4 điểm du lịch lý tưởng phù hợp cho người độc thân

Du lịch một mình đang trở thành xu hướng 2025. Từ Phú Quốc yên bình đến Tokyo sôi động, khám phá những điểm đến hoàn hảo để tận hưởng khoảng thời gian riêng.
Đỉnh Gió ở Tà Xùa mở ra góc săn mây tuyệt đẹp, nơi du khách có thể ngắm biển mây bồng bềnh, rừng núi hùng vĩ và trải nghiệm vùng cao Tây Bắc.
Đức Phạm, thiếu gia giàu có, công khai tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh sau nhiều lần bị bắt gặp thân thiết trong các sự kiện.
Diệp Lâm Anh chọn tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc lập, rực rỡ ở tuổi 36.
Ngôi nhà mang phong cách hiện đại và tối giản, thiết kế bố cục "đặc rỗng" ở mặt đứng giúp cản nắng hướng Tây hiệu quả.
Hai năm tới, ba con giáp này không chỉ bình an vô sự mà còn gặp vận may dồn dập, công danh sáng rực, tài lộc và hạnh phúc song hành.
Có tổng cộng 137 dấu tay của người Maya được phát hiện ở Mexico. Khám phá này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới khảo cổ học.
Tám chiếc bình gốm chứa các bức tượng kim loại và ngọc lục bảo đã được khai quật từ ngôi mộ nằm cạnh ngôi đền được cho là của người Muiska.
Khi mổ xẻ chiếc flagship gaming Android mới nhất, Youtuber bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước công nghệ tản nhiệt thế hệ mới này.
Vũ Thúy Quỳnh sở hữu thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp. Mới đây, nàng hậu và doanh nhân Đức Phạm xác nhận là một cặp.
Trên đường phố Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh tài xế ô tô, xe máy vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa thu tại thung lũng Napa ở bang California, Mỹ, làm say đắm lòng người.
Mẫu xe môtô Royal Enfield Shotgun 650 X Rough Crafts được chế tác tỉ mỉ với những hình lá vàng sang trọng và có số lượng sản xuất cực hiểm, chỉ đúng 100 chiếc.
Gần đây, Trâm Anh khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện tại một giải chạy thu hút đông đảo người tham gia nhất đầu tháng 11 này.
Nhan sắc gợi cảm, phong cách thời trang tinh tế giúp Hương Giang ghi điểm ở cuộc thi Miss Universe 2025.
Bánh canh bột xắt Vĩnh Long, món đặc sản giản dị nhưng hấp dẫn với nước dùng sền sệt, sợi bột mềm dẻo, hương vị Nam Bộ khiến du khách lưu luyến.
Loạt ảnh của Mai Dora cho thấy tình yêu và sự gắn kết không ngừng của cô với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trong một mùa giải CKTG đầy cảm xúc.
Truyền thông Ukraine đưa tin, nhóm quân Ukraine phòng thủ ở Myrnohrad bị cắt thành hai nhóm theo trục ngang; lính Ukraine ở Pokrovsk ra hàng.
Sự góp mặt của dàn hot girl cho thấy sức hút không thể chối từ của G-Dragon. Đây không chỉ là đêm nhạc mà còn là nơi các cô nàng thỏa sức thể hiện cá tính.
Microsoft công bố nhóm MAI phát triển siêu trí tuệ nhân tạo hướng đến công nghệ nhân văn, an toàn và phục vụ xã hội trong kỷ nguyên AI mới.
Là một Tiktoker có phong cách thời trang đầy biến hóa, mỗi lần xuất hiện Bảo Khuyên Susan đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa.