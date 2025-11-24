Hà Nội

Mối quan hệ thân thiết giữa Phương Anh- 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa Phương Anh- 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung

Doanh nhân Phạm Kim Dung là người phát hiện, nâng đỡ, động viên giúp Á hậu Phương Anh có những bài học quý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Phương Anh vừa xác nhận việc rời công ty Sen Vàng của doanh nhân Phạm Kim Dung (phải) sau 5 năm gắn bó. Ảnh: FB Phương Anh.
Á hậu Phương Anh vừa xác nhận việc rời công ty Sen Vàng của doanh nhân Phạm Kim Dung (phải) sau 5 năm gắn bó. Ảnh: FB Phương Anh.
Phương Anh từng chia sẻ Pháp Luật TP HCM, doanh nhân Phạm Kim Dung là người phát hiện, nâng đỡ, động viên giúp cô có những bài học quý. Ảnh: FB Phương Anh.
Phương Anh từng chia sẻ Pháp Luật TP HCM, doanh nhân Phạm Kim Dung là người phát hiện, nâng đỡ, động viên giúp cô có những bài học quý. Ảnh: FB Phương Anh.
Theo Thể Thao Văn Hóa, năm 2021, để khích lệ tinh thần học tập và cổ vũ cho sự nỗ lực của Á hậu Phương Anh, doanh nhân Phạm Kim Dung cùng công ty Sen Vàng đã trao tặng 50% học bổng còn lại của suất học bổng để Phương Anh hoàn thành chương trình cao học Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu Đại học RMIT. Ảnh: FB Phương Anh.
Theo Thể Thao Văn Hóa, năm 2021, để khích lệ tinh thần học tập và cổ vũ cho sự nỗ lực của Á hậu Phương Anh, doanh nhân Phạm Kim Dung cùng công ty Sen Vàng đã trao tặng 50% học bổng còn lại của suất học bổng để Phương Anh hoàn thành chương trình cao học Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu Đại học RMIT. Ảnh: FB Phương Anh.
Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: “Việc quyết định trao tặng 50% giá trị học bổng còn lại cho Phương Anh giống như một niềm vinh dự của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, một niềm vinh dự của đơn vị quản lý của Phương Anh. Và tôi mong rằng đây sẽ là một món quà mang giá trị tinh thần để động viên Phương Anh tiếp tục tỏa sáng trên con đường tri thức của mình". Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: “Việc quyết định trao tặng 50% giá trị học bổng còn lại cho Phương Anh giống như một niềm vinh dự của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, một niềm vinh dự của đơn vị quản lý của Phương Anh. Và tôi mong rằng đây sẽ là một món quà mang giá trị tinh thần để động viên Phương Anh tiếp tục tỏa sáng trên con đường tri thức của mình". Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Khi thi Miss International 2022, Phương Anh được 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung ủng hộ. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Khi thi Miss International 2022, Phương Anh được 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung ủng hộ. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Doanh nhân Phạm Kim Dung sang Nhật Bản để cổ vũ tinh thần cho Phương Anh trước chung kết Miss International 2022. Ảnh: Yeah1.
Doanh nhân Phạm Kim Dung sang Nhật Bản để cổ vũ tinh thần cho Phương Anh trước chung kết Miss International 2022. Ảnh: Yeah1.
Doanh nhân Phạm Kim Dung chúc mừng Phương Anh tốt nghiệp thạc sĩ RMIT năm 2024. Ảnh: Tiền Phong.
Doanh nhân Phạm Kim Dung chúc mừng Phương Anh tốt nghiệp thạc sĩ RMIT năm 2024. Ảnh: Tiền Phong.
Á hậu Phương Anh dành lời chúc mừng sinh nhật đến doanh nhân Phạm Kim Dung năm 2024: "Chúc mừng sinh nhật chị Phạm Kim Dung của em. Chúc chị tuổi mới thật nhiều sức khoẻ và luôn luôn xinh đẹp vui tươi như bây giờ. Mãi yêu chị”. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Á hậu Phương Anh dành lời chúc mừng sinh nhật đến doanh nhân Phạm Kim Dung năm 2024: "Chúc mừng sinh nhật chị Phạm Kim Dung của em. Chúc chị tuổi mới thật nhiều sức khoẻ và luôn luôn xinh đẹp vui tươi như bây giờ. Mãi yêu chị”. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Rời công ty Sen Vàng, Phương Anh bày tỏ rằng cô may mắn khi được doanh nhân Kim Dung đã trao những cơ hội quý giá, đặt niềm tin và tạo điều kiện để trưởng thành, vững vàng hơn từng ngày. Ảnh: FB Phương Anh.
Rời công ty Sen Vàng, Phương Anh bày tỏ rằng cô may mắn khi được doanh nhân Kim Dung đã trao những cơ hội quý giá, đặt niềm tin và tạo điều kiện để trưởng thành, vững vàng hơn từng ngày. Ảnh: FB Phương Anh.
