Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hai máy bay huấn luyện gặp nạn ở Philippines, 4 phi công thiệt mạng

Hai máy bay của lực lượng không quân Philippines va chạm trong chuyến bay huấn luyện và rơi xuống một căn cứ ở phía Nam Manila, khiến 4 phi công thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức Philippines ngày 24/10 cho biết, hai máy bay SF-260 của lực lượng không quân Philippines va chạm trên không trung khi đang bay ở độ cao thấp vào chiều ngày 23/10, sau đó rơi xuống căn cứ không quân Fernando ở thành phố Lipa, tỉnh Batangas, phía Nam Manila.

"Cả 4 phi công đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Không có ai trên mặt đất bị thương", giới chức trách thông tin.

maybay.png
Ảnh tư liệu một chiếc máy bay SF-260 của Không quân Philippines. Ảnh: Không quân Philippines/Wikimedia Commons.

Một nhân chứng nói với hãng AP rằng một trong hai chiếc máy bay này đã rơi gần doanh trại của các quân nhân tại căn cứ không quân.

Không quân Philippines cho biết họ đã tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay SF-260 còn lại, được mua từ Italy, trong khi cuộc điều tra về vụ tai nạn đang diễn ra.

Trước đó, vào tháng 5/2026, một máy bay SF-260 của không quân Philippines cũng đã gặp nạn ở tỉnh Benguet trong một chuyến bay huấn luyện, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Năm 2023, máy bay SF-260 khác của không quân Philippines đã rơi xuống một cánh đồng ở tỉnh Bataan trong chuyến bay huấn luyện, khiến 2 phi công tử nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay ở Colombia hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
#máy bay huấn luyện gặp nạn ở Philippines #Hai máy bay của không quân Philippines va chạm trên không #Philippines #tai nạn máy bay #máy bay huấn luyện gặp nạn

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay huấn luyện của quân đội Pakistan, 2 phi công tử nạn

Một máy bay huấn luyện của quân đội Pakistan bị rơi ở khu vực Tây Nam Pakistan, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

AP đưa tin, máy bay PAC MFI-17 Mushshak của quân đội Pakistan đã bị rơi xuống gần thị trấn Nawan Killi thuộc tỉnh Balochistan hôm 12/10.

"Nguyên nhân vụ rơi máy bay là do lỗi kỹ thuật", quân đội Pakistan thông tin, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương chở 6 người mất tích

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã tìm thấy "khu vực mảnh vỡ" của chiếc máy bay cứu thương chở 6 người ngoài khơi bờ biển Nantucket, Massachusetts, Mỹ.

AP dẫn thông báo từ Skyport, đơn vị điều hành sân bay Bermuda cho biết, chiếc máy bay cứu thương đăng ký tại Canada này chở 6 người khi cất cánh từ sân bay quốc tế LF Wade của Bermuda cho chuyến bay đêm đến Boston, Massachusetts, Mỹ, hôm 3/10. Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc trên Đại Tây Dương.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, trên chiếc máy bay Gulfstream G100 mất tích có 4 công dân Canada (được cho là 2 phi công cùng 2 nhân viên y tế) và 2 người Bermuda (một bệnh nhân và một người thân đi cùng). Âm thanh từ trạm kiểm soát không lưu cho thấy một cơn bão ập đến ngay trước khi máy bay mất liên lạc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Flydubai nghi bị không tặc

Chuyến bay của hãng hàng không Flydubai chở 174 người đã thoát khỏi thảm kịch nhờ sự dũng cảm của cơ trưởng và hành khách cùng phi hành đoàn.

Ngày 30/9, cơ phó của máy bay Flydubai đã đâm cơ trưởng và bị nghi cố tình cho phi cơ lao xuống đất khi máy bay đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến Israel.

Trong lúc Israel điều động máy bay chiến đấu vì lo ngại khả năng phi cơ bị không tặc, một hành khách và một thành viên phi hành đoàn đã xông vào buồng lái để khống chế kẻ tấn công, giúp các thành viên phi hành đoàn khác giành quyền kiểm soát và chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới