Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỗi giây Trung Quốc làm ra 60 smartphone, nhưng có gì bất ổn?

Số hóa

Mỗi giây Trung Quốc làm ra 60 smartphone, nhưng có gì bất ổn?

Sản xuất tới 60 điện thoại mỗi giây, Trung Quốc thống trị sản lượng toàn cầu nhưng lại đối mặt bài toán nan giải về thiết kế đồng hóa và công nghệ lõi.

Thiên Trang (TH)
Theo số liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) được Tân Hoa Xã công bố, Trung Quốc đã sản xuất tới 1,26 tỷ thiết bị di động chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.
Theo số liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) được Tân Hoa Xã công bố, Trung Quốc đã sản xuất tới 1,26 tỷ thiết bị di động chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.
Riêng phân khúc smartphone chiếm tới 937 triệu chiếc, tương đương khoảng 5,18 triệu máy mỗi ngày.
Riêng phân khúc smartphone chiếm tới 937 triệu chiếc, tương đương khoảng 5,18 triệu máy mỗi ngày.
Quy đổi theo thời gian thực, các nhà máy Trung Quốc xuất xưởng khoảng 3.600 điện thoại mỗi phút, tức 60 chiếc mỗi giây.
Quy đổi theo thời gian thực, các nhà máy Trung Quốc xuất xưởng khoảng 3.600 điện thoại mỗi phút, tức 60 chiếc mỗi giây.
Con số khổng lồ này cho thấy chuỗi cung ứng và hạ tầng sản xuất của Trung Quốc đã được tối ưu đến mức gần như hoàn hảo.
Con số khổng lồ này cho thấy chuỗi cung ứng và hạ tầng sản xuất của Trung Quốc đã được tối ưu đến mức gần như hoàn hảo.
Nhờ đó, các thương hiệu như Xiaomi, Oppo hay Vivo liên tục góp mặt trong top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới theo IDC và Canalys.
Nhờ đó, các thương hiệu như Xiaomi, Oppo hay Vivo liên tục góp mặt trong top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới theo IDC và Canalys.
Tuy nhiên, MIIT thừa nhận ngành smartphone Trung Quốc đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự đồng hóa thiết kế, khiến các mẫu máy ngày càng giống nhau.
Tuy nhiên, MIIT thừa nhận ngành smartphone Trung Quốc đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự đồng hóa thiết kế, khiến các mẫu máy ngày càng giống nhau.
Việc phụ thuộc vào chip, hệ điều hành và công nghệ lõi từ phương Tây cũng làm biên lợi nhuận của các hãng Trung Quốc thấp hơn Apple hay Samsung.
Việc phụ thuộc vào chip, hệ điều hành và công nghệ lõi từ phương Tây cũng làm biên lợi nhuận của các hãng Trung Quốc thấp hơn Apple hay Samsung.
Để thoát khỏi vai trò “công xưởng”, Trung Quốc buộc phải tự chủ công nghệ lõi và tận dụng AI cùng 5G nhằm chuyển từ cuộc đua số lượng sang cuộc đua chất lượng.
Để thoát khỏi vai trò “công xưởng”, Trung Quốc buộc phải tự chủ công nghệ lõi và tận dụng AI cùng 5G nhằm chuyển từ cuộc đua số lượng sang cuộc đua chất lượng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Trung Quốc #smartphone #sản xuất #công nghệ #thị trường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT