Du lịch

Mê mẩn cảnh sắc tuyệt đẹp của đồi chè ' bát úp' ở Phú Thọ

Đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) xanh mướt như bức tranh, với quả đồi hình bát úp trập trùng và sương sớm huyền ảo, thu hút du khách khám phá và check-in.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩn mình tại xã Long Cốc (Phú Thọ), những đồi chè hình bát úp nơi đây đang trở thành điểm đến mê hoặc với bất kỳ du khách nào yêu thiên nhiên và săn ảnh đẹp. Ảnh Tony Luận
Hàng trăm quả đồi nhỏ to nhỏ, trập trùng như xếp chồng nhau, tạo nên quần thể xanh mướt, vừa hùng vĩ vừa tinh tế, khiến Long Cốc được ví như “thiên đường chè” của miền Bắc. Ảnh Trần Linh
Nhìn từ trên cao, cảnh sắc nơi đây hiện lên như bức tranh thủy mặc sống động. Những ốc đảo chè rộng hàng hécta hòa vào các dãy núi đá trùng điệp, tạo nên không gian xanh ngút ngàn, vừa bắt mắt vừa thanh bình. Ảnh Tony Luận
Mỗi luống chè, mỗi quả đồi đều mang một nhịp điệu riêng, khiến ai một lần tới Long Cốc đều cảm nhận được sự yên ả mà kỳ vĩ hiếm có. Ảnh Tony Luận
Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là vào sáng sớm đầu Hè, khi lớp sương mờ bao phủ các quả đồi dưới ánh hồng dịu của bình minh. Không gian yên tĩnh, tĩnh lặng, là thời khắc hoàn hảo để săn mây và lưu lại những khung hình ấn tượng. Ảnh Tony Luận
Vào mùa Thu – Đông, mây mù dày đặc phủ khắp đồi chè, tạo nên khung cảnh huyền ảo, lãng mạn, thu hút các tín đồ du lịch và nhiếp ảnh. Ảnh Tony Luận
Không chỉ là nơi thưởng ngoạn, Long Cốc còn mang đến trải nghiệm chân thực với nghề trồng chè truyền thống. Ảnh Trần Linh
Du khách có thể thong thả dạo giữa các luống chè, tận hưởng không khí trong lành, và chụp những bức ảnh sống động bên những đồi chè xanh mướt trải dài tít tắp. Ảnh Trần Linh
Với cảnh quan độc đáo, không gian yên bình và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, đồi chè Long Cốc xứng đáng là một trong những địa điểm check-in, thư giãn và khám phá không thể bỏ qua khi du lịch Phú Thọ. Ảnh Trần Linh
Đây là nơi lý tưởng cho những chuyến đi cuối tuần, những hành trình săn mây hay đơn giản là để tạm rời xa nhịp sống hối hả của thành thị. Ảnh Trần Linh
#Cảnh sắc đồi chè bát úp #Du lịch Phú Thọ #Thiên nhiên và cảnh quan #Trải nghiệm trồng chè truyền thống #Chụp ảnh check-in thiên nhiên #Hình ảnh bình minh và mây mù

