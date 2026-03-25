Mỹ duy trì áp lực quân sự trong xung đột Iran và chiến lược đàm phán

Mỹ cân nhắc giảm chiến dịch quân sự nhưng vẫn điều thêm lực lượng, nhằm thúc đẩy đàm phán trong khi giữ thế mạnh chiến lược với Iran.

Chiến sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Washington đồng thời phát tín hiệu hạ nhiệt xung đột nhưng vẫn duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ.

Mỹ tính toán “lối thoát” nhưng chưa đạt mục tiêu

Theo các nguồn tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án giảm dần chiến dịch quân sự nhằm tránh sa lầy. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu chiến lược vẫn chưa hoàn tất.

Các mục tiêu ban đầu của Mỹ gồm phá hủy năng lực tên lửa, làm tê liệt công nghiệp quốc phòng, kiểm soát không - hải quân Iran và ngăn chặn chương trình hạt nhân. Dù đã đạt ưu thế trên không và gây thiệt hại đáng kể, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa và UAV.

Đáng chú ý, các cơ sở hạt nhân ngầm của Tehran được cho là vẫn còn nguyên vẹn, khiến mục tiêu “vô hiệu hóa hoàn toàn” chương trình này chưa đạt được.

Điều lính dù 82: tín hiệu sẵn sàng cho kịch bản trên bộ

Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã quyết định triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Đây là lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không và tác chiến khẩn cấp.

Các binh sĩ dù của Lục quân Mỹ thuộc Lữ đoàn Tác chiến số 1, Sư đoàn Dù 82 thực hiện một cuộc đổ bộ đường không từ trực thăng CH-47 Chinook xuống bãi thả Sicily tại Fort Bragg, bang North Carolina, ngày 12/2/2026 (Ảnh: Lục quân Mỹ, chụp bởi Đại úy Alvin Ca).

Việc điều động bộ chỉ huy và binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 cho thấy Washington đang chuẩn bị phương án dự phòng cho các kịch bản leo thang, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ nếu tình hình vượt ngoài kiểm soát.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái này mang tính răn đe nhiều hơn là dấu hiệu chắc chắn về một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.

Đàm phán le lói giữa áp lực quân sự

Song song với các bước đi quân sự, Mỹ cũng phát tín hiệu về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy vậy, tiến trình này vẫn thiếu chắc chắn khi phía Iran tỏ ra thận trọng và chưa xác nhận các kênh đối thoại chính thức.

Sự kết hợp giữa gây sức ép quân sự và mở cửa ngoại giao cho thấy chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Washington trong giai đoạn hiện nay.

B-52H tiếp tục tung đòn tấn công ngoài tầm phòng không

Trong khi đó, Không quân Mỹ vẫn duy trì các chiến dịch không kích bằng máy bay ném bom chiến lược B-52H. Các máy bay này được trang bị tên lửa hành trình JASSM, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa ngoài tầm phòng không Iran.

Chiến thuật “standoff strike” giúp Mỹ giảm thiểu rủi ro cho phi công và máy bay, đồng thời duy trì áp lực liên tục lên các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, kho vũ khí và hạ tầng quốc phòng.

Máy bay ném bom B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ RAF Fairford với tải trọng lớn tên lửa hành trình JASSM. (Ảnh: Glenn Lockett)

Cục diện: thắng lợi chiến thuật, bài toán chiến lược

Dù đạt nhiều kết quả trên chiến trường, Mỹ vẫn đối mặt với bài toán chiến lược dài hạn. Iran chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn và vẫn giữ năng lực phản công đáng kể.

Điều này khiến việc kết thúc chiến tranh trở nên phức tạp: nếu dừng lại quá sớm, Mỹ có thể không đạt mục tiêu; nhưng nếu leo thang, nguy cơ sa lầy và mở rộng xung đột là rất lớn.

Triển vọng sắp tới

Trong thời gian tới, chiến sự nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn giảm cường độ, với các đòn tấn công chính xác từ xa kết hợp với nỗ lực đàm phán.

Tuy nhiên, việc Mỹ đồng thời triển khai lực lượng dù tinh nhuệ và duy trì không kích cho thấy xung đột vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang bất cứ lúc nào.