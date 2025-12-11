Lạm dụng rượu gây viêm tụy cấp dễ suy đa cơ quan

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả vừa thay huyết tương và lọc máu liên tục, giành cơ hội sống cho bệnh nhân viêm tụy cấp lần thứ 3.

Viêm tụy cấp lần 3 nguy cơ tử vong cao

Vào 9h sáng ngày 30/11/2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (nam, 47 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng: Đau thượng vị nhiều, đau xuyên ra sau lưng, chướng bụng, nôn ra thức ăn. Bệnh nhân có tiền sử điều trị viêm tụy cấp 2 lần, đái tháo đường tuýp II nhưng không điều trị, lạm dụng rượu (uống khoảng 500ml rượu/ngày).

Bệnh nhân nhanh chóng được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và chụp CT Scanner bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm tụy cấp Balthazar E có hoại tử tụy < 30%, tăng triglycerid, đái tháo đường typ II. Tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Thay huyết tương, lọc máu cứu bệnh nhân viêm tụy cấp - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định: Hồi sức tích cực, thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước, điện giải, kiểm soát đường huyết, giảm tiết dịch tụy…

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh cải thiện, bệnh nhân giảm đau bụng, bắt đầu tập ăn trở lại.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, ổn định và được ra viện.

Rượu - kẻ kích hoạt viêm tụy cấp

Trường hợp bệnh nhân Đ cho thấy, việc lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh dễ tiến triển thành:

Hoại tử tụy.

Suy đa cơ quan (thận, tim, hô hấp).

Nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn.

Tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sĩ cho biết: Mỗi lần tái phát viêm tụy do rượu sẽ nặng hơn lần trước, gây tổn thương tụy không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và nội tiết, dễ dẫn đến suy kiệt, thậm chí tử vong đột ngột.

Máu của bệnh nhân trắng đục như sữa vì viêm tụy cấp - Ảnh BVCC

Hậu quả của lạm dụng rượu không chỉ dừng lại ở viêm tụy

Bên cạnh viêm tụy, rượu còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hàng loạt bệnh lý nguy hiểm:

- Xơ gan, ung thư gan

- Tăng mỡ máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ

- Rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ

- Tai nạn giao thông, bạo lực gia đình

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc và kinh tế gia đình.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, ổn định và được ra viện - Ảnh BVCC