Không tái khám định kỳ, u tuyến giáp lành tính biến chuyển ác tính, di căn

Một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi có khối u tuyến giáp kích thước lớn “ác tính” xâm lấn, di căn hạch cổ vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật điều trị thành công. Đáng chú ý bệnh nhân đã từng được chẩn đoán mắc u tuyến giáp lành tính trước đó nhưng chủ quan không tái khám định kỳ.

Phát hiện ung thư muộn vì chủ quan lành tính không đi khám

Bệnh nhân Nguyễn C (31 tuổi, ở phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện u tuyến giáp cách đây khoảng 2 năm, đã được đi khám bệnh ở bệnh viện tuyến trên chẩn đoán u lành tính và hẹn khám định kỳ, nhưng trong 2 năm nay do chủ quan không khám bệnh, gần đây phát hiện khối u vùng cổ to nhanh, xuất hiện hạch cổ gây tức nghẹn, khó chịu nên đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Kết quả siêu âm, chụp CT scanner phát hiện thùy phải tuyến giáp có khối u kích thước 77x48mm, hạch bất thường vùng cổ kích thước lớn nhất 26x18mm. Kết quả sinh thiết kim nhỏ (FNA) nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, có hạch di căn.

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKI Doãn Chiến Thắng – Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKI Doãn Chiến Thắng – Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp cho người bệnh. Ca phẫu thuật bóc tách khối u tương đối phức tạp, khó khăn do khối u cứng chắc, kích thước lớn 7x10cm xâm lấn cơ, thực quản, thần kinh thanh quản quặt ngược phải, nhiều hạch lớn vùng khoang trung tâm (nhóm VI) và dọc máng cảnh hai bên.

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng dao Ligasure hỗ trợ cầm máu và bóc tách tối ưu, thành công cắt toàn bộ tuyết giáp và nạo vét hạch máng cảnh hai bên. Sau 5 ngày sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi sức khỏe tốt, vết mổ khô liền nhanh, giao tiếp tốt và được xuất viện .

BSCKI Doãn Chiến Thắng đánh giá: “Khối u tuyến giáp của trường hợp bệnh nhân này được đánh giá đặc biệt nguy hiểm do kích thước phát triển lớn 7x10cm, xâm lấn cơ vùng cổ, thực quản, dính chặt vào dây thần kinh thanh quản quặt ngược khiến phẫu thuật trở nên phức tạp, nguy cơ biến chứng cao như liệt dây thanh âm, suy tuyến cận giáp sau mổ, chảy máu, xẹp khí quản...

Nếu không được phẫu thuật điều trị kịp thời, hiệu quả, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ khàn tiếng vĩnh viễn, tắc nghẽn đường thở, u xâm lấn sâu vào khí quản và thực quản gây khó nuốt, nguy cơ xuất huyết hoặc di căn xa (phổi, xương…)

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công cắt toàn bộ tuyết giáp và nạo vét hạch máng cảnh hai bên - Ảnh BVCC

Từ ca bệnh này đưa ra cảnh báo về vấn đề theo dõi sức khỏe định kỳ đối với những người bệnh được chẩn đoán có nhân tuyến giáp hoặc u tuyến giáp. Dù được đánh giá là lành tính nhưng nhân tuyến giáp vẫn có thể là ung thư do nhiều khối ung thư nhỏ phát triển dần theo thời gian hoặc do bỏ sót tổn thương. Nếu chủ quan không tái khám định kỳ, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe, tính mạng do u tuyến giáp xâm lấn, di căn”.

Dù lành tính nhân tuyến giáp vẫn có thể phát triển thành ung thư

BSCKI Doãn Chiến Thắng cho biết, bệnh lý u tuyến giáp rất thường gặp, hơn 90% các u tuyến giáp được phát hiện là tổn thương lành tính như u dạng tuyến của tuyến giáp, viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân và u nang tuyến giáp; chỉ 4,0% đến 6,5% là ung thư.

Dù được đánh giá là lành tính nhưng nhân tuyến giáp vẫn có thể là ung thư do nhiều khối ung thư nhỏ phát triển dần theo thời gian hoặc do bỏ sót tổn thương.

Khối u tuyến giáp được cắt bỏ - Ảnh BVCC

U tuyến giáp biểu hiện triệu chứng khi nó đã phát triển lớn chèn ép và gây khó khăn cho các hoạt động thở và nuốt. U tuyến giáp kích thước lớn nếu không được phẫu thuật điều trị kịp thời có thể gây nên các triệu chứng khó nuốt, đau họng hoặc khó thở…, các biến chứng về xương khớp, tim mạch (nhịp tim nhanh, loạn nhịp và tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ…)…

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, các khối u, ung thư tuyến giáp có thể phát hiện sớm qua siêu âm vùng cổ, chẩn đoán tế bào học, chụp CT scan hoặc chụp MRI vùng cổ, ngực.

Với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại này, bác sĩ có thể xác định và đánh giá chính xác vị trí, số lượng, kích thước, tính chất, sự xâm lấn của u giáp và hạch cổ với cơ quan xung quanh như khí quản, thực quản, phần mềm vùng cổ, đưa ra phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh viện Bãi Cháy đã làm chủ các phương pháp phẫu thuật u, ung thư tuyến giáp như phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật nội u tuyến giáp qua đường miệng, đặc biệt là thực hiện thành công các phẫu thuật ở vị trí khó, phức tạp như u tuyến giáp thòng lồng ngực, ung thư tuyến giáp di căn...giúp người dân được điều trị hiệu quả, triệt căn tại địa phương.