Hình ảnh Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Trung Quốc đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh tối 19/5 trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Nga.

An An (Theo AP/TASS/THX)

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 23h15 ngày 19/5. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón nhà lãnh đạo Nga tại sân bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chào đón khi đến Bắc Kinh vào ngày 19/5/2026. Ảnh: Vladimir Smirnov/Sputnik/Kremlin Pool/AP.

Trung Quốc đã trải thảm đỏ trên đường băng sân bay để chào đón Tổng thống Putin. Đây là một trong những nghi thức trang trọng nhất trong các lễ đón tại sân bay dành cho lãnh đạo nước ngoài.

Ông Putin đi trên thảm đỏ trong khi nhóm học sinh, sinh viên vẫy quốc kỳ hai nước và hô "nhiệt liệt chào mừng".

Sau khi lễ đón tại sân bay kết thúc, Tổng thống Nga Putin lên chiếc Aurus đến địa điểm nơi ông nghỉ ngơi.

Trung Quốc trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5/2026. Ảnh: Xinhua/Gao Jie.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Putin diễn ra trong ngày 19-20/5.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga nói rằng, chuyến thăm sẽ kết thúc bằng buổi tiệc trà giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng.

"Chương trình làm việc trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Putin sẽ kết thúc bằng một cuộc hội đàm quan trọng với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chỉ có 4 người mỗi bên được mời tham dự và cuộc hội đàm sẽ tập trung vào thảo luận các vấn đề thiết yếu trong chương trình nghị sự quốc tế", trợ lý của Điện Kremlin cho biết.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 16/5, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/5, được lên lịch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Nga Putin nói gì trước thềm chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong ngày 19 và 20/5.

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh, Trung Quốc, theo RT.

Trong thông điệp, Tổng thống Putin cho biết ông rất vui mừng khi được đến thăm Bắc Kinh một lần nữa theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga Putin nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là "người bạn tốt lâu năm" của ông.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường thăm Trung Quốc

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Trung Quốc vào tối 13/5.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã lên đường đến Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/5.

"Chúng ta là hai siêu cường", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 12/5.

