Mỹ duy trì áp lực quân sự trong xung đột Iran và chiến lược đàm phán

Chiến sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Washington đồng thời phát tín hiệu hạ nhiệt xung đột nhưng vẫn duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ.
Mỹ tính toán “lối thoát” nhưng chưa đạt mục tiêu
Theo các nguồn tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án giảm dần chiến dịch quân sự nhằm tránh sa lầy. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu chiến lược vẫn chưa hoàn tất.
Các mục tiêu ban đầu của Mỹ gồm phá hủy năng lực tên lửa, làm tê liệt công nghiệp quốc phòng, kiểm soát không - hải quân Iran và ngăn chặn chương trình hạt nhân. Dù đã đạt ưu thế trên không và gây thiệt hại đáng kể, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa và UAV.
Đáng chú ý, các cơ sở hạt nhân ngầm của Tehran được cho là vẫn còn nguyên vẹn, khiến mục tiêu “vô hiệu hóa hoàn toàn” chương trình này chưa đạt được.
Điều lính dù 82: tín hiệu sẵn sàng cho kịch bản trên bộ
Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã quyết định triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Đây là lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không và tác chiến khẩn cấp.
Việc điều động bộ chỉ huy và binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 cho thấy Washington đang chuẩn bị phương án dự phòng cho các kịch bản leo thang, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ nếu tình hình vượt ngoài kiểm soát.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái này mang tính răn đe nhiều hơn là dấu hiệu chắc chắn về một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.
Đàm phán le lói giữa áp lực quân sự
Song song với các bước đi quân sự, Mỹ cũng phát tín hiệu về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy vậy, tiến trình này vẫn thiếu chắc chắn khi phía Iran tỏ ra thận trọng và chưa xác nhận các kênh đối thoại chính thức.
Sự kết hợp giữa gây sức ép quân sự và mở cửa ngoại giao cho thấy chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Washington trong giai đoạn hiện nay.
B-52H tiếp tục tung đòn tấn công ngoài tầm phòng không
Trong khi đó, Không quân Mỹ vẫn duy trì các chiến dịch không kích bằng máy bay ném bom chiến lược B-52H. Các máy bay này được trang bị tên lửa hành trình JASSM, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa ngoài tầm phòng không Iran.
Chiến thuật “standoff strike” giúp Mỹ giảm thiểu rủi ro cho phi công và máy bay, đồng thời duy trì áp lực liên tục lên các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, kho vũ khí và hạ tầng quốc phòng.
Cục diện: thắng lợi chiến thuật, bài toán chiến lược
Dù đạt nhiều kết quả trên chiến trường, Mỹ vẫn đối mặt với bài toán chiến lược dài hạn. Iran chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn và vẫn giữ năng lực phản công đáng kể.
Điều này khiến việc kết thúc chiến tranh trở nên phức tạp: nếu dừng lại quá sớm, Mỹ có thể không đạt mục tiêu; nhưng nếu leo thang, nguy cơ sa lầy và mở rộng xung đột là rất lớn.
Triển vọng sắp tới
Trong thời gian tới, chiến sự nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn giảm cường độ, với các đòn tấn công chính xác từ xa kết hợp với nỗ lực đàm phán.
Tuy nhiên, việc Mỹ đồng thời triển khai lực lượng dù tinh nhuệ và duy trì không kích cho thấy xung đột vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang bất cứ lúc nào.
Việc Mỹ cùng một lúc phát tín hiệu hạ nhiệt chiến tranh Iran nhưng vẫn điều thêm lực lượng, đặc biệt là Sư đoàn Dù 82, phản ánh chiến lược “ép đàm phán bằng sức mạnh”. Washington cần duy trì áp lực quân sự đủ lớn để buộc Tehran nhượng bộ, trong khi tránh sa lầy vào một cuộc chiến trên bộ kéo dài. Tăng quân giúp Mỹ giữ thế chủ động và sẵn sàng cho kịch bản xấu, còn tín hiệu “rút” nhằm giảm căng thẳng quốc tế và mở đường cho giải pháp ngoại giao.