Sống Khỏe

Mối liên hệ giữa ăn khuya và ung thư trực tràng

Ăn cận giờ đi ngủ có thể làm đảo lộn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn khuya và ung thư trực tràng có mối liên kết chặt chẽ.

Bình Nguyên

Số ca tử vong do ung thư đại trực tràng trên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2020, có hơn 930.000 ca tử vong do ung thư đại trực tràng, chiếm khoảng 9,4% tổng số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Dự báo đến năm 2040, con số này sẽ tăng lên khoảng 1,6 triệu.

Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố lối sống và thời gian ăn uống là một trong số đó.

Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo về việc không nên ăn khuya, đặc biệt là các bữa ăn chứa nhiều chất béo hoặc đường. Theo các nghiên cứu, ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ ít nhất 4 ngày một tuần có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư trực tràng ở tất cả mọi người.

Ảnh minh họa/Internet

Trong một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa ăn khuya và ung thư trực tràng, các nhà khoa học đã khảo sát 664 người và tiến hành nội soi đại tràng để sàng lọc ung thư, 42% trong số họ cho biết thường ăn muộn. Nhóm này có nguy cơ mắc u tuyến - một tổn thương nhỏ không phải ung thư - cao hơn 46% so với những người không ăn đêm.

Mặc dù u tuyến không phải là ung thư, nhưng ước tính có khoảng 5% đến 10% trong số đó có thể trở thành ung thư theo thời gian. Nguy cơ này thay đổi tùy thuộc vào vị trí và kích thước của u tuyến trong đường tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn đêm có khả năng mắc ba hoặc nhiều u tuyến ống hơn 5,5 lần so với những người không ăn đêm, ngay cả sau khi đã điều chỉnh theo chế độ ăn. U tuyến ống là loại polyp phổ biến nhất được tìm thấy ở đại tràng.

Các nhà khoa học đã chỉ ra, ăn cận giờ đi ngủ có thể làm đảo lộn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, hay còn gọi là "nhịp sinh học". Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trung tâm nhịp sinh học trong não - nơi giải phóng melatonin khiến bạn buồn ngủ vào ban đêm, mà còn làm rối loạn "nhịp sinh học ngoại vi" của các bộ phận khác trong cơ thể, đặc biệt là trong đường tiêu hóa.

Một phần của hệ thống ngoại vi này nằm ở trong đường tiêu hóa của con người, vì vậy khi ăn khuya, não vẫn nghĩ đó là ban đêm nhưng ruột lại nghĩ đó là ban ngày. Theo nghiên cứu, sự mâu thuẫn này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Amy Bragagnini, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (The Academy of Nutrition and Dietetics) cho biết, đây là một nghiên cứu thiết thực và xác nhận rằng ăn vào ban đêm có thể làm gián đoạn nhịp sinh học. Bà cũng lưu ý rằng nhiều bệnh nhân của mình khi ăn đêm không chọn các thực phẩm lành mạnh, thường là các món có nhiều đường và chất béo bổ sung, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều calo hơn nhu cầu của cơ thể, từ đó dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Những tín hiệu cảnh báo từ đường ruột

Thay đổi thói quen đại tiện: Nếu đột ngột bị táo bón và tiêu chảy xen kẽ, hoặc có cảm giác “buồn đi ngoài nhưng không hết”, kéo dài hơn hai tuần, mọi người cần cảnh giác.

Đi ngoài ra máu: Máu đỏ tươi có thể do trĩ nhưng máu sẫm màu hơn, cần kiểm tra các bệnh lý đường ruột.

Sụt cân bất thường: Nếu trong nửa năm cân nặng giảm trên 5% mà không hề ăn kiêng, đó là dấu hiệu đáng lo ngại.

