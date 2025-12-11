Hà Nội

Đặc sản nhìn 'khiếp vía' giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Kinh doanh

Đặc sản nhìn 'khiếp vía' giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rươi là một trong những đặc sản quý hiếm ở miền Bắc, chỉ xuất hiện theo mùa. Ảnh: Facebook
Rươi còn được gọi là “rồng đất”, thuộc nhóm giun nhiều tơ, sinh sống chủ yếu trong môi trường nước lợ – nơi giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn. Ảnh: Facebook
Rươi tươi màu hồng nhạt hoặc xanh nâu, thân mềm và nhớt khiến nhiều người phải chùn tay khi nhìn thấy. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, nhờ hương vị béo ngậy, thơm đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, rươi trở thành đặc sản hiếm có mỗi khi vào vụ. Ảnh: Facebook
Mỗi năm, rươi chỉ xuất hiện theo hai đợt chính. Đợt rươi vụ mùa khoảng tháng 9–11 âm lịch, còn vụ chiêm thường diễn ra từ tháng 3–5 âm lịch. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, rươi Hải Phòng được rao bán với giá từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Thời điểm đầu mùa, giá rươi có thể cao hơn, từ 450.000 – 600.000 đồng/kg, tùy địa phương và chất lượng. Ảnh: Facebook
Rươi tươi được rửa sạch và đóng hộp. Ảnh: Facebook
Rươi có thể chế biến thành nhiều món ngon nổi tiếng như chả rươi vỏ quýt, rươi kho nồi đất, rươi nướng lá lốt...Ảnh: Facebook
