Microsoft chặn thủ thuật tăng tốc SSD trên Windows 11

Dù là việc tăng tốc SSD cho Windows 11 chỉ là một tính năng được "cóp xuống" từ Windows Server 2025 nhưng Microsoft vẫn không muốn để người dùng toại nguyện.

Chỉ vài tháng sau khi cộng đồng phát hiện ra cách kích hoạt tính năng 'Native NVMe' từ Windows Server để tăng tốc độ ghi dữ liệu lên tới 80% cho SSD trên Windows 11, Microsoft đã chính thức ra tay ngăn chặn.

Vụ việc bắt đầu khi Microsoft công bố Windows Server 2025 sẽ hỗ trợ kiến trúc Native NVMe mới, giúp các hệ thống máy chủ đạt được chỉ số IOPS (số lần truy cập nhập/xuất mỗi giây) tăng đột biến.

Tốc độ của SSD trên Windows 11 tăng vọt sau khi kích hoạt Native NVMe

Microsoft giải thích rằng họ đã loại bỏ cơ chế xem SSD NVMe như một ổ đĩa SCSI (Small Computer System Interface) lỗi thời, vốn được thiết kế cho các ổ đĩa quay HDD.

Ngay lập tức, những người đam mê công nghệ đã phát hiện ra các khóa Registry để mang tính năng này lên Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2. Kết quả thực tế là cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là ở tốc độ ghi ngẫu nhiên (Random Write).

Dựa trên các kết quả AS SSD Benchmark được chia sẻ rộng rãi, tốc độ ghi ngẫu nhiên (4K-64Thrd) đã tăng vọt một cách đáng kể sau khi áp dụng thủ thuật, đẩy điểm số tổng thể của ổ SSD lên một tầm cao mới.

Tác động của chỉ số IOPS cải thiện này đã giúp hệ thống phản hồi nhanh nhạy, đặc biệt là với các máy tính có CPU yếu hơn.

Tuy nhiên, trong các bản dựng Windows 11 Insider mới nhất, các thành viên trên diễn đàn My Digital Life đã phát hiện ra các lệnh Registry trước đây đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Microsoft dường như âm thầm chặn tính năng này, buộc người dùng quay lại trình điều khiển NVMe chuẩn SCSI chậm hơn.

Dù không đưa ra thông báo chính thức, các chuyên gia suy đoán Microsoft lo ngại về tính ổn định. Một tính năng chưa được kiểm thử kỹ lưỡng (mới chỉ được tối ưu cho môi trường máy chủ) có thể gây ra lỗi dữ liệu, màn hình xanh hoặc xung đột phần cứng trên hàng tỉ thiết bị.

Việc cho phép kích hoạt một tính năng thử nghiệm như vậy là quá mạo hiểm đối với Microsoft trên các phiên bản Windows dành cho người dùng phổ thông.

Người dùng vẫn có cách 'lách luật'

Dù con đường tinh chỉnh Registry đã bị chặn, nhưng cộng đồng người dùng vẫn tìm được cách khác để 'lách luật'. Trang Deskmodder lưu ý rằng người dùng vẫn có thể kích hoạt tính năng Native NVMe thông qua công cụ chuyên dụng ViVeTool, cách thực hiện cụ thể.

Tải ViVeTool từ GitHub và giải nén. Nhấp phải vào menu Start > chọn Terminal (Admin) dưới quyền Command Prompt (phím tắt Ctrl + Shift + F2). Sau đó di chuyển tới thư mục chứa ViVeTool, ví dụ thư mục ViVe nằm trong ổ C, hãy gõ cd C:\ViVe và nhấn Enter. Cuối cùng là gõ lệnh vivetool /enable /id:60786016,48433719 rồi nhấn Enter và khởi động lại.

Tất nhiên, việc sử dụng các công cụ can thiệp sâu vào hệ thống như ViVeTool luôn tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, với những người muốn 'vắt kiệt' hiệu năng từ chiếc SSD đắt tiền, đây là cái giá họ sẵn sàng trả để Windows 11 không còn kìm hãm tốc độ máy tính.

Microsoft đưa trải nghiệm chơi game Xbox mode lên Windows 11

Microsoft cho biết “Xbox mode” sẽ xuất hiện trên mọi máy tính Windows 11 từ tháng 4, nhằm đưa trải nghiệm chơi game Xbox lên PC.

Microsoft cho biết sẽ triển khai “Xbox mode” cho tất cả máy tính chạy Windows 11, bao gồm laptop, máy tính để bàn và máy tính bảng, bắt đầu từ tháng 4.

Đây là chế độ hiển thị toàn màn hình được thiết kế để mang trải nghiệm giống hệ máy Xbox lên PC.

Microsoft phát cảnh báo vì AI trên Windows 11 quá 'bá đạo'

Nhờ vào sức mạnh AI mà Microsoft còn cho rằng Windows 11 đang trong quá trình tiến hóa thành một 'agentic OS' trong tương lai.

Microsoft đang trong quá trình phát triển Windows 11, với kế hoạch chuyển đổi thành một 'agentic OS' trong tương lai. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính năng mới này.

Trước khi triển khai các tính năng thử nghiệm cho người dùng Windows Insider, Microsoft khuyến cáo người dùng Windows 11 chỉ nên kích hoạt các tính năng này nếu họ hiểu rõ về các tác động bảo mật.

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI đột ngột đóng cửa công cụ tạo video Sora chỉ sau 4 tháng ra mắt, khiến thỏa thuận 1 tỷ USD với Disney tan vỡ và cộng đồng AI ngỡ ngàng.

OpenAI vừa tuyên bố khai tử Sora, công cụ tạo video AI từng gây sốt với khả năng dựng phim từ văn bản, chỉ sau 4 tháng ra mắt.
Quyết định này khiến thỏa thuận đầu tư 1 tỷ USD với Disney đổ vỡ, dù trước đó hai bên đã bàn bạc về việc sử dụng hơn 200 nhân vật biểu tượng.
5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

