Cuộc sống hiện tại của Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Giải trí

Cuộc sống hiện tại của Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang làm giảng viên, gắn bó với doanh nhân Đắc Đức. Mới đây, cô rời công ty Sen Vàng của ‘bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cho biết, cô chính thức làm việc tự do sau 5 năm gắn bó cùng công ty Sen Vàng của bà Phạm Kim Dung. Ảnh: FB Phương Anh.
Nàng hậu gửi lời cảm ơn đến công ty Sen Vàng. "Một lời cảm ơn chắc chắn là chưa đủ… nhưng trong trái tim Phương Anh, Sen Vàng mãi là một gia đình ấm áp, nơi mình đã học được rất nhiều điều và gặp được những con người tuyệt vời. Và chắc chắn khi gia đình cần, Phương Anh sẽ có mặt", Phương Anh viết. Ảnh: FB Phương Anh.
Bước sang hành trình mới, Phương Anh cho biết, cô sẽ tiếp tục giữ trọn tinh thần mà mình luôn theo đuổi là truyền lửa, lan toả điều tích cực và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Ảnh: FB Phương Anh.
Phương Anh hiện tại tích cực làm người mẫu, MC, tham gia các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Phương Anh.
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 đang làm giảng viên. Ảnh: FB Phương Anh.
Theo Tiền Phong, cô trở thành giảng viên môn Kinh doanh quốc tế, thuộc Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2024. Ảnh: Tiền Phong.
Ít ngày trước, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phương Anh chia sẻ, cô luôn được giảng dạy là may mắn lớn trong hành trình của cô. "May mắn vì được đứng lớp, được chia sẻ kiến thức, và được gặp những bạn trẻ đáng yêu. Tự hào vì mỗi ngày đều được góp một phần nhỏ vào hành trình trưởng thành của các bạn", cô tâm sự. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Phương Anh kết hôn với doanh nhân Đắc Đức vào tháng 9/2023. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Phương Anh cho biết, chồng là người khó tính hơn mình trong chuyện tình cảm. Ảnh: FB Phương Anh.
Phương Anh hạn chế tiếp xúc quá nhiều với nam giới vì không muốn chồng khó chịu. Ảnh: FB Phương Anh.
Nàng hậu khoe mẹ chồng trẻ trung, dễ thương. “Tôi đã học hỏi được nhiều từ mẹ về cách chăm sóc gia đình, con cái”, Phương Anh tiết lộ. Ảnh: FB Phương Anh.
#Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh #Á hậu Phương Anh #Phương Anh #vợ chồng Á hậu Phương Anh #công ty Sen Vàng #bà Phạm Kim Dung

