Mua sắm vật tư ngành nước 21,5 tỷ tại Đồng Nai: Duy nhất DNP Holding dự thầu

Gói thầu Mua sắm hộp bảo vệ đồng hồ nhựa và ống HDPE (mã TBMT: IB2600437645) thuộc dự toán Mua sắm hộp bảo vệ đồng hồ nhựa và ống HDPE phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước năm 2026 do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Theo hồ sơ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 367/QĐ-CN ngày 03/08/2026, với tổng giá trị 21.597.840.000 đồng, sử dụng nguồn vốn tự có.
Ngày 24/08/2026, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ký Quyết định số 398/QĐ-CN phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT).
Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày.
Danh mục vật tư gồm nhiều chủng loại
Theo E-HSMT, danh mục vật tư của gói thầu gồm 30.000 cái hộp bảo vệ đồng hồ nhựa; 120.000 mét ống HDPE D25 (PN20); 80.000 mét ống HDPE D63 (PN12,5) và 60.000 mét ống HDPE D110 (PN10).
Về yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm phải mới 100%, sản xuất năm 2026 trở đi, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008, QCVN 16:2023/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT hoặc có chứng nhận an toàn nước uống quốc tế BS 6920-1/AS/NZS 4020:2018.
E-HSMT cũng quy định nhà thầu phải nộp mẫu sản phẩm trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu để phục vụ công tác nghiệm thu, kiểm thử độc lập.
Theo Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 08:00 ngày 07/09/2026, có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty Cổ phần DNP Holding (mã định danh: vn3600662561).
DNP Holding đưa ra giá dự thầu 18.509.040.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 3.088.800.000 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 14,3%. Giá trị bảo đảm dự thầu là 647.900.000 đồng, với thời hạn hiệu lực 210 ngày.
DNP Holding có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật tư ngành nước
Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần DNP Holding, có trụ sở tại KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, Đồng Nai, mã cổ phiếu DNP niêm yết trên sàn HNX, đã tham gia 107 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Trong số này, doanh nghiệp được ghi nhận trúng 87 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 347,4 tỷ đồng.
DNP Holding từng thực hiện nhiều gói thầu mua sắm ống nhựa và vật tư ngành nước tại các đơn vị cấp nước ở Long An, Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Tháp...
Gói thầu đang được đánh giá hồ sơ và kiểm tra mẫu
Xét về quy định pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ không đồng nghĩa với việc phải hủy thầu hoặc gia hạn thời gian nhận hồ sơ.
Theo luật sư, trường hợp này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, bên mời thầu được phép mở thầu ngay mà không bắt buộc phải gia hạn.
Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.
Theo chuyên gia, tại gói thầu này, thông tin E-HSMT và biên bản mở thầu đã được công khai trên Hệ thống e-GP. Ở bước tiếp theo, bên mời thầu và tổ chuyên gia sẽ kiểm tra, đánh giá chi tiết E-HSDT, chất lượng mẫu hàng hóa được nhà thầu nộp sau mở thầu, cùng các nội dung về năng lực tài chính và kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định xét duyệt chính thức.
Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu và kiểm tra mẫu theo quy định của E-HSMT.
ĐẤU THẦU QUA MẠNG – KHUNG PHÁP LÝ BẮT BUỘC
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Việt Nam đã chuyển dịch hoàn toàn sang môi trường số. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Chính phủ. Việc thực hiện trên môi trường điện tử bao gồm toàn bộ quy trình: Từ đăng tải thông tin, lập, thẩm định hồ sơ mời thầu cho đến nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá, thương thảo, ký kết hợp đồng và thanh toán điện tử.
Tính pháp lý và bảo mật của hệ thống được quy định nghiêm ngặt. Văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có giá trị theo pháp luật về giao dịch điện tử, làm cơ sở để đối chiếu, xác thực thông tin phục vụ công tác đánh giá, thanh tra, kiểm tra và giải ngân. Hệ thống đảm bảo nhà thầu không thể gửi hồ sơ sau thời điểm đóng thầu và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, quản lý thuế, ngân sách và kho bạc.
Về chi phí, Khoản 9 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định cụ thể: Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu là 330.000 đồng/năm. Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng/gói thầu đối với đấu thầu rộng rãi/hạn chế và 220.000 đồng đối với chào hàng cạnh tranh. Đối với nhà thầu trúng thầu, chi phí được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa không quá 2.200.000 đồng. Nếu nhà thầu không thanh toán các chi phí này đúng hạn, tài khoản sẽ bị tạm ngừng giao dịch trên hệ thống.
Chế tài xử lý vi phạm trên hệ thống cũng rất khắt khe. Tổ chức, cá nhân cố tình cập nhật hoặc đăng tải thông tin không có thật sẽ bị khóa tài khoản trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp tư vấn đấu thầu sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin thay cho chủ đầu tư trái quy định sẽ bị khóa tài khoản 06 tháng.