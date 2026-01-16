Hà Nội

Món "nhà nghèo" xưa ăn chán nay thành đặc sản hút khách thành phố

Kinh doanh

Từng là món ăn "cứu đói" gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, khoai khô, khoai xéo đã trở thành món ăn vặt được người dân thành phố ưa chuộng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong ký ức nhiều thế hệ người Việt, nhất là ở miền Trung nắng gió, khoai lang khô và khoai xéo từng là món quen thuộc gắn với những ngày khó khăn, đói giáp hạt. Ảnh: Shopee
Khi gạo thiếu, khoai không chỉ là nguồn lương thực chính mà còn được cắt lát, phơi khô để dự trữ quanh năm. Ảnh: Misol House
Người dân dùng khoai khô này nấu với nếp, đậu và đường, rồi “xéo” bằng đũa cho nhuyễn — từ đó gọi là khoai xéo. Ảnh: Internet
Ngày nay, khoai xéo không còn là món ăn "cứu đói" mà xuất hiện trong danh mục các món đặc sản quê, được bán rộng rãi trên chợ mạng và cả tại các siêu thị. Ảnh: YouTube
Trên chợ mạng, khoai xéo được bán theo suất, dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/hộp 400 gam; loại 1kg giá 100.000 - 120.000 đồng. Ảnh: Dân Việt
Trong khi đó, khoai khô có giá từ 45.000 – 80.000 đồng/kg, tùy chất lượng, nơi sản xuất và thương hiệu. Ảnh: Lazada
Nếu mua khoai khô có nguồn gốc ngon, phơi kỹ, giá có thể cao hơn chút do công đoạn làm thủ công phức tạp. Ảnh: Noitronhanh
Để nấu được nồi khoai xéo thơm ngon, khâu quan trọng nhất là chọn khoai khô chất lượng, không mốc, không ám mùi hà. Ảnh: Plo
Không chỉ mua khoai xéo ăn sáng, nhiều khách hàng còn đặt buổi chiều để thưởng thức như món quà vặt dân dã. Ảnh: Bachhoaextra
Với nhiều người trẻ thành thị, khoai xéo không chỉ là món ăn bình dị mà còn là món ăn vặt lạ miệng, giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị hiện đại. Ảnh: Facebook
#Món ăn truyền thống miền Trung #Khoai khô và khoai xéo #Món ăn cứu đói #Đặc sản quê hương #Xu hướng ẩm thực thành phố #Thị trường thực phẩm trực tuyến

