Rà soát an toàn thuốc điều trị nhiễm trùng đường hô hấp RSV cho trẻ

FDA xem xét dữ liệu các liệu pháp RSV sau các ý kiến lo ngại về tác dụng phụ, làm dấy lên tranh luận về an toàn và chính sách tiêm chủng trẻ em.

Theo baotintuc.vn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tiến hành một cuộc đánh giá an toàn mới đối với các liệu pháp phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) dành cho trẻ sơ sinh đã được cấp phép, động thái gây chú ý trong bối cảnh chính sách y tế Mỹ có nhiều thay đổi dưới thời Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.

Theo hãng tin Reuters, tuần qua FDA đã thông báo với lãnh đạo cấp cao của các công ty dược phẩm Merck, Sanofi và AstraZeneca rằng các liệu pháp phòng RSV cho trẻ sơ sinh của họ sẽ phải chịu sự giám sát an toàn bổ sung, sau khi xuất hiện các ý kiến lo ngại từ những người hoài nghi vắc xin. Các quan chức y tế Mỹ đã yêu cầu xem xét lại dữ liệu an toàn của những sản phẩm này.

Các liệu pháp bị đưa vào diện rà soát gồm Beyfortus của Sanofi và AstraZeneca, cùng Enflonsia của Merck. Đây đều là các sản phẩm đã được FDA phê duyệt và đang được sử dụng rộng rãi nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời trước RSV - một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ.

Cuộc rà soát diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr., người từng nhiều năm thúc đẩy các quan điểm hoài nghi vắc xin, đang chủ trì việc xem xét lại chương trình tiêm chủng và dự phòng bệnh cho trẻ em. Ông Kennedy cho rằng rủi ro tiềm ẩn của nhiều sản phẩm dược phẩm chưa được nghiên cứu đầy đủ, trong khi các hiệp hội y khoa lớn của Mỹ phản bác lập luận này và cảnh báo việc làm suy yếu chương trình vắc xin có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Theo phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), các câu hỏi về an toàn đối với liệu pháp RSV đã được một số quan chức FDA được bổ nhiệm dưới thời ông Kennedy nêu ra từ đầu mùa hè.

FDA sau đó đã tổ chức một cuộc gọi với đại diện ba hãng dược vào tuần trước, thông báo có thể sẽ yêu cầu thêm dữ liệu an toàn. Hiện chưa rõ cơ quan này có thay đổi nhãn thuốc hay hạn chế việc sử dụng các liệu pháp nói trên hay không.

Tranh cãi xung quanh RSV bùng lên sau khi một số ý kiến cho rằng các liệu pháp này có thể làm tăng nguy cơ co giật ở trẻ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu an toàn quy mô lớn cho đến nay chưa tìm thấy bằng chứng xác thực cho mối liên hệ này.

Nhiều chuyên gia dịch tễ và bệnh truyền nhiễm phản bác việc diễn giải trên. Họ cho rằng việc phân tích dữ liệu theo nhóm tuổi là cần thiết để tránh nhầm lẫn tác dụng phụ của các loại vắc xin khác mà trẻ lớn hơn thường tiêm cùng thời điểm.

Người đã từng nhiễm RSV vẫn có thể mắc lại nhiều lần trong đời, bởi vì sau khi khỏi bệnh, cơ thể chỉ tạo ra miễn dịch tạm thời và không bền vững. Ảnh minh họa/Nguồn VNVC

Theo CDC, virus RSV có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch suy yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Trên thực tế, ước tính mỗi năm có đến hơn 3 triệu trường hợp trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện vì bệnh trở nặng, trong đó có khoảng 118.000 ca tử vong được ghi nhận. Bên cạnh đó, mỗi năm tại Hoa Kỳ cũng ghi nhận, có tới 10.000 người lớn tuổi tử vong do biến chứng bởi RSV gây ra.

Mùa RSV ở Hoa Kỳ thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 4. Tuy nhiên, thời gian RSV diễn ra có thể khác nhau ở một số vùng trên cả nước.

Ở Việt Nam, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào năm 2010 có 498.411 trường hợp nhiễm RSV mới ở trẻ từ 0-4 tuổi, trong đó có 57.086 trường hợp nặng. Đặc biệt, ngay cả khi đã được điều trị, trẻ vẫn có khả năng tái nhiễm.

Ở khu vực phía Nam nói chung và TP HCM nói riêng, mùa RSV dao động từ tháng 5 – tháng 11 hàng năm. Thời điểm này, nhóm nguy cơ cao gồm trẻ sinh non, trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc loạn sản phổi hoặc tim bẩm sinh… có nguy cơ cao mắc bệnh và tử vong.

Hiện hàng năm, số ca mắc Virus Hợp bào Hô hấp (RSV) tại Việt Nam đang gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa (Thu - Đông), đặc biệt ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nhiều trường hợp chuyển nặng phải nhập viện, thở máy, có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, đe dọa tính mạng, cả người cao tuổi, người có bệnh nền cũng có nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ nên được tiêm liều đầu tiên khi vào mùa RSV và 5 lần liên tục hằng tháng xuyên suốt mùa dịch. Ngoài ra, để phòng ngừa RSV cũng như các bệnh hô hấp khác, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ là yếu tố quan trọng. Cha mẹ cần rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi, vật dụng của trẻ; Hạn chế người lạ ôm hôn trẻ, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Ngoài ra, nên cho trẻ bú mẹ đầy đủ để tăng cường miễn dịch tự nhiên.