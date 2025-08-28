Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Minh Thư “Gái nhảy” U50 khoe sắc vóc gợi cảm tại Mỹ

Giải trí

Minh Thư “Gái nhảy” U50 khoe sắc vóc gợi cảm tại Mỹ

Minh Thư, từng gây dấu ấn với phim "Gái nhảy" ở tuổi 49 vẫn giữ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm khiến khán giả ngỡ ngàng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Minh Thư gây chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh check-in tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ.
Mới đây, Minh Thư gây chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh check-in tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ.
Nữ ca sĩ/ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm gợi cảm, khoét ngực sâu, tôn trọn vóc dáng căng tràn, đường cong nóng bỏng “đốt mắt” người nhìn.
Nữ ca sĩ/ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm gợi cảm, khoét ngực sâu, tôn trọn vóc dáng căng tràn, đường cong nóng bỏng “đốt mắt” người nhìn.
Dù đã bước sang tuổi 49, Minh Thư vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, thần thái rực rỡ.
Dù đã bước sang tuổi 49, Minh Thư vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, thần thái rực rỡ.
Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là “nữ thần không tuổi”.
Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là “nữ thần không tuổi”.
Từ nhan sắc cho đến vóc dáng của sao phim "Gái nhảy" đều duy trì được phong độ như thời xuân xanh.
Từ nhan sắc cho đến vóc dáng của sao phim "Gái nhảy" đều duy trì được phong độ như thời xuân xanh.
Minh Thư cũng chăm mặc trang phục khoét sâu khoe thềm ngực táo bạo.
Minh Thư cũng chăm mặc trang phục khoét sâu khoe thềm ngực táo bạo.
Cô còn tự tin diện những món đồ khoét xẻ khoe triệt để đường cong cơ thể mà không lộ mỡ thừa.
Cô còn tự tin diện những món đồ khoét xẻ khoe triệt để đường cong cơ thể mà không lộ mỡ thừa.
Hiện tại, Minh Thư đang làm mẹ đơn thân, chăm sóc cho con gái Bảo Ngọc.
Hiện tại, Minh Thư đang làm mẹ đơn thân, chăm sóc cho con gái Bảo Ngọc.
Tại Mỹ, Minh Thư vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật vừa đủ để nuôi dưỡng đam mê. Cô đi hát tại các sự kiện, phòng trà dành cho kiều bào.
Tại Mỹ, Minh Thư vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật vừa đủ để nuôi dưỡng đam mê. Cô đi hát tại các sự kiện, phòng trà dành cho kiều bào.
Ngoài ra, nữ diễn viên còn có nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê bất động sản ở Việt Nam và được ba của con gái chủ động hỗ trợ kinh tế.
Ngoài ra, nữ diễn viên còn có nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê bất động sản ở Việt Nam và được ba của con gái chủ động hỗ trợ kinh tế.
Nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi Minh Thư rút khỏi showbiz để sang nước ngoài định cư.
Nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi Minh Thư rút khỏi showbiz để sang nước ngoài định cư.
Xinh đẹp và quyến rũ là vậy, nhưng nhiều năm qua, Minh Thư vẫn độc thân dù có không ít người theo đuổi. Cô cũng liên tục vướng tin đồn tình cảm. Ảnh: FB Nguyễn Minh Thư
Xinh đẹp và quyến rũ là vậy, nhưng nhiều năm qua, Minh Thư vẫn độc thân dù có không ít người theo đuổi. Cô cũng liên tục vướng tin đồn tình cảm. Ảnh: FB Nguyễn Minh Thư
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Minh Thư #Minh Thư gái nhảy #diễn viên Minh Thư #nhan sắc gợi cảm Minh Thư gái nhảy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT