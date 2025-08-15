Hà Nội

Sống Khỏe

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ nặng 178 kg có nhiều bệnh lý nguy hiểm

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ nặng 178 kg, mở ra hy vọng cho các ca sinh khó khăn.

Bình Nguyên

Ngày 15/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về việc các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ N.T.D. (28 tuổi, quê Phú Thọ) nặng 178 kg bị béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ.

Trước đó, chị D. được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và con. Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa, cân nặng trước mang thai khoảng 140 kg và tăng thêm 38 kg trong thai kỳ. Với thể trạng này, sinh thường là bất khả thi, còn sinh mổ lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro từ gây mê, phẫu thuật đến hồi sức sau mổ.

Các bác sĩ thực hiện gây tê vùng nhưng kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài, nguy cơ thất bại cao dù có hỗ trợ siêu âm. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ thực hiện gây tê vùng nhưng kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài, nguy cơ thất bại cao dù có hỗ trợ siêu âm. Ảnh: BVCC.

Nhận định không thể trì hoãn, ê-kíp gây mê và sản khoa lập tức hội chẩn khẩn, xây dựng kế hoạch chi tiết với hai phương án: Gây tê vùng hoặc gây mê nội khí quản. Tuy nhiên, lớp mỡ thành bụng quá dày khiến khoảng cách từ da tới khoang dưới nhện hơn 11 cm, vượt quá chiều dài kim gây tê, buộc bác sĩ chuyển sang gây mê nội khí quản.

Bác sĩ chuyên khoa II Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết gây mê cho bệnh nhân béo phì rất khó, nguy cơ lớn nhất là mất đường thở, giảm oxy máu nhanh và nặng.

Sau gần một giờ, bé trai nặng 3,4 kg cất tiếng khóc to, được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi. Ảnh: BVCC.

Khi thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, khó khăn nhất khi mổ là thành bụng sản phụ rất dày gây khó khăn cho quá trình tiếp cận cơ tử cung và lấy thai.

Tổ chức mỡ thành bụng sa xuống khiến các thao tác của phẫu thuật viên trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và biến chứng sau mổ cũng tăng đáng kể. Trong mổ do khối mỡ thành bụng lớn và thai chèn ép làm tăng nguy cơ tai biến tim phổi.

Ca mổ vì vậy đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa gây mê hồi sức và phẫu thuật để nhanh chóng lấy thai an toàn, đồng thời “giải phóng” gánh nặng huyết động cho người mẹ.

Sau gần một giờ, bé trai nặng 3,4 kg cất tiếng khóc to, được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi. Người mẹ huyết động ổn định nhưng vẫn được chăm sóc sát sao tại hậu phẫu để phòng biến chứng hô hấp.

Theo ThS.BS Hoàng Thị Ngân, khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi, thoát mê và rút ống nội khí quản ở bệnh nhân béo phì đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt vì nguy cơ xẹp phổi, giảm thông khí rất cao. Sau khi rút ống, sản phụ được hỗ trợ thở áp lực dương không xâm nhập, tập thở để tối ưu oxy hóa máu.

Các bác sĩ cho rằng thành công này là kết quả của kinh nghiệm, sự phối hợp nhuần nhuyễn và tinh thần thép của toàn ê-kíp, từ đánh giá nguy cơ, lập kế hoạch vô cảm, kỹ thuật mổ đến chăm sóc hậu phẫu.

Từ ca bệnh, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa cần được khám, tư vấn trước khi mang thai để kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết. Trong thai kỳ, người mẹ cần khám định kỳ, tuân thủ chế độ dinh dưỡng, vận động và báo ngay cho bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Sống Khỏe

Giúp sản phụ bị nhau cài răng lược vượt cạn thành công

Ngày 9/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa cứu sống một sản phụ bị nhau cài răng lược thể percreta, thể nặng nhất của bệnh lý sản khoa.

Cụ thể, sản phụ M.T.M (33 tuổi), ở thôn Cam Vũ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị mang thai 35 tuần, được chẩn đoán nhau cài răng lược thể Percreta – biến chứng sản khoa nguy hiểm bậc nhất, có thể gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn bé.

Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, ngày 3/7/2025, chị M. được chỉ định mổ chủ động. Cuộc phẫu thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp của đa chuyên khoa. Sau hơn 1 giờ thực hiện, ca phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc của ê-kíp bác sĩ và gia đình.

Sống Khỏe

Cuộc chạy đua giành lại sự sống trong ca băng huyết sau sinh nguy kịch

Đây là một trong 5 tai biến sản khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu trên thế giới.

Sản phụ nguy kịch được chuyển lên tuyến trên

Ngày 14/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ Khoa Sản đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh, trong tình trạng nguy kịch.

Sống Khỏe

Hành trình giữ con, cứu mẹ trong cuộc chiến sinh tử với ung thư cổ tử cung

Bé trai nặng 1,9 kg chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ê-kíp mổ là kỳ tích đã được tạo ra.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ 29 tuổi, quê Hải Phòng, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

