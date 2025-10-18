[INFOGRAPHIC] Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao?

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt.
Sau chuỗi đêm nhạc tại châu Âu, ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian khám phá thủ đô Budapest, Hungary cùng bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai.
Chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối nay (ngày 18/10). Trước giờ G, Yến Nhi đón nhận tin vui.
Mạnh Trường được đào tạo diễn xuất bài bản, có nhiều năm đóng phim, đoạt không ít giải thưởng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi, đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương.
Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.
Ca sĩ Bảo Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2018, góp mặt trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.
Hoa hậu H'hen Niê vừa 'nịnh' nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Hiện tại, cả hai tập trung chăm sóc con gái chung.
Trước chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối ngày 18/10, lộ diện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 diễn ra ngày 25/10 tại Bắc Ninh. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về clip Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98 sau khi hot girl bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Lương Thu Trang chia sẻ ảnh đời thường bên con trai Minh Sơn. Ở tuổi 11, cậu bé gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt khôi ngô.
Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh khi đến Boston. Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31.
Dù đã là mẹ của cặp song sinh đáng yêu, DJ Thảo Bebe – bà xã ca sĩ Khắc Việt vẫn khiến mạng xã hội "nóng ran" với những hình ảnh khoe vóc dáng.
Ở tuổi gần 40, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, thần thái sang trọng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.
Trong phần thi áo tắm ở bán kết Miss Grand International 2025, Yến Nhi khoe thân hình gợi cảm, những bước catwalk đầy năng lượng.
Từng là cặp đôi màn ảnh đình đám trong “Bỗng dưng muốn khóc”, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ được tình bạn gắn bó suốt 17 năm.
Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa ghi hình cho bộ phim Bà đừng buồn con.
Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 quy tụ 11 đoàn nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công.
MC Anh Tuấn từng học Nhạc viện Hà Nội nhưng lại chọn công việc dẫn chương trình nhiều năm qua.