, với hàng loạt cuộc không kích, tấn công tên lửa và hoạt động quân sự trải rộng khắp Trung Đông. Cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn đánh lớn vào lãnh thổ Iran nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và chương trình tên lửa của Tehran.

Iran nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV vào Israel, các căn cứ Mỹ cũng như nhiều quốc gia vùng Vịnh. Các đòn phản công này đã gây thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng an ninh khu vực.

Không chỉ dừng lại ở Iran và Israel, xung đột còn lan sang Lebanon khi lực lượng Hezbollah tham chiến, khiến hàng triệu người phải sơ tán và hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng.

Nguy cơ mở chiến dịch trên bộ vào Iran

Trong bối cảnh không kích chưa đạt mục tiêu quyết định, Mỹ được cho là đang cân nhắc phương án triển khai lực lượng mặt đất, trong đó đáng chú ý là Sư đoàn Dù 82 (82nd Airborne Division) - một trong những đơn vị phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ.

Binh sĩ Mỹ lên máy bay vận tải quân sự, chuẩn bị triển khai tới khu vực Trung Đông.

Theo các phân tích quân sự, nếu được triển khai, Sư đoàn 82 có thể thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không chiếm giữ sân bay, căn cứ chiến lược, thiết lập đầu cầu cho lực lượng tiếp viện và kiểm soát các khu vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng quân sự

Đây là lực lượng từng tham gia nhiều chiến dịch lớn của Mỹ, có khả năng triển khai toàn cầu chỉ trong vòng 18-24 giờ.

Hiện tại vai trò của Sư đoàn 82 trong biên chế Quân đội Mỹ là lực lượng tác chiến nhanh, có khả năng đổ bộ bằng dù hoặc trực thăng vào sâu trong lãnh thổ đối phương, tác chiến độc lập trong thời gian ngắn và hỗ trợ mở đường cho các lực lượng bộ binh cơ giới.

Trong kịch bản tác chiến ở Iran, đơn vị này có thể được sử dụng để chiếm giữ các vị trí chiến lược như đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, hoặc các sân bay quân sự then chốt.

Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã tăng cường điều động binh lực tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở chiến dịch đổ bộ quy mô lớn.

Caitlin Talmadge, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), chuyên nghiên cứu về an ninh vùng Vịnh, cho biết: "Người Iran đã nghiên cứu rất kỹ về cách tận dụng lợi thế địa lý và phát triển những vũ khí phù hợp.

Rủi ro của chiến tranh mặt đất

Dù có ưu thế công nghệ và hỏa lực, một chiến dịch trên bộ tại Iran được đánh giá là cực kỳ rủi ro. Đầu tiên địa hình rộng lớn, phức tạp của Iran; Lục quân Iran gần như còn nguyên sức mạnh và khả năng phản công bằng tên lửa và chiến tranh du kích

Ngoài ra, Iran còn có thể mở rộng chiến sự ra toàn khu vực, bao gồm việc tấn công các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz - nơi vận chuyển phần lớn dầu mỏ thế giới.

Hiện tại, cả hai phía đều chưa cho thấy dấu hiệu xuống thang. Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và đưa ra các yêu cầu riêng, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép quân sự và ngoại giao.

Trong khi đó Israel vẫn tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran và lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực.

Giới quan sát nhận định, nếu Mỹ triển khai lực lượng mặt đất, xung đột sẽ bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn, với nguy cơ trở thành cuộc chiến khu vực quy mô lớn.