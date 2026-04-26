Mượn xe SH đi mua thuốc rồi mang đi cầm cố

Sau khi mượn xe honda SH của bạn đi mua thuốc hút, Trương Thanh Tùng (Đồng Tháp) đã mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 26/4, thông tin từ Công an phường Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thanh Tùng (SN: 1992, ấp 7, xã Phương Thịnh) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 3/2026, anh N.V (ngụ xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) quen biết với tài khoản Facebook tên “Tùng Trương” (Trương Thanh Tùng, SN: 1992, ấp 7, xã Phương Thịnh). Sau thời gian trò chuyện, ngày 09/4, anh V. hẹn gặp người này tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trương Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Tại đây, Trương Thanh Tùng đã mượn xe mô tô honda SH BKS: 66L1-786.47 của anh V. đi mua thuốc hút và được anh V đồng ý. Sau đó, Tùng không quay lại, anh V. nhiều lần liên lạc qua ứng dụng Messenger nhưng không được, đồng thời bị chặn Facebook.

Đến ngày 13/4, Trương Thanh Tùng liên lạc lại và cho biết đã mang chiếc xe của anh V. đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ thuộc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 20 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Sa Đéc nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời mời Trương Thanh Tùng đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Tùng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

