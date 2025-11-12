Hà Nội

4 điểm du lịch lý tưởng phù hợp cho người độc thân

Du lịch

Du lịch một mình đang trở thành xu hướng 2025. Từ Phú Quốc yên bình đến Tokyo sôi động, khám phá những điểm đến hoàn hảo để tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong bối cảnh đời sống nâng cao, du lịch một mình hay “solo trip” ngày càng được yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Ngày 11/11, Ngày Độc thân là dịp để mọi người tôn vinh sự tự do, độc lập và tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình.
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt có kế hoạch đi du lịch một mình trong năm nay để nghỉ ngơi và kết nối lại với bản thân.
Phú Quốc là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn gần gũi thiên nhiên và trải nghiệm đảo yên bình. Du khách có thể chèo kayak trên sông Cửa Cạn, ghé thăm trang trại ong, câu mực đêm, hay thả mình trên bãi biển cát trắng. Ảnh Vinpearl
Tour khám phá đảo bằng thuyền kết hợp lặn ngắm san hô tại quần đảo An Thới mang lại trải nghiệm trọn vẹn và thư giãn tối đa. Ảnh Vietnamtravel
Bangkok là điểm đến gần gũi cho chuyến “solo trip” nước ngoài đầu tiên. Hệ thống tàu điện BTS và MRT giúp di chuyển dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Ảnh bvhttdl
Du khách có thể hòa mình vào nhịp sống về đêm, tham gia lớp học nấu ăn món Thái truyền thống, hay khám phá văn hóa địa phương qua các chợ và lớp học ẩm thực. Ảnh bvhttdl
Tokyo thu hút du khách muốn trải nghiệm thành phố lớn với nhiều hoạt động giải trí và văn hóa. Ảnh PYS Travel
Chiêm ngưỡng toàn cảnh từ tháp Tokyo, khám phá Harajuku trẻ trung hay trải nghiệm văn hóa samurai đều mang đến cảm giác mới mẻ, ghi dấu những kỷ niệm khó quên. Ảnh nippontravel
Singapore kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, phù hợp cho du khách muốn chuyến đi sôi động nhưng an toàn.Ảnh phunuonline
Ban ngày khám phá Gardens by the Bay, Marina Bay Sands; buổi tối thưởng thức ẩm thực đường phố tại khu hawker, hay tham gia tour đi bộ quanh Chinatown, Kampong Glam và Little India. Ảnh Vietravel
