Mua sắm vật tư ngành nước 21,5 tỷ tại Đồng Nai: Duy nhất DNP Holding dự thầu

Gói thầu mua sắm hộp bảo vệ đồng hồ và ống HDPE trị giá 21,5 tỷ đồng tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai ghi nhận DNP Holding là nhà thầu duy nhất tham dự.

Gói thầu Mua sắm hộp bảo vệ đồng hồ nhựa và ống HDPE (mã TBMT: IB2600437645) thuộc dự toán Mua sắm hộp bảo vệ đồng hồ nhựa và ống HDPE phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước năm 2026 do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 367/QĐ-CN ngày 03/08/2026, với tổng giá trị 21.597.840.000 đồng, sử dụng nguồn vốn tự có.

Ngày 24/08/2026, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ký Quyết định số 398/QĐ-CN phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Danh mục vật tư gồm nhiều chủng loại

Theo E-HSMT, danh mục vật tư của gói thầu gồm 30.000 cái hộp bảo vệ đồng hồ nhựa; 120.000 mét ống HDPE D25 (PN20); 80.000 mét ống HDPE D63 (PN12,5) và 60.000 mét ống HDPE D110 (PN10).

Về yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm phải mới 100%, sản xuất năm 2026 trở đi, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008, QCVN 16:2023/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT hoặc có chứng nhận an toàn nước uống quốc tế BS 6920-1/AS/NZS 4020:2018.

E-HSMT cũng quy định nhà thầu phải nộp mẫu sản phẩm trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu để phục vụ công tác nghiệm thu, kiểm thử độc lập.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 08:00 ngày 07/09/2026, có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty Cổ phần DNP Holding (mã định danh: vn3600662561).

DNP Holding đưa ra giá dự thầu 18.509.040.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 3.088.800.000 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 14,3%. Giá trị bảo đảm dự thầu là 647.900.000 đồng, với thời hạn hiệu lực 210 ngày.

DNP Holding có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật tư ngành nước

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần DNP Holding, có trụ sở tại KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, Đồng Nai, mã cổ phiếu DNP niêm yết trên sàn HNX, đã tham gia 107 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong số này, doanh nghiệp được ghi nhận trúng 87 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 347,4 tỷ đồng.

DNP Holding từng thực hiện nhiều gói thầu mua sắm ống nhựa và vật tư ngành nước tại các đơn vị cấp nước ở Long An, Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Tháp...

Gói thầu đang được đánh giá hồ sơ và kiểm tra mẫu

Xét về quy định pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ không đồng nghĩa với việc phải hủy thầu hoặc gia hạn thời gian nhận hồ sơ.

Theo luật sư, trường hợp này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, bên mời thầu được phép mở thầu ngay mà không bắt buộc phải gia hạn.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Theo chuyên gia, tại gói thầu này, thông tin E-HSMT và biên bản mở thầu đã được công khai trên Hệ thống e-GP. Ở bước tiếp theo, bên mời thầu và tổ chuyên gia sẽ kiểm tra, đánh giá chi tiết E-HSDT, chất lượng mẫu hàng hóa được nhà thầu nộp sau mở thầu, cùng các nội dung về năng lực tài chính và kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định xét duyệt chính thức.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu và kiểm tra mẫu theo quy định của E-HSMT.