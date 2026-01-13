Đặc sản 'nhìn chết khiếp' hơn nửa triệu đồng/kg hút khách dịp Tết

Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg.