Đặc sản 'nhìn chết khiếp' hơn nửa triệu đồng/kg hút khách dịp Tết

Kinh doanh

Đặc sản 'nhìn chết khiếp' hơn nửa triệu đồng/kg hút khách dịp Tết

Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg. 

Khô nhái hay còn gọi 'vũ nữ chân dài' là đặc sản nổi tiếng ở miền Tây. Ảnh: Internet
Khô nhái được làm quanh năm, nhưng mùa cao điểm nhất từ tháng 5 đến tháng 10 - thời điểm mùa mưa, nhái sinh sôi nhiều. Ảnh: Internet
Những năm gần đây, nguồn nhái tự nhiên ngày càng khan hiếm, khiến sản lượng khô giảm mạnh. Ảnh: Dân Việt
Do vậy, giá bán khô nhái không hề rẻ, dao động từ 350.000-600.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Ảnh: Petrotimes
Đáng chú ý, vào dịp Tết Nguyên đán, khô nhái được nhiều khách hàng săn lùng, giá có thể lên tới 700.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet
Công đoạn sơ chế nhái mất khá nhiều công sức. Nhái sống ngoài tự nhiên, ăn tạp nên dễ mang ký sinh trùng. Ảnh: Internet
Vì vậy, từng con phải được lột da, bỏ nội tạng, rửa sạch nhiều lần để đảm bảo vệ sinh và giữ vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Internet
Sau đó, nhái được 'phơi nắng' để vừa ngấm đều hương vị, thịt vừa săn lại. Ảnh: Dân Việt
Thông thường, nhái sẽ phơi qua hai lần nắng mới đủ độ ngon. Ảnh: Vietnamnet
Khô nhái được ưa chuộng bởi vị giòn rụm, thơm béo, ngọt tự nhiên. Ảnh: Đặc sản Na Hang
Khô nhái có thể chế biến thành nhiều món ngon nhưng đặc sắc nhất là khô nhái chiên hoặc khô nhái nướng trên than hồng. Ảnh: Facebook
