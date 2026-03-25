Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ duy trì áp lực quân sự trong xung đột Iran và chiến lược đàm phán

Mỹ cân nhắc giảm chiến dịch quân sự nhưng vẫn điều thêm lực lượng, nhằm thúc đẩy đàm phán trong khi giữ thế mạnh chiến lược với Iran.

Nguyễn Cúc

Chiến sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Washington đồng thời phát tín hiệu hạ nhiệt xung đột nhưng vẫn duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ.

Mỹ tính toán “lối thoát” nhưng chưa đạt mục tiêu

Theo các nguồn tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án giảm dần chiến dịch quân sự nhằm tránh sa lầy. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu chiến lược vẫn chưa hoàn tất.

Các mục tiêu ban đầu của Mỹ gồm phá hủy năng lực tên lửa, làm tê liệt công nghiệp quốc phòng, kiểm soát không - hải quân Iran và ngăn chặn chương trình hạt nhân. Dù đã đạt ưu thế trên không và gây thiệt hại đáng kể, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa và UAV.

Đáng chú ý, các cơ sở hạt nhân ngầm của Tehran được cho là vẫn còn nguyên vẹn, khiến mục tiêu “vô hiệu hóa hoàn toàn” chương trình này chưa đạt được.

Điều lính dù 82: tín hiệu sẵn sàng cho kịch bản trên bộ

Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã quyết định triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Đây là lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không và tác chiến khẩn cấp.

Các binh sĩ dù của Lục quân Mỹ thuộc Lữ đoàn Tác chiến số 1, Sư đoàn Dù 82 thực hiện một cuộc đổ bộ đường không từ trực thăng CH-47 Chinook xuống bãi thả Sicily tại Fort Bragg, bang North Carolina, ngày 12/2/2026 (Ảnh: Lục quân Mỹ, chụp bởi Đại úy Alvin Ca).

Việc điều động bộ chỉ huy và binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 cho thấy Washington đang chuẩn bị phương án dự phòng cho các kịch bản leo thang, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ nếu tình hình vượt ngoài kiểm soát.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái này mang tính răn đe nhiều hơn là dấu hiệu chắc chắn về một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.

Đàm phán le lói giữa áp lực quân sự

Song song với các bước đi quân sự, Mỹ cũng phát tín hiệu về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy vậy, tiến trình này vẫn thiếu chắc chắn khi phía Iran tỏ ra thận trọng và chưa xác nhận các kênh đối thoại chính thức.

Sự kết hợp giữa gây sức ép quân sự và mở cửa ngoại giao cho thấy chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Washington trong giai đoạn hiện nay.

B-52H tiếp tục tung đòn tấn công ngoài tầm phòng không

Trong khi đó, Không quân Mỹ vẫn duy trì các chiến dịch không kích bằng máy bay ném bom chiến lược B-52H. Các máy bay này được trang bị tên lửa hành trình JASSM, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa ngoài tầm phòng không Iran.

Chiến thuật “standoff strike” giúp Mỹ giảm thiểu rủi ro cho phi công và máy bay, đồng thời duy trì áp lực liên tục lên các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, kho vũ khí và hạ tầng quốc phòng.

Máy bay ném bom B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ RAF Fairford với tải trọng lớn tên lửa hành trình JASSM. (Ảnh: Glenn Lockett)

Cục diện: thắng lợi chiến thuật, bài toán chiến lược

Dù đạt nhiều kết quả trên chiến trường, Mỹ vẫn đối mặt với bài toán chiến lược dài hạn. Iran chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn và vẫn giữ năng lực phản công đáng kể.

Điều này khiến việc kết thúc chiến tranh trở nên phức tạp: nếu dừng lại quá sớm, Mỹ có thể không đạt mục tiêu; nhưng nếu leo thang, nguy cơ sa lầy và mở rộng xung đột là rất lớn.

Triển vọng sắp tới

Trong thời gian tới, chiến sự nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn giảm cường độ, với các đòn tấn công chính xác từ xa kết hợp với nỗ lực đàm phán.

Tuy nhiên, việc Mỹ đồng thời triển khai lực lượng dù tinh nhuệ và duy trì không kích cho thấy xung đột vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang bất cứ lúc nào.

Việc Mỹ cùng một lúc phát tín hiệu hạ nhiệt chiến tranh Iran nhưng vẫn điều thêm lực lượng, đặc biệt là Sư đoàn Dù 82, phản ánh chiến lược “ép đàm phán bằng sức mạnh”. Washington cần duy trì áp lực quân sự đủ lớn để buộc Tehran nhượng bộ, trong khi tránh sa lầy vào một cuộc chiến trên bộ kéo dài. Tăng quân giúp Mỹ giữ thế chủ động và sẵn sàng cho kịch bản xấu, còn tín hiệu “rút” nhằm giảm căng thẳng quốc tế và mở đường cho giải pháp ngoại giao.

Apnews.com, Armyrecognition
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-03-24-2026
#Mỹ #Iran #Sư đoàn Dù 82 #B-52H #JASSM #chiến tranh Iran 2026

Bài liên quan

Xung đột Trung Đông chuyển sang đối đầu đa lớp đe dọa toàn cầu

Căng thẳng gia tăng với chiến tranh trên biển, không quân và dưới nước, kéo theo nguy cơ mở rộng quy mô xung đột quốc tế.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn leo thang phức tạp khi Mỹ, Iran và các đồng minh đồng loạt triển khai các động thái quân sự – ngoại giao mang tính răn đe cao, đặc biệt xoay quanh điểm nóng chiến lược eo biển Hormuz.

Mỹ tạm hoãn tấn công, căng thẳng vẫn ở mức cao

Xem chi tiết

UAV Iran tập kích Kuwait, tiêm kích Eurofighter thiệt hại nặng

Một cuộc tập kích bằng UAV được cho là của Iran đã đánh trúng căn cứ Ali Al-Salem ở Kuwait, khiến nhiều tiêm kích Eurofighter đắt giá bị phá hủy.

Nhiều nguồn tin quân sự cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait. Cuộc tấn công được cho là đã đánh trúng khu vực đỗ máy bay chiến đấu tại căn cứ.
Theo các báo cáo ban đầu, đòn tập kích đã phá hủy ba tiêm kích Eurofighter của Không quân Kuwait, đồng thời làm hư hại nghiêm trọng hai máy bay Eurofighter khác thuộc Không quân Ý đang triển khai tại đây. Thiệt hại được đánh giá là đáng kể đối với lực lượng không quân tại căn cứ.
Xem chi tiết

Chiến sự Trung Đông ngày 25/3, Mỹ tuyên bố đàm phán nhưng vẫn điều thêm quân

Mỹ tuyên bố hàng loạt tiếp xúc đàm phán nhưng mặt khác vẫn tấn công Iran, sẵn sàng triển khai thêm 3000 quân. Iran bác bỏ, đồng thời cũng đáp trả mãnh liệt.

Trong 24 giờ qua, tình hình chiến sự liên quan đến Iran tiếp tục leo thang với cường độ cao, cho thấy xung đột không những chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn đang mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi ảnh hưởng. Các diễn biến quân sự, chính trị và kinh tế đang đan xen, tạo nên một bức tranh căng thẳng toàn diện tại Trung Đông.

Ở khía cạnh ngoại giao, tình hình trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng đàm phán.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới