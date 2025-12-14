Hà Nội

Rau dại mọc bờ mương bỗng hoá đặc sản lạ được săn lùng

Kinh doanh

Từ loài rau dại mọc bờ mương, kênh rạch, cây kèo nèo trở thành đặc sản được nhiều người dân thành phố săn tìm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây kèo nèo (hay còn gọi cù nèo) vốn là rau dại mọc bờ ruộng, kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet
Lá kèo nèo hình tim nhọn hướng thẳng lên, cuống lá dài, phiến lá có hình dạng thay đổi từ dạng thuôn dài đến dạng rộng. Ảnh: Internet
Theo người dân miền Tây, kèo nèo hình dáng khá giống với cây lục bình nhưng khác ở chỗ là rễ cây bám vào đất, không trôi trên sông như lục bình. Ảnh: Internet
Mùa nước lũ về, trong khi những cây khác bị trôi dạt, kèo nèo vẫn bám trụ và vươn cao mơn mởn. Ảnh: Dân Việt
Trước kia, người dân miền Tây thường hái kèo nèo về ăn chống đói, ăn không hết cho gà, lợn ăn. Ảnh: Dân Việt
Giờ đây, kèo nèo trở thành đặc sản có hương vị lạ, xuất hiện trong các nhà hàng, quán ăn. Ảnh: Internet
Kèo nèo có thể chế biến thành nhiều món như xào tỏi, luộc chấm nước tương, gỏi, hoặc nấu canh chua cá... Ảnh: Internet
Kèo nèo giòn ngọt, lúc đầu ăn có thể thấy vị hơi đắng nhưng khi ăn quen sẽ thấy thích hương vị của loại rau dân dã này. Ảnh: Goodprice
Kèo nèo hiện được bán ở các chợ quê miền Tây, trang thương mại điện tử với giá từ 100.000 – 120.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Vài năm gần đây, cây kèo nèo được thành phố ưa chuộng nên người dân đổ xô thu hoạch bán cho thương lái. Ảnh: Internet
Nhu cầu thị trường ngày càng lớn khiến nhiều hộ dân miền Tây mạnh dạn đưa cây kèo nèo vào trồng chuyên canh. Kèo nèo hợp nhiều loại đất, ít sâu bệnh và gần như không tốn nhiều công chăm sóc. Ảnh: Internet
