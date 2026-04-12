Microsoft đưa tính năng tùy biến Taskbar lên Windows 11

Với cải tiến này người dùng Windows 11 đã có thể gắp thanh Taskbar chạy khắp mànn hình, tương tự như chúng ta từng có trên Windows 10 và còn hơn thế nữa.

Microsoft vừa qua đã xác nhận đang phát triển tính năng di chuyển thanh taskbar cho Windows 11, tương tự như những gì chúng ta từng có trên Windows 10.

Trước đó, nhiều người cho rằng tính năng này sẽ mất hàng tháng mới có thể ra mắt, nhưng Microsoft đang chứng minh họ rất nghiêm túc trong việc đảm bảo tiến độ vì giờ đây, thanh taskbar di động cuối cùng đã xuất hiện.

Giờ người dùng có thể gắp Taskbar trên Windows 11 chạy khắp màn hình như trên Windows 10.

Microsoft hiện đang thử nghiệm nội bộ tính năng này và nó có vẻ như đã sẵn sàng để tung ra cho người dùng Windows Insider. Trước khi triển khai, một kỹ sư tại Microsoft đã chia sẻ video trên X cho thấy những hình ảnh đầu tiên của tính năng này.

Dù video gốc đã bị xóa, trang Windows Latest đã kịp lưu lại một bản sao để các bạn theo dõi trong bài viết.

Tuy nhiên, có một vài điểm quan trọng cần lưu ý. Đầu tiên, video này được quay trên một máy ảo chạy bản dựng nội bộ của Windows 11, nên các hiệu ứng chuyển cảnh và cách mở menu chuột phải trông vẫn còn khá thô. Thứ hai, menu chuột phải có các nút di chuyển chỉ phục vụ cho việc gỡ lỗi. Trong phiên bản chính thức, bạn sẽ có thể tùy chỉnh vị trí taskbar từ trong phần Windows Settings.

Windows 11 dù chưa phải là hệ điều hành hoàn hảo nhất của Microsoft với hàng trăm lời phàn nàn, nhưng có hai yêu cầu nổi bật nhất từ phía người dùng.

Đầu tiên là khả năng di chuyển taskbar mà đã bị loại bỏ khi từ khi Windows 11 ra mắt năm 2021 cho đến nay. Yêu cầu thứ hai là khả năng thay đổi kích thước hoặc làm cho thanh taskbar nhỏ lại. Microsoft đã xác nhận rằng một giao diện thanh taskbar nhỏ gọn hơn đang được phát triển, tương tự như phiên bản trên Windows 10. Hiện tại, chúng ta đã thấy một bản dựng nội bộ cho phép thay đổi kích thước taskbar.

Đối với những ai chưa biết, Windows 11 hiện nay thực ra có tùy chọn “Show smaller taskbar buttons” trong phần Settings > Personalization > Taskbar, nhưng nó mới chỉ có thể làm biểu tượng nhỏ đi chứ không thu gọn kích thước thực tế của cả thanh taskbar. Sắp tới, Microsoft sẽ cho phép bạn thay đổi toàn bộ kích thước của thanh này.

Thanh taskbar hiện tại chỉ có thể thu nhỏ biểu tượng ứng dụng chứ chưa thể thay đổi kích thước của toàn bộ thanh.

Những cải tiến khác trong năm 2026

Hơn nữa, Microsoft đang xem xét phản hồi yêu cầu khả năng thay đổi kích thước của Start menu. Dù Start menu hiện tại có bố cục khá ổn, nhưng nó vẫn trông quá lớn trên các máy tính có độ phân giải thấp. Nếu phản hồi này được thông qua, bạn có thể sẽ sớm được tùy chỉnh kích thước của giao diện Start menu.

Là một phần của bản phát hành lớn Windows trong năm 2026, Microsoft đã xác nhận các kế hoạch: Chuyển Start menu từ React Native sang WinUI; Nâng cấp chế độ tối; Thay thế các hộp thoại cũ kỹ bằng giao diện WinUI; Tối ưu hóa tốc độ cho File Explorer và chế độ "ngủ đông" cho phép tạm dừng cập nhật Windows lâu hơn 5 tuần.

Tất cả những cải tiến này sẽ bắt đầu được triển khai sớm và tiếp tục cập nhật trong suốt cả năm 2026.