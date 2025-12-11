Hà Nội

Sống Khỏe

Lạm dụng rượu gây viêm tụy cấp dễ suy đa cơ quan

Việc lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp gây hoại tử tụy, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn...

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả vừa thay huyết tương và lọc máu liên tục, giành cơ hội sống cho bệnh nhân viêm tụy cấp lần thứ 3.

Viêm tụy cấp lần 3 nguy cơ tử vong cao

Vào 9h sáng ngày 30/11/2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (nam, 47 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng: Đau thượng vị nhiều, đau xuyên ra sau lưng, chướng bụng, nôn ra thức ăn. Bệnh nhân có tiền sử điều trị viêm tụy cấp 2 lần, đái tháo đường tuýp II nhưng không điều trị, lạm dụng rượu (uống khoảng 500ml rượu/ngày).

Bệnh nhân nhanh chóng được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và chụp CT Scanner bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm tụy cấp Balthazar E có hoại tử tụy < 30%, tăng triglycerid, đái tháo đường typ II. Tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

viem-tuy-cap.jpg
Thay huyết tương, lọc máu cứu bệnh nhân viêm tụy cấp - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định: Hồi sức tích cực, thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước, điện giải, kiểm soát đường huyết, giảm tiết dịch tụy…

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh cải thiện, bệnh nhân giảm đau bụng, bắt đầu tập ăn trở lại.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, ổn định và được ra viện.

Rượu - kẻ kích hoạt viêm tụy cấp

Trường hợp bệnh nhân Đ cho thấy, việc lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh dễ tiến triển thành:

Hoại tử tụy.

Suy đa cơ quan (thận, tim, hô hấp).

Nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn.

Tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sĩ cho biết: Mỗi lần tái phát viêm tụy do rượu sẽ nặng hơn lần trước, gây tổn thương tụy không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và nội tiết, dễ dẫn đến suy kiệt, thậm chí tử vong đột ngột.

viem-tuy-cap1.jpg
viem-tuy-cap-2.jpg
Máu của bệnh nhân trắng đục như sữa vì viêm tụy cấp - Ảnh BVCC

Hậu quả của lạm dụng rượu không chỉ dừng lại ở viêm tụy

Bên cạnh viêm tụy, rượu còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hàng loạt bệnh lý nguy hiểm:

- Xơ gan, ung thư gan

- Tăng mỡ máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ

- Rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ

- Tai nạn giao thông, bạo lực gia đình

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc và kinh tế gia đình.

viem-tuy-cap-3.png
Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, ổn định và được ra viện - Ảnh BVCC

Khuyến cáo

Tuyệt đối không lạm dụng rượu, bia, đặc biệt với người có tiền sử viêm tụy, mỡ máu cao, đái tháo đường.

Khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt mỡ máu và đường huyết.

Khi có biểu hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều, chướng bụng, cần đến ngay cơ sở y tế, không tự điều trị tại nhà.

Viêm tụy cấp không phải bệnh “đau bụng thông thường”, mà là cấp cứu nội khoa nguy hiểm đến tính mạng.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu người bệnh đái tháo đường sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan do viêm tụy cấp

Viêm tụy cấp, đặc biệt ở người có thói quen uống rượu và mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường hay gout, có thể diễn tiến cực kỳ nhanh đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ Khoa Điều trị Tích cực – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa cứu sống một trường hợp bệnh nặng hiếm gặp, ca bệnh nam giới 55 tuổi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan do viêm tụy cấp nặng, trên nền nhiều bệnh lý mạn tính và sử dụng rượu lâu năm.

Người bệnh T.V.C, trú tại Gia Lâm – Hà Nội, được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, mệt lả và huyết áp tụt sâu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông có men tụy, mỡ máu tăng cao gấp 12 lần cho phép

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đã điều trị thành công cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao, nguy hiểm.

Mới đây, Bệnh viện Hữu Nghị vừa điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp mức độ nặng do tăng mỡ máu, cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhờ thay huyết tương kịp thời.

Bệnh nhân là nam, 63 tuổi, nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp cách đây hai năm, kèm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Viêm tụy cấp do thói quen uống rượu, không điều trị mỡ máu cao

Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cứu sống bệnh nhân N.V.T. (46 tuổi) bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu Triglycerid tăng cao (gấp gần 80 lần bình thường).

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời cho nam bệnh nhân N.V.T. (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán) bị viêm tụy cấp do Triglycerid tăng cao, nguyên nhân xuất phát từ thói quen uống 250 ml rượu mỗi ngày kèm theo chế độ ăn uống thiếu điều độ và không điều trị mỡ máu cao.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Xét nghiệm cho thấy Triglycerid lên tới 182,1 mmol/L (cao gấp gần 80 lần ngưỡng bình thường), huyết tương trắng như sữa.

Xem chi tiết

