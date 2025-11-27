Hà Nội

Microsoft Copilot chật vật, khách hàng chuyển sang Gemini

Số hóa

Microsoft Copilot chật vật, khách hàng chuyển sang Gemini

Microsoft gặp khó khi thương mại hóa chatbot AI Copilot, nhiều doanh nghiệp quay lưng và chọn Gemini của Google.

Tại hội nghị Ignite ở San Francisco, nhiều khách hàng CNTT bày tỏ sự hoài nghi với Copilot.
Dù CEO Satya Nadella khẳng định có hơn 150 triệu người dùng, lợi ích thực tế vẫn gây tranh cãi.
Giá 30 USD/người/tháng khiến nhiều doanh nghiệp cho rằng Copilot chưa mang lại giá trị xứng đáng.
Một số công ty lớn thậm chí đã chuyển toàn bộ hệ thống thư về Google để dùng Gemini.
Microsoft đã phải giảm giá 50% cho một số khách hàng và tung gói mới 21 USD/tháng.
Tuy vậy, Copilot vẫn có lợi thế khi hơn 90% công ty Fortune 500 đang sử dụng.
Các tập đoàn như Land O’Lakes và Pearson triển khai Copilot cho hàng chục nghìn nhân viên.
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc Microsoft phải thay đổi cách bán hàng và chứng minh giá trị AI.
#Microsoft #Copilot #Google Gemini #AI #cạnh tranh #hợp tác

