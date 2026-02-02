[INFOGRAPHIC] Dây đeo Mipow ML04, nam châm hít xịn như Apple

Mipow ML04 mang trải nghiệm dây đeo nam châm cao cấp như phụ kiện Apple, nhưng ghi điểm nhờ giá dễ tiếp cận, tương thích hầu hết smartphone và ốp lưng.
Thị trường ôtô Việt Nam khép lại năm 2025 với cột mốc chưa từng có khi tổng doanh số đạt 604.134 xe, tăng 22% so với 2024 và vượt xa kỷ lục 508.547 xe của 2022.
Một chatbot AI trả lời sai thông tin, còn thách người dùng kiện ra tòa, đã khiến Tòa án Internet Hàng Châu phải lần đầu đưa ra phán quyết mang tính tiền lệ.
Khi được hỏi cách bắt đầu lại với 1.000 USD, Elon Musk gây bất ngờ khi khẳng định tài sản lớn nhất của ông không phải tiền, mà là tri thức và sự tín nhiệm.
REDMI Turbo 5 Max gây chú ý với pin 9.000 mAh, sạc nhanh 100 W, chip Dimensity 9500s đầu tiên trên thế giới và mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng.
Tết trở thành cú hích để người trẻ nâng cấp điện thoại, không chỉ để chụp ảnh đẹp hơn mà còn mở ra trải nghiệm sáng tạo và cá nhân hóa mạnh mẽ.
Minisforum X1 Lite gây bất ngờ khi nhồi APU Ryzen 65W vào thân máy cỡ Mac mini, cho hiệu năng đồ họa tích hợp gần ngang RTX 2050 và còn hỗ trợ eGPU.
Zenbook 14 và Vivobook S14 dùng chip Ryzen AI 400 Series của ASUS hứa hẹn là lựa chọn cho người dùng tìm kiếm laptop AI mỏng nhẹ, thời lượng pin lâu.
Pocketpair, cha đẻ Palworld, gây chú ý khi yêu cầu ứng viên thiết kế game nộp ảnh thư viện Steam, coi đam mê chơi game quan trọng không kém kinh nghiệm.
Sau khi vừa nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo (AI), Google tiếp tục tích hợp thêm nhiều công cụ dựa trên nền tảng Gemini vào trình duyệt Chrome.
AirTag thế hệ thứ hai được trang bị chip Ultra Wideband mới của Apple, sở hữu loa lớn hơn và phạm vi hoạt động được cải thiện.
Trung Quốc đang âm thầm đào tạo robot hình người trong các nhà máy dữ liệu, biến khoa học viễn tưởng thành công nghệ đời thực.
CEO Telegram Pavel Durov gây tranh cãi khi tuyên bố chỉ người “thiếu suy nghĩ” mới tin WhatsApp an toàn, giữa lúc Meta vướng kiện tụng về mã hóa.
Garmin Fenix 8 MicroLED không chỉ là đồng hồ thể thao cao cấp mà còn hỗ trợ thanh toán MoMo tiện lợi.
Không có màn hình? Không thành vấn đề với dự án "Doombuds" chuyển đổi UART thành máy chủ web.
Robot hình người của Trung Quốc gây chấn động khi tự kết nối vệ tinh LEO, hoạt động độc lập không cần mạng mặt đất, mở ra kỷ nguyên robot “không mất sóng”.
Gần 150 triệu tài khoản với mật khẩu dạng văn bản thuần túy bị phơi bày công khai, đặt hàng triệu người trước nguy cơ mất tiền và chiếm đoạt dữ liệu.
Ra mắt năm 2010, iPad không gây sốc tức thì nhưng đã mở ra kỷ nguyên tablet, trở thành trụ cột doanh thu và định hình lại thị trường máy tính cá nhân.
Google cáo buộc nghe lén và ghi âm bất hợp pháp có chủ ý các cuộc trao đổi bí mật của cá nhân mà không có sự đồng ý, sau đó tiết lộ trái phép thông tin.
Chỉ khoảng 1 triệu đồng, ba mẫu loa thanh Xiaomi, Robot và Samsung giúp khắc phục điểm yếu âm thanh TV mỏng, xem phim nghe nhạc đã tai hơn hẳn.
Cuộc chiến robot hình người tại Trung Quốc nóng lên khi Unitree công bố vượt mặt AgiBot với hơn 5.500 đơn vị xuất xưởng.
NVIDIA chuẩn bị tung CPU ARM do chính hãng thiết kế cho laptop Windows, trực tiếp đối đầu Intel và AMD ngay trên sân chơi PC truyền thống.