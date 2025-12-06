Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Microsoft phát cảnh báo vì AI trên Windows 11 quá 'bá đạo'

Nhờ vào sức mạnh AI mà Microsoft còn cho rằng Windows 11 đang trong quá trình tiến hóa thành một 'agentic OS' trong tương lai.

Tuệ Minh

Microsoft đang trong quá trình phát triển Windows 11, với kế hoạch chuyển đổi thành một 'agentic OS' trong tương lai. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính năng mới này.

Trước khi triển khai các tính năng thử nghiệm cho người dùng Windows Insider, Microsoft khuyến cáo người dùng Windows 11 chỉ nên kích hoạt các tính năng này nếu họ hiểu rõ về các tác động bảo mật.

Người dùng được khuyến cáo cẩn thận với việc cấp quyền truy cập cho các thành phần tác nhân AI
Người dùng được khuyến cáo cẩn thận với việc cấp quyền truy cập cho các thành phần tác nhân AI

Theo BGR, Microsoft xác nhận các thành phần tác nhân AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ mặc định bị tắt do tính năng này có thể gây ra rủi ro tấn công cross-prompt injection (XPIA).

Tấn công này xảy ra khi các ứng dụng AI được cấp quyền truy cập vào tệp người dùng, có thể dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu hoặc cài đặt phần mềm độc hại. Tài khoản Agentic, được cấp khi các tính năng tác nhân AI được bật, sẽ có quyền truy cập hạn chế vào thư mục hồ sơ người dùng, nhưng vẫn có khả năng gây ra những hậu quả không mong muốn.

Được gọi là Agent Workspace, các thành phần tác nhân AI thử nghiệm hiện đã có sẵn trong bản xem trước dành cho nhà phát triển và sẽ sớm được triển khai cho nhiều người dùng hơn.

Mặc dù chưa có ứng dụng nào hỗ trợ tính năng này, Copilot sẽ sớm có quyền truy cập vào Agent Workspace. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra lo ngại về quyền riêng tư, khi Copilot có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình của người dùng.

Các thành phần của Agent Workspace được Microsoft đánh giá là rất nguy hiểm nên mặc định bị tắt.

Microsoft nhấn mạnh bảo mật không phải là một tính năng tạm thời mà là một cam kết liên tục sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Agent Workspace được thiết kế để cho phép các ứng dụng AI truy cập vào tệp ở chế độ nền, trong khi người dùng tiếp tục sử dụng thiết bị của mình.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể quản lý quyền truy cập và dừng tác nhân khi cần thiết. Hiện tại, nhiều người vẫn bày tỏ sự lo ngại và bất đồng quan điểm về tính năng mới này trên các diễn đàn trực tuyến.

Mặc dù vậy, Microsoft cho rằng, khi ngày càng nhiều người dùng tiếp cận các tính năng tác nhân AI thử nghiệm, họ sẽ có thêm thông tin về cách thức hoạt động và mức độ bảo mật của chúng.

Microsoft giới thiệu các tính năng AI trong Agent 365.
#Microsoft #cảnh báo #tác nhân AI #trí tuệ nhân tạo #tính năng mới #agentic OS

Bài liên quan

Số hóa

Microsoft loại bỏ bàn phím Alcantara sau 10 năm

Sau gần một thập kỷ bị phàn nàn vì dễ bẩn và nhanh xuống cấp, Microsoft bắt đầu loại bỏ Alcantara khỏi nhiều dòng Surface.

ban-1.png
Surface từng được quảng bá sang trọng với bàn phím phủ Alcantara từ năm 2016.
ban-2.png
Alcantara là sợi mô phỏng da lộn, đẹp mắt nhưng nhanh bẩn, khó vệ sinh và dễ xuống cấp.
Xem chi tiết

Số hóa

Microsoft Copilot chật vật, khách hàng chuyển sang Gemini

Microsoft gặp khó khi thương mại hóa chatbot AI Copilot, nhiều doanh nghiệp quay lưng và chọn Gemini của Google.

cr-2.png
Tại hội nghị Ignite ở San Francisco, nhiều khách hàng CNTT bày tỏ sự hoài nghi với Copilot.
cr-1.png
Dù CEO Satya Nadella khẳng định có hơn 150 triệu người dùng, lợi ích thực tế vẫn gây tranh cãi.
Xem chi tiết

Số hóa

Microsoft chống đỡ cuộc tấn công DDoS lớn nhất lịch sử dội xuống Azure

Mạng botnet Aisuru tiếp tục tấn công, với lưu lượng lên tới 15,72 terabit mỗi giây (Tbps) nhắm vào nền tảng đám mây của Microsoft.

Azure vừa trở thành mục tiêu của cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) dựa trên đám mây lớn nhất từ trước đến nay, với lưu lượng lên tới 15,72 terabit mỗi giây (Tbps), xuất phát từ mạng botnet Aisuru, theo thông tin từ Microsoft.

Ngày 24/10, dịch vụ bảo vệ DDoS trên nền tảng đám mây của "gã khổng lồ" Windows đã tự động phát hiện và ngăn chặn thành công "cơn sóng thần" lưu lượng truy cập – gần 3,64 tỷ gói dữ liệu mỗi giây – đảm bảo không có khách hàng nào bị gián đoạn dịch vụ, ông Sean Whalen của Microsoft cho biết trong một bài đăng trên blog hôm thứ Hai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới